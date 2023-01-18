Wednesday, 18 January 2023, 21:30 HKT/SGT Share: 高速发展下的苹果概念股立讯精密，如何走出自己的路

香港, 2023年1月18日 - (亚太商讯) - 深耕苹果产业链耕耘多年，立讯精密持续获得客户信赖，业绩年年攀升，2016年营收仅137.6亿人民币，2021年已获得十倍增长至1539亿，净利润为70.71亿。在消费电子行业整体不够景气的情况下，凭借消费电子、电脑互联产品及精密组件收入，立讯精密2022年前三季度营收仍增长79.30%至1452.52亿元，截至2023年1月17日，立讯精密市值已超2200亿人民币。

（图片来源：立讯精密年报）

虽然营收层面实现了高增长，但营业成本的增长使得毛利率下滑，资料显示2022年第三季度，立讯精密的毛利率为13.08%，同比降2.92个百分点；净利率为4.81%，同比降0.58个百分点。市场开始质疑，公司太过于依赖主要客户的订单。苹果2022第四财季财报显示，iPhone 14 Pro系列两款手机的确出现了供不应求的情况，但对应的iPhone 14、iPhone 14 Plus的表现却未达苹果预期。



幸运的是，在大客户手机组装业务上，由于原有供应商结构上的调整，立讯精密整体反而未受到客户订单调整的影响，甚至好于预期的表现。此外，据天风国际知名苹果分析师郭明錤称，苹果高端iPhone 15机型将采用固态按键设计，并将配备额外的Taptic Engine来模拟物理按钮的力反馈感觉。可以推测，苹果Taptic Engine供应商立讯精密或将受益。但立讯精密并未满足于此，面对多变的外部环境，公司也在提升核心技术和制造实力，随着精密智能制造和数字化智慧平台的优化，已经进一步实现从零部件供应商向系统级解决方案供应商转变，预计2022年70%的利润来自于系统组装和模组业务。



除消费电子板块外，立讯精密正在布局汽车板块和通讯板块。多年深耕消费电子板块所积累的经验使得立讯精密相比同业更快切入新的赛道。根据公告显示，2022年2月，立讯精密与奇瑞新能源共同组建合资公司，致力于新能源汽车的整车研发及制造。但立讯精密并没有整车生产的布局，而是为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，以实现公司成为汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标。



目前公司已经构建汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联等主力产品线，同时客户的开拓和项目认证、放量等，无论是国内外的新势力车厂还是传统品牌车厂，都一步一个脚印的按计划推动。2022 年上半年业绩显示，立讯精密汽车业务营收 21.11 亿元，同比增长 19.04%，跃居各板块业务第三。对标消费电子板块，立讯精密当前的汽车板块业务还处于发力期。随着中国新能源汽车市场需求不断提高，中国自产汽车配件的需求也将释放。凭借其在消费电子板块的成功模式，以及公司对于技术和创新升级的坚持，未来在汽车板块会有非常可观的生命周期。相比消费电子而言，汽车产品的延续性更强，这也是公司多元化布局重要的一步。



在通信板块，立讯精密也早早找到了入局的抓手。立讯精密的通信业务目前聚焦设备及数据中心两个部分。设备部分基于与客户的成功磨合，正在按正常的节奏向前推进；数据中心部分，公司也可依靠自身在高速传输上的优势以及目前在热传方面的前瞻性布局，不断提升多品类综合解决方案的能力，助力客户的长期发展。



除此之外，立讯精密也在寻找其他布局，从整合上下游优势资源开始，深度融合产业能力，从技术研发到精密智造，公司一直在寻觅优势企业强强联手的全新模板，创造产业链深度融合。公司并不满足于一个大客户，而是凭借在消费电子精密制造领域经验丰富，机光声电全方位布局，抓住行业的机会，延展多元业务，另一方面看准和看好汽车行业供应链，多地密集布局汽车业务产能，以及其他业务多线并行，多元化布局持续落地未来成长动能充沛。





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