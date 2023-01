Tuesday, 17 January 2023, 17:00 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 第22届香港眼镜设计比赛颁奖典礼圆满举行 得奖作品未来感十足 功能多元化

香港, 2023年1月17日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)与香港中华眼镜制造厂商会主办,并由香港理工大学及香港知专设计学院协办的第22届香港眼镜设计比赛颁奖典礼,于1月13日圆满举行。今届的香港眼镜设计比赛以「Avant Garde未来感」为主题,旨在提高香港眼镜设计水平和品质,鼓励创意创新,为业界发掘人才,并向海外市场推广香港的创意产品。

第22届香港眼镜设计比赛颁奖典礼于1月13日圆满举行。

公开组冠军及「市场潜力大奖」作品「继续生存」

今届比赛分为公开组及学生组,来自不同界别的专业评审团按照 (1)参赛作品设计、(2)实用功能、(3)参赛作品描述、(4)市场潜力及 (5)参赛者的表达技巧,选出各项得奖作品。得奖作品尽显本地设计师的多元创意及潮流触觉,以及对未来的无穷想像力。



得奖作品带领穿越时空



澳加光学有限公司黎佩欣凭作品「继续生存」囊括公开组冠军及「市场潜力大奖」。该眼镜作品以NFT 网游主角配饰设计作设定,具备组装功能及时尚元素,目标是希望能成为用家的求生装备,以游走虚拟及现实世界。新兴光学集团控股有限公司梁毅铭凭 「蝶变」夺得公开组亚军,其设计建基于折叠眼镜上,外观富未来感,配上全新设计360度铰链,可以按用家需要变为太阳眼镜、配光眼镜、折叠眼镜及蝴蝶外形四种形态。公开组的季军作品「时间旅行者」,来自詹培豪及林朗谦的手笔,设计概念是将时间旅行的过程演变成眼镜视觉设计。眼镜设计分为两边,采用传统物料及工艺的左边代表过去,而外型及色调较大胆前卫的右边则代表未来,衬托出新旧交融的时空穿梭。



发掘明日之星



学生组方面,冠军得主为才晋高等教育学院的叶芷欣,作品名称为「平行时空」,眼镜由平行线及几何线条组成,不对称设计的两侧臂框在中段开始向中心点移动,在侧视图看起来是重叠的,但在其他角度却没有交集。把臂框收起来的时候,两臂更是刚刚擦身而过,寓意在平行时空中有着无限的可能性。由香港理工大学黄振杰设计的「Osseon」夺得学生组亚军,眼镜框的外部和内部之间的结构以模糊的设计呈现,凸显骨质般的细节。这款3D打印眼镜采用坚韧而富弹性的 PA12尼龙制造,可染成不同颜色,以彰显用家的个人主义和品味。学生组季军由青年学院(国际课程)的刘致琛夺得,得奖作品名为「无限」,眼镜由两片半透明的镜片夹着长效萤光粉组成。设计看起来像有无限的深度,而图案和颜色都可以按用家喜好而订制,打造个性化设计。



今届大会特设「创意大奖」,由罗海珊的 「『型 』态发生」夺得,她以仿生的设计,鼓励大众接受「超人类」美学,想像「超人类」的未来。这款眼镜是具备多功能的配饰,结合不同镜片和材料赋予用家「超能力」。除了矫正近视、远视和老花眼之外,用家还可以选用不同镜片来达至放大、光偏振、增强颜色等功能。通过不同的视角,用家可透过其他人的眼睛看世界。



各得奖者除了获得奖座、现金奖和证书以外,其作品更将于第31届「香港国际眼镜展」之网站及香港中华眼镜制造厂商会年刊及网站上推广,并有机会于其他国际眼镜业活动中展出。



香港国际眼镜展助业界发掘商机



第31届「香港国际眼镜展」将于2023年11月8至10日假香港会议展览中心举行实体展,而网上展日期则为2023年11月8至17日。另外,香港贸发局亦安排展商及买家率先于2023年1月9至11日期间试用「商对易」(Click2Match) 网上智能配对平台进行商贸配对会议。 「商对易」平台备有会议安排、视像会议、实时通讯、讯息翻译,以及文件分享等功能,有助促进买卖双方交流,发掘商机。



展会网站︰

- 香港国际眼镜展网页︰hkopticalfair.hktdc.com/tc

- 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc

- 图片下载:https://bit.ly/3iC8UGw



香港贸易发展局简介



香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。请关注我们的 @香港贸发局 @香港贸发局时尚生活 @香港商贸通 香港贸发局 请订阅香港贸发局



传媒查询︰

新闻界如有查询,请联络香港贸发局传讯及公共事务部:

陈可欣 电话:(852) 2584 4239 电邮:kate.hy.chan@hktdc.org

屈洁茵 电话:(852) 2584 4554 电邮:agnes.ky.wat@hktdc.org



话题 Press release summary



部门 展会, Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network