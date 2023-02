Friday, 3 February 2023, 10:03 HKT/SGT Share:

来源 Ocumension Therapeutics 欧康维视研发的治疗干眼症的I类新药OT-202 I期临床试验完成

香港, 2023年2月3日 - (亚太商讯) - 中国眼科医药平台公司 — 欧康维视生物(「欧康维视」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1477)宣布,其研发的治疗干眼症的I类新药OT-202(酪氨酸激酶抑制剂)的I期临床试验已经顺利完成。



OT-202的I期临床试验为一项单次╱多次给药在中国健康成人受试者中的随机、双盲、安慰剂对照的安全性、耐受性及药代动力学特性的临床试验。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官刘晔先生表示:「OT-202(酪氨酸激酶抑制剂)为公司研发的治疗中重度干眼症的I类创新药。中国I期临床试验共入组30例受试者。在I期临床试验中,OT-202在健康成人受试者中表现出良好的安全性和耐受性特征。目前,我们正在推进II期临床试验研究。」



OT-202的作用机制为脾酪氨酸激酶(Syk)与血管内皮生长因子受体双靶点抑制剂,在治疗干眼症上面产生协同作用,抑制炎症反应。



有关欧康维视生物的更多资料,可浏览https://www.ocumension.com/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network