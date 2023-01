Thursday, 19 January 2023, 17:15 HKT/SGT Share: 一田春日购物狂赏 低至3折赶紧办年货

香港, 2023年1月19日 - (亚太商讯) - 农历新年将至,大家都赶紧办年货,去旧迎新。一田为大家带来 “一田.春日购物狂赏”,护肤用品、服饰、家庭用品齐备,精选货品低至3折,让大家买得更尽情! 女士们买新衫过年之余都要好好呵护肌肤,Sofina、Estee Lauder、Shiseido、Elizabeth Arden、Covermark、Canvas、Borghese等护肤品牌推出多款套装低至43折,趁抵价入手绝不肉赤。准备过年长假期外游的朋友也照顾到,ELLE 24" 铝框四轮拉杆喼减至$990(31折),出游前一于买个新喼去行大运。立即检视自己心水产品清单,来一田百货入手喇!









