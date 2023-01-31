Monday, 30 January 2023, 11:40 HKT/SGT Share:

来源 Ocumension Therapeutics 欧康维视生物分别任命阮添士先生及王冲先生为首席财务官及投资者关系负责人

香港, 2023年1月30日 - (亚太商讯) - 欧康维视生物（1477.HK）欣然宣布，已任命阮添士先生及王冲先生为首席财务官及投资者关系负责人。

日欧康维视生物新任首席财务官阮添士先生

欧康维视生物新任投资者关系负责人王冲先生

阮添士先生将负责集团各项财务的执行并管理及投资者关系管理事务，他在全球资本市场、并购及财务管理方面拥有超过10年的丰富经验。在加入集团前，阮先生自2020年起曾任高盛投资银行部的执行董事。在此之前，他分别在摩根士丹利及野村证券担任副总裁及经理等职位。他亦曾于美国律师事务所 Sullivan & Cromwell担任资本市场及并购部门的律师。阮先生持有香港科技大学理学（生物科技）硕士学位及澳洲新南威尔士大学商学士及法学士。



王冲先生于2022年12月加入欧康维视，担任投资者关系负责人及欧康维视（香港）副总裁，主要负责集团投资者关系管理工作。王先生于证券行业累积15年以上经验。在加入集团之前，他自2018年起担任中州财务有限公司总经理一职，并于2016年至2018年其间担任大湾资产（香港）管理有限公司董事总经理。在此之前，王先生于胜利证券有限公司（股份代号：8540.HK）先后出任基金经理一职。王先生拥有北京大学光华管理学院工商管理学硕士学位。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官Ye LIU先生表示：「阮先生和王先生均于多家知名企业中担任要职，并具有专业且资深的经验，一方面将加强我们的整体财务能力及与投资者关系管理工作，同时协助制定和实施公司的发展战略，从而有助集团取得更卓越的业务表现。凭借他们丰富的领导才能及财务经验，集团相信两位将为我们作出宝贵贡献，并为股东带来更高的价值。」



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