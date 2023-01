Tuesday, 31 January 2023, 19:32 HKT/SGT Share:

来源 Hypebeast Limited Hypebeast宣布建立全新社交媒体账号Hypebeast Africa

香港, 2023年1月31日 - (亚太商讯) - Hypebeast,全球时尚流行文化平台,今天宣布于社交媒体平台Instagram开设全新账号Hypebeast Africa (@hypebeastafrica) https://www.instagram.com/hypebeastafrica/ ,致力提供最新潮流文化信息及精心策划的专题内容,让位于非洲地区的观众与全球社群建立连系。



建立Hypebeast Africa的社交媒体账号是Hypebeast全球扩张的关键部份,平台将覆盖全球时尚潮流发展及相关地区独家内容。专业团队通过独特新闻的故事、采访、专题内容及别具风格的视觉影像,为大众带来潮流信息。部份独家内容更会登陆 hypebeast.com,推动非洲地区的创作单位和品牌与全球社群的文化互动。



Hypemedia 在全球拥有超过3320万社交媒体追随者和1740万网站月平均独立访客,而 Hypebeast 是旗下专注于当代男性时尚和文化的旗舰平台。该平台在超过15个市场营运,有9种语言版本,2022年更将业务拓展至巴西和拉丁美洲。



高像素相片请于此下载:

Hypebeast Africa Logo

https://we.tl/t-INR98MKtdC



如有任何垂询,欢迎联络:



纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk

萧晓晴 电话: (852) 2864 4861 电邮: michelle.shiu@sprg.com.hk



关于 Hypebeast Ltd.

Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流信息平台,以编辑为主导的角度提供不同内容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立于2005年,并于2016年正式成为上市公司。至今Hypebeast 在北美、亚太地区以及欧洲等地拥有庞大的读者群。近年Hypebeast 积极发展更多元化的业务,当中包括Hypebeast以及多个信息平台、创意制作公司 Hypemaker及网上商店HBX.com。更多信息请参阅 hypebeast.ltd https://hypebeast.ltd/ 。





