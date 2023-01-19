Thursday, 19 January 2023, 16:42 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC 2023年喜迎多个国际大奖及认证 荣获「太平洋电讯理事会大奖 PTC Awards」殊荣

CMMI 3级认证、囊括「讯飞AI开发者大赛」3个奖项 创新能力傲视全球

香港, 2023年1月19日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)，凭借“创新不断”的服务理念，深厚的行业知识，一直持续创新，多年来备受各界肯定及嘉许，宣布于太平洋电讯理事会(PTC)主办的「2023太平洋电讯理事会大奖 (PTC Awards 2023)」中荣获2023年首个国际权威大奖。团队凭借AI-AR千里眼(AI-AR Remote Hand)荣获「杰出创新或数码转型大奖 (Outstanding Innovation or Transformation Award)」。近月更接连报喜，荣获多项认证及创新奖项，彰显其持续优化服务、产品及强化技术人才能力，达到专业化及全球化标准优势，巩固成为世界一流数智通讯服务供应商的目标。

荣获 2023 太平洋电讯理事会大奖 「杰出创新或数码转型大奖」殊荣

荣获 2023 太平洋电讯理事会大奖 「杰出创新或数码转型大奖」殊荣

荣获 「软件能力成熟度集成模型 CMMI 3级(定义级) 」 认证

囊括「2022 讯飞AI开发者大赛」3个奖项

中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「非常高兴中信国际电讯CPC凭借专业团队努力不懈的精神再创佳绩，荣获多个国际奖项及质量认证，这更是行业专家对我们创新思维和演算法计算领域实力认可的权威力证。我们将继续以创新先行者的步伐加速发展，推动卓越及优质的客户体验；专业及国际化的创新解决方案，拓展企业客户的业务及市场板块，以ICT-MiiND®（ICT-智赋）策略及智能化服务释放更多可能，共创数智未来。」



中信国际电讯CPC荣获多个重要且具权威性奖项及认证，其中包括：

-- 太平洋电讯理事会主办的「2023 太平洋电讯理事会大奖」，凭借AI-AR千里眼 (AI-AR Remote Hand)荣获「杰出创新或数码转型大奖」；

-- 获国际评级机构CMMI Institute授予「软件能力成熟度集成模型 3级(定义级) 认证（CMMI Maturity Level 3 Certifications [Defined] ）」；

-- 科大讯飞联合中国信息协会及国家智能语音创新中心举办的「2022讯飞AI开发者大赛」中囊括3个大奖：

「邮件通知类资讯日程提取挑战赛」第一名；

「医疗发票要素识别挑战赛」第一名; 及

「核酸检测报告要素识别挑战赛」第三名。



首度荣获「太平洋电讯理事会大奖」 备受国际认可

太平洋电信理事会(PTC)是首屈一指的全球非营利性会员组织，年度大会更是环太平洋地区的重磅年度盛会，也是全球通讯业的策略跳板。 2023年PTC奖是为了表扬业界对社会及企业所做的杰出贡献，中信国际电讯CPC与有荣焉于太平洋电讯理事会主办的「PTC Awards 2023」，凭借「AI-AR千里眼」首度荣获「杰出创新或数码转型大奖」。此奖项充分肯定中信国际电讯CPC 在智能创新的专业能力，得奖项目在国际同业中表现突出，为推动业界创新发展贡献力量。



此次获奖项目为「AI-AR千里眼」，服务结合人工智能（AI）及增强现实（AR）技术，加上中信国际电讯CPC的演算法能力及创新视觉技术，让前线人员及远程支援团队在跨地域的情况下，通过AR智能眼镜检视工作场景，达至无缝合作。该服务更可应用于不同行业，带来前所未有的价值及服务体验。



权威认证 接轨国际标准

中信国际电讯CPC信息合规团队与应用开发团队经历半年严格的考核与评估，在2022年11月成功获得国际评级机构CMMI Institute授予「软件能力成熟度集成模型 3级（定义级）」认证，标志着中信国际电讯CPC在软件研发标准化流程、过程改进、专案管理等方面已得到国际业界认证，实现了与国际主流模式的接轨。 CMMI认证更是目前众多企业、事业、政府等单位的IT项目建设当中，所不可或缺的重要评估指标。



此次所获得的CMMI 3级(定义级)认证集成了软件工程、系统工程、专案管理、过程管理、供应商管理等各项领域的全新实践，是中信国际电讯CPC持续提升软件发展与管理能力的重要里程碑，未来会持续提升技术竞争优势，不断强化云、网、智、安产品服务水平，驱动ICT产业创新变革！



高效团队尽显创新技术实力 囊括3个主要奖项

此外，中信国际电讯CPC数据科学及创新团队在国内首屈一指的人工智能比赛「2022讯飞AI开发者大赛」创下佳绩，囊括了3个主要大奖，「邮件通知类信息日程提取挑战赛」第一名、「医疗发票要素识别挑战赛」第一名及「核酸检测报告识别挑战赛」第三名，充分彰显团队专业高水平的创新能力。



此次AI开发者大赛在2022年11月举行，吸引了32,333支开发者团队参与角逐，覆盖了智能语音、视觉、自然语言、图文识别等多项AI人工智能热门技术，涵盖了元宇宙、医疗健康、地理遥感、企业数字化等众多行业领域。比赛中，各支队伍需要就各项赛题通过采集不同类型的资料，进行演算法分析及训练模型，提升识别信息的准确性。



中信国际电讯CPC作为技术研发型企业，其数据科学与创新团队凭借多年对AI人工智能技术的深耕，在此次比赛中灵活运用多种神经网路模型，并适度融合应用，成功把AI人工智能技术运用在实际生活、工作场景中，最终方案在精确度和识别效率上发挥亮眼的表现，在众多队伍中脱颖而出，分别在3个主要项目取得佳绩，在AI人工智能技术应用储备和技术融合上获得了权威认同。中信国际电讯CPC一直重视团队的研发与落地能力，通过参与各种创新技术的赛事，获取行业专业水平的实战经验，有效提升团队竞争力，建立可持续高质量发展的业务。



关于太平洋电讯理事会大奖

太平洋电讯理事会是泛太平洋电讯专业的国际行业权威组织，致力促进太平洋地区资通讯科技（ICT）产业的进步。 「PTC Awards 太平洋电讯理事会大奖」旨在表彰区内电讯行业，促进人和组织的互联互通、相互协作和改善生活质量所做的贡献。



关于软件能力成熟度集成模型 CMMI 3级(定义级) 认证

是由美国卡耐基梅隆大学软件工程研究所（Software Engineering Institute，SEI）组织全世界的软件过程改进和软件开发管理方面的专家历时四年而开发出来的，并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估。 CMMI 3是指CMMI 3级，称为定义级。它是将软件开发过程中所涉及的需求调研，设计，编码，测试，验收的整个过程标准化、规范化。主要任务是通过一个集成的项目管理工具，对整个流程进行标准化和固化，从而达到CMMI3级的标准。



关于讯飞AI开发者大赛

“iFLYTEK A.I. 开发者大赛”是由科大讯飞发起中国信息协会联合主办的人工智能竞赛平台，汇聚产学研各界力量，面向全球开发者发起数据算法及创新应用类挑战，推动人工智能前沿科学研究和创新成果转化，培育人工智能产业人才，助力人工智能生态建设。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询：

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

电话 (852) 2170 7536

电邮 catherine.yuen@citictel-cpc.com







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