Wednesday, 1 February 2023, 10:02 HKT/SGT Share:

来源 Ocumension Therapeutics 欧康维视自研新药OT-101于中国完成完成受试者入组

香港, 2023年2月1日 - (亚太商讯) - 中国眼科医药平台公司 — 欧康维视生物(「欧康维视」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1477)宣布,治疗儿童近视发展的自研新药OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)已于本年1月18日完成在中国的170名受试者的全球III期随机、双盲、安慰剂对照、平行组、多中心临床试验入组。



OT-101的III期临床试验为低浓度阿托品及其类似物全球首个包含中国人群在内的III期国际多中心临床试验。目前,全球主流医药市场范围内尚未有商业化的低浓度阿托品眼用制剂。



OT-101(0.01%硫酸阿托品滴眼液)是一种低浓度(0.01%)阿托品滴眼液,用于推迟或减慢儿童和青少年近视的进度,亦是迄今为止唯一被证实在控制近视加深方面持续有效及安全的抗胆碱药物。然而,低浓度阿托品溶液的不稳定性长期以来一直是商业化的技术障碍。为解决该等障碍,OT-101使用了独家设计的创新密闭式分体装置。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官刘晔先生表示:「集团对装置的可靠性、密封完整性及无菌条件均进行了诸多完善,使之最大程度地贴近低浓度阿托品目前院内制剂现配现用的用药环境,解决了低浓度阿托品溶液在中性环境下的稳定性问题,适宜的pH值也改善了患者用药的舒适度,提升了用药依从性。我们相信,解决低浓度(0.01%)阿托品稳定性问题的技术突破将是其核心竞争力。」



有关欧康维视生物的更多资料,可浏览https://www.ocumension.com/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network