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Friday, 3 February 2023, 10:03 HKT/SGT
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来源 Ocumension Therapeutics
欧康维视研发的治疗干眼症的I类新药OT-202 I期临床试验完成

香港, 2023年2月3日 - (亚太商讯)  - 中国眼科医药平台公司 — 欧康维视生物（「欧康维视」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1477）宣布，其研发的治疗干眼症的I类新药OT-202（酪氨酸激酶抑制剂）的I期临床试验已经顺利完成。

OT-202的I期临床试验为一项单次╱多次给药在中国健康成人受试者中的随机、双盲、安慰剂对照的安全性、耐受性及药代动力学特性的临床试验。

欧康维视生物执行董事兼首席执行官刘晔先生表示：「OT-202（酪氨酸激酶抑制剂）为公司研发的治疗中重度干眼症的I类创新药。中国I期临床试验共入组30例受试者。在I期临床试验中，OT-202在健康成人受试者中表现出良好的安全性和耐受性特征。目前，我们正在推进II期临床试验研究。」

OT-202的作用机制为脾酪氨酸激酶（Syk）与血管内皮生长因子受体双靶点抑制剂，在治疗干眼症上面产生协同作用，抑制炎症反应。

有关欧康维视生物的更多资料，可浏览https://www.ocumension.com/


话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
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