顺丰同城亏损较去年同期减少50%以上 规模效应优势逐步凸显

香港, 2023年1月30日 - (亚太商讯) - 国内最大的第三方实时配送服务平台(1)杭州顺丰同城实业股份有限公司(「顺丰同城」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:9699)预期集团截至2022年12月31 日止年度(「年内」)的本公司拥有人应占综合亏损较上年同期减少50%以上,其中多元化服务场景、科技驱动提高效率优势逐步凸显。



年内,集团致力提供优质、高效及稳定的实时配送服务,积极构建健康稳健的业务结构,包括深耕餐饮、零售等全品类、持续推进下沉市场及个人服务等多元化服务场景,使年内收入实现良好增长,进一步释放网络规模经济效应。此外,集团通过差异化服务牵引高价值订单、科技驱动全面统筹调度实现运力网络更优效能,以及持续精益化管理完善运营质量等,提升资源投入产出效率,带动集团年内毛利及毛利率大幅改善。



顺丰同城毛利自去年全年业绩转正,2022年度上半年毛利和净利更进一步大幅改善,2022年度上半年录得毛利人民币1.8亿元及毛利率4.0%。此外,公司早前与抖音生活服务达成配送合作,目前该服务已在多个城市试点上线。随着抖音直播电商生态的发展提速,未来该部分将为顺丰同城贡献可观的增量,规模效应将持续兑现。作为国内最大的第三方实时配送服务平台,集团基本面及整体呈现持续向好的发展趋势,盈利不断改善。



顺丰同城首席执行官孙海金先生表示:「过去一年商家和用户的实时配送需求明显被进一步激活,第三方即配平台的价值持续体现。为了加强商家及用户的服务体验,我们多年来在科技能力、运营底盘、业务布局进一步深耕和提升,带动收入保持高增长,盈利持续改善。未来,我们将持续拓宽更多样的服务场景和行业解决方案,优化业务结构,并通过打造差异化的服务能力,提升服务价值,保障优质稳定的消费者体验和赋能商家业务运营。我们坚定相信本地生活服务和实时服务的长期价值所在,努力实现盈利,为股东创造长期价值。」



有关杭州顺丰同城实业股份有限公司(股份代码:9699.HK)

顺丰同城专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。自2019年起,公司实现独立化、公司化运作,以把握新消费趋势带来的增长机会。顺丰同城采用全场景业务模式,对各类产品和服务实行配送场景全覆盖。服务覆盖范围广泛,涵盖成熟场景(例如餐饮外卖)至增量场景(例如同城零售、近场电商及近场服务),使顺丰同城能够因应本地消费市场发展升级去满足不断变化的客户需求。详情请浏览公司网站:https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



(1) 根据艾瑞咨询的统计,其按2021年中国第三方订单量排名。订单量计算已计及市场参与者独立取得的订单数目,不包括来自关联方的订单。



