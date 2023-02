Wednesday, 8 February 2023, 09:03 HKT/SGT Share: 行业基本面明显改善 陆金所控股申请回港上市

香港, 2023年2月8日 - (亚太商讯) - 又一家美股上市公司准备登陆港交所。2月1日,陆金所控股(LU.US)向港交所递交上市申请,拟于主板挂牌。公司主要为小微企业主提供获取普惠型产品和服务的便捷管道,并赋能机构合作伙伴使其能高效地触达和服务小微企业主。截至2022年9月30日,陆金所控股已为中国合计约660万名小微企业主提供服务。



行业步入监管常态化 需求复苏之下金融科技平台发展现转机



2017年,中国监管层开始对互联网金融行业加大监管力度,经过数年的阶段性整改后,中小互联网金融机构大量出清。中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清曾在接受新华社采访时表示,14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成,少数遗留问题也正在抓紧解决,后续将实行常态化监管,鼓励平台企业合规经营。常态化监管趋势下,超预期监管的不确定性明显降低,符合要求的头部金融科技平台机构竞争环境将得到改善,有助于其更好地开展业务经营。



从需求端看,随着中国经济恢复常态,小微企业发展正逐渐复苏,并带来大量融资需求。不过,由于融资渠道受限、缺乏良好的信用状况及财务记录、数字化了解不足、客户及合作伙伴获取渠道有限等问题,小微企业存在巨大的融资需求缺口。根据灼识咨询估计,到2026年,小微企业融资需求缺口将达到人民币70.9万亿元。



相较于传统的金融机构融资,金融科技平台能够提供更为丰富的产品及服务,在一定程度上弥补了传统金融机构融资的短板,可有效满足小微企业多样化的融资需求。此外,金融科技平台还可通过其技术赋能,帮助传统金融机构拓展客户范围,降低获客成本,完善产品和服务。



在行业监管的不确定性降低以及需求复苏共同作用下,非传统金融服务提供商有望实现新的发展。



行业步入 「深水区」陆金所控股启动赴港上市



在常态化监管趋势下,非传统金融服务行业已步入「深水区」,多家行业内企业传来上市消息,除本次陆金所控股递表港交所外,360数科已于去年底登陆港交所,京东数科也被传出启动上市的消息。



据灼识咨询测算,截至2022年6月30日,按普惠型小微企业贷款余额计,中国前五大非传统金融服务提供商为网商银行、微众银行、度小满金融、京东科技及陆金所控股,这五者合计占据67.7%的市场份额,其中陆金所控股为非传统金融服务提供商中的第二大参与者,市场份额为17.6%。



招股书显示,陆金所控股通过核心零售信贷赋能业务模式赋能借款人及机构合作伙伴。截至2022年9月30日,公司已为中国合计约660万名小微企业主提供服务。截至同日,公司赋能的零售信贷总余额达人民币6,365亿元,其中81.1%来自小微企业主。



财务数据方面,2020年、2021年以及截至2022年9月30日止九个月,陆金所的总收入分别为人民币520亿元、人民币618亿元及人民币458亿元,净利润分别为人民币123亿元、人民币167亿元及人民币96亿元。



此外,陆金所控股亦在招股书中透露新的业务进展:公司于2022年11月推出了新的小微企业主增值服务平台,以实现向小微企业主生命周期顾问的角色转型。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network