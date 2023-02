Wednesday, 8 February 2023, 08:56 HKT/SGT Share: 苹果发布2023财年首季度财报,多家苹果供应商持续多元布局

香港, 2023年2月8日 - (亚太商讯) - 苹果美东时间上周四(2月2日)公布2023财年第一季度财务报表,营收同比降5.49%至1,171.5亿美元,低于市场预期的1,211亿美元。每股盈利达1.88美元,低于市场分析师预期的1.94美元。营收、盈利皆不如预期主要受美元持续走强、中国的主要组装厂富士康问题及整体经济环境逆风等因素综合影响。



尽管本次为2019年来首度出现营收下滑,苹果财报中也不乏亮点。从地域上来看,大中华区的营收环比增长54.5%至239.05亿美元,原因可归结为去年9月末发布的新机型在大中华区十分畅销。据市场调查机构Counterpoint Research数据显示,苹果是唯一一家在去年10月份实现销量环比增长的主要智能电话厂商,尤其是在内地取得了25%的最高市场份额。意味着当月在内地每售出四部手机中,就有一部是iPhone。此外,随着去年12月初内地防疫政策全面放开,消费场景限制减少,相关部门陆续出台一系列政策措施,着力促进消费恢复和潜力释放。



其后于苹果发布Q1财报的后一日,Counterpoint Research在3日公布2022年全球智能电话出货量报告。报告指,苹果在最近推出的iPhone 14系列推动下,于2022年第四季度取代三星成为该季度最大赢家,并在2022年实现了有史以来最高的全球智能电话出货量、收入和营业利润份额,刷新了历史记录。



顺应市场调整,苹果近半年罕见地于内地市场推出第三次短期降价促销。2月5日iPhone 14全系降价600-800元,此次参与降价促销的Apple产品均是第三方渠道,市场相信此举动将有利于苹果持续占据内地高端智能电话市场份额,更有利于持续拉升供应商供货份额。



据悉,苹果iPhone 14系列发布后两个月销量达到了2609万部,该系列智能电话大部分由富士康郑州工厂、深圳工厂,以及立讯精密江苏昆山厂及和硕上海厂负责生产组装。 英国《金融时报》上月曾报导,据知情人士透露,立讯精密将拿下苹果第一笔高阶iPhone大订单,并自去年11月以来,已开始着手生产少量iPhone 14 Pro Max。



从立讯精密此前发布的2022年年度业绩预告中,足以窥见其良好的上升势头,预计2022年净利润区间为人民币95.45亿元–98.99亿元,同比增长35%–40%; 扣非净利润人民币92.19亿元–96.13亿元,同比增长53.26%–59.80%。



值得注意的是,立讯精密近百亿利润的背后依靠的不仅仅是其强大的精密制造能力,更得益于洞察先机的眼光和前瞻性业务布局。除消费电子板块外,元宇宙(AR/VR/MR)板块、汽车板块及通讯板块也是立讯精密布局的重点板块。立讯精密2022年年度业绩预告中透露,未来,公司将持续在三个五年的重要战略指引下,依托精密智慧制造以及数位化智慧平台等技术的进一步优化,深入统筹消费电子、通信、汽车领域三位一体的发展布局。



上月底苹果另一供应商长盈精密亦发布业绩预告,预计公司2022年净利润同比扭亏为盈。 对于业绩变动的原因,长盈精密表示,新能源零组件产能逐步释放产生的边际效益开始体现。公司新能源业务已步入快速增长通道,成为最重要的增长点。事实上,不少苹果供应商已走在探索多元化发展的道路上。自2012年起,歌尔股份就开始布局以VR为代表的智慧硬体业务,而闻泰科技的半导体业务也发展的可圈可点。



苹果执行长Tim Cook接受路透社采访时亦表示,拖累苹果重要季度表现的生产障碍现已结束。摩根士丹利分析师Erik Woodring认为,短期的宏观逆风并不会影响苹果公司的长期价值,苹果列举的三大不利因素是暂时的,长期来看无论是iPhone的用户群体数还是获利率,均呈持续上升趋势。



展望2023年,中金公司发表行业观点表示,复苏将成为消费电子行业的主题。相信在短期宏观逆风接近结束、消费电子行业复苏及供应链持续多元布局的背景下,苹果供应链厂商将迅速重拾高速增长态势。





