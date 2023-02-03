顺丰同城预期完成H股全流通 7,895万境内未上市股份将于2月7日起上市



香港, 2023年2月3日 - (亚太商讯) - 国内最大的第三方实时配送服务平台(1)杭州顺丰同城实业股份有限公司（「顺丰同城」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：9699）宣布，根据目前的时间表，公司 78,947,684股境内未上市股份转换为H股预期将于2023年2月6日完成，而转换H股并将于2023年2月7日上午9时正起开始在联交所上市。



在转换并上市完成后，顺丰同城的H股数目将由231,341,342股增至310,289,026股，该公司已发行H股的百分比由24.78%提升至33.24%。



H股全流通将提升公司的流通盘规模，更有助带动公司股份流动性及改善换手率，进一步改善公司治理结构，优化公司在资本市场的表现，亦加强投资人对公司投资价值的关注。对公司长远发展而言，顺丰同城H股全流通将非常积极的改善其流通市值和企业规模不匹配等问题。公司相信，H股全流通能提升资金配置需求及改善其估值水平，长远有利于公司发展和股东利益。



除H股全流通好消息外，集团早前亦预告2022年全年业绩的亏损较去年同期减少50%以上。2022年，集团致力提供优质、高效及稳定的实时配送服务，积极构建健康稳健的业务结构，包括深耕餐饮、零售等全品类、持续推进下沉市场及个人服务等多元化服务场景，使年内收入实现良好增长，进一步释放网络规模经济效应。此外，集团通过差异化服务牵引高价值订单、科技驱动全面统筹调度实现运力网络更优效能，以及持续精益化管理完善运营质量等，提升资源投入产出效率，带动集团年内毛利及毛利率大幅改善，基本面及整体呈现持续向好的发展趋势。



有关杭州顺丰同城实业股份有限公司（股份代码：9699.HK）

顺丰同城专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。自2019年起，公司实现独立化、公司化运作，以把握新消费趋势带来的增长机会。顺丰同城采用全场景业务模式，对各类产品和服务实行配送场景全覆盖。服务覆盖范围广泛，涵盖成熟场景(例如餐饮外卖)至增量场景(例如同城零售、近场电商及近场服务)，使顺丰同城能够因应本地消费市场发展升级去满足不断变化的客户需求。详情请浏览公司网站：https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



(1) 根据艾瑞咨询的统计，其按2021年中国第三方订单量排名。订单量计算已计及市场参与者独立取得的订单数目，不包括来自关联方的订单。



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