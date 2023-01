Tuesday, 17 January 2023, 14:13 HKT/SGT Share: “大家的果园” 百果园集团正式登陆香港交易所主板市场

香港, 2023年1月17日 - (亚太商讯) - 1月16日,深圳百果园实业(集团)股份有限公司香港交易所主板上市仪式活动在香港与深圳两地圆满举办。上午9点30分,随着两地同时敲锣的浑厚声响,百果园集团正式在香港交易所挂牌上市,成为“中国水果连锁零售第一股”,由此登陆国际资本市场。股票简称:百果园集团,股票代码:2411.HK。





















百果园是中国最大的水果零售企业,同时拥有国内水果行业最大的分销网络,2001年成立于深圳,截至目前,线下门店网络共有5645家门店,遍布全国22个省市的140多个城市。百果园的使命是“让天下人享受水果好生活”,让越来越多的人享受到好吃的水果,让越来越多的人因百果园而健康快乐。



中共深圳市盐田区委常委,区政府常务副区长、党组副书记曾坚朋在仪式开场致辞中表示,“百果园集团是辖区企业的优秀代表,始终深耕水果零售领域,经营全渠道、拓展多品类、优服务的发展布局。希望百果园集团以此次挂牌上市为新的起点,不忘初心、乘势而上、砥砺前行,不断取得新的更大发展,以优异业绩回报社会和广大投资者,为盐田区、深圳市乃至全国经济社会高质量发展做出新的更大贡献。”



在港交所现场,百果园集团联合创始人、副董事长田锡秋与海阳津成泰董事长方舜真同台敲锣。随后,礼品互赠环节,田锡秋将百果园的吉祥物“猴果果”摆件赠予港交所,并祝愿港交所兔年大吉大利、香港股市繁荣兴旺。



在深圳主会场,百果园集团创始人、董事长余惠勇与集团总裁徐艳林两人代表敲锣,集团常务副总裁、零售事业群总裁焦岳作为集团经营团队代表与一众嘉宾共同上台见证。



当天,以“大家的果园”为主题,百果园集团还举办了上市庆祝活动。驻华使馆外宾、各地各级政府部门、行政事业单位、国内外行业协会、院校及科研机构、股东、中介机构、合作企业、生态圈伙伴等嘉宾代表,近500人现场出席。



值得一提的是,“大家的果园”是余惠勇在创办百果园第一年的时候就提出的口号,也是百果园集团曾在公司十周年之际举办活动的主题。在余惠勇看来,百果园想要做成,必须依靠众人的力量;要靠众人的力量,公司就应该是大家的。由此也可见,从初创期,到第十年,再到今天,公司的发展始终不忘初心。



天图资本是百果园集团最早的、也是目前最大的机构投资人。现场,深圳市天图投资管理股份有限公司管理合伙人潘攀发表讲话,他说道“百果园经历了多个完整的经济周期,是一家成熟稳定且长期主义的公司,同时百果园团队也一直在顺应趋势迭代变化,放眼中国的生鲜市场,未来空间还很大,上市是往前走的第一步,相信未来的道路会越走越好。”



百果园集团此次上市,摩根士丹利为独家保荐人。现场,摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理及亚太区消费零售投资银行部主管许择汤发表讲话,他说道,“百果园的上市是2023年的零售第一股,是过去一年多第一个开红盘的零售股,为我们资本市场重启新的更好的一年,再次感谢公司给我们摩根士丹利助力公司的机会,这也是我们全球启航的开始,我们会继续努力护航公司,祝贺公司现在是中国的第一,未来更会是世界的第一。”



现场,百果园集团创始人、董事长余惠勇发表了题为“天下公器为天下”的演讲。他说道,“上市公司是公众公司,从今天开始,我们要时刻警醒自己—天下公器为天下,以此谋求百果园的长期、稳定、永续发展。”



何为“为天下”呢?他认为,为顾客即为天下,牢牢确立“一切为了顾客”的观念,永远追求顾客满意,永远对顾客心怀感恩、心怀敬畏。同时要不断降低成本,不断追求“好吃又不贵”的高性价比。为员工即为天下,公司要不断稳健发展,为各种类型的人才提供广阔而巨大的发展空间。同时百果园要坚守家文化,百果园最大的成就不是开了多少家店,而是培养堂堂正正的百果园人为首要任务。为加盟商即为天下,与加盟商结成“一损俱损,一荣俱荣”的命运共同体。同时,增强加盟商对百果园文化和战略的认同感,提升加盟商心性,使加盟商成为真正的百果园人。为供应商即为天下,以百果园文化和理念筛选、培育志同道合的供应商。同时,以种植技术、金融资本等支持赋能,促进供应商发展,提升供应商的供应能力。为行业即为天下,果业是健康产业,水果是不需要教育的健康食品。同时,坚定“行业兴,企业兴;行业旺,企业旺”的观念,维护行业的长远利益,引领行业朝正确的方向发展。为社会即为天下,百果园坚持“一肩挑两民,一头农民,一头市民”,不仅为顾客提供美味、营养、安全的食物,更重要的是让种植者因为想种出“好吃”而卖上好价钱,从而尊重自然、遵循规律,敬畏自然、敬畏规律。为股东和投资人即为天下,百果园将持续全身心投入事业,为股东和投资人谋求长期稳定的收益和回报。同时,信奉长期主义,坚持做艰难而正确的事情,坚持不懈,直至成功。



回顾百果园的发展,可以说是一部不断穿过“无人区”的历史。在这过程中,针对水果存在的巨大差异,百果园首先设立了中国首套基于口感的全品类果品标准分级体系,将水果按“糖酸度、新鲜度、爽脆度、细嫩度、香味、安全性以及大小、颜色及无缺陷”等指标分成招牌级、A级、B级、C级4个等级,再根据不同的标准进行定价。这套标准体系适用于整个产业链的标准搭建,包括品类品牌建设。



近几年,受宏观经济增速放缓以及疫情等因素影响,尽管部分行业线下实体持续承压,但百果园却在逆势中不断壮大,营收逐年上涨,2022年上半年,百果园营业收入同比增长7%至59.15亿元,经调整净利润为2.05亿元,同比增长34%。



除了业绩表现亮眼之外,公司还在疫情下逆势扩张,近三年多以来百果园门店总数增加了上千家,主要集中在居民区、商业街等高人流量区位。与此同时,百果园还打造了丰富的线上销售渠道,包括百果园APP、微信小程序,天猫、京东、抖音等线上官方旗舰店,还与美团、饿了么、口碑等第三方外卖、到店平台合作为消费者实时配送水果。公司已建成全国性的贴近社区、线上线下联动、店仓一体化、及时达与次日达一体化的水果专营零售网络。



逆势增长,营收势头良好,离不开百果园的“两架马车+三根支柱”发展战略支撑。“两架马车”即品类品牌和渠道品牌(百果园、果多美),三根支柱即信息技术、资本赋能、农业技术。截至目前,百果园集团已打造了31个独家分销的招牌及A级自有产品品牌。基于金融资本、信息科技、种植研发的能力和投入,百果园集团还成立了“产业四化研究院”,将聚焦于信息化、数字化、智能化、机械化,对产业链进行深度改造。



水果行业看似门槛低,在过去难以被“正视”。百果园这一品牌创办后,“卖水果”这件事开始逐渐变得标准化、品质化、品牌化。如今,随着百果园集团在香港交易所主板挂牌上市,相信也将极大提升水果从业者的尊严和自豪感。开一个小店卖水果,也可以成为一份事业。



除了对从业者的提升,随着百果园集团上市后的进一步发展壮大及市场扩大,以“不好吃三无退货”为服务标准牵引,势必也将提升全行业服务消费者的水准。三无退货是余惠勇早在10年前就大胆提出的,只要顾客在百果园买到水果,觉得不好吃,就可“无需实物、无需小票、无需理由”退货。这听起来相当冒险,甚至违背商业规律,但在其背后,遵循的是百果园基因中的信任、利他文化。百果园门店开到哪里,服务水准与信任、利他文化就会带到哪里。



当然,这样的信任也为百果园取得了良好的发展成果,截至目前,百果园的会员数超过7300万名,付费会员数超过94.6万名,2021年平均月活会员数超过700万名,会员的整体复购率为49%,在水果专营零售经营商中位列第一。



历经检验,百果园集团终在国际资本市场“乘风破浪”,如今正式成为一家公众公司,也将承担更多的社会责任。其中,公司十分重视ESG的建设,董事会专门成立ESG委员会,检视及批准ESG目的、策略、优先事项、倡议及目标。除了日常“春暖花开”公益项目的开展,百果园还将通过推广BLOF生态和谐型种植技术、优化产品包装、建立健全公司SGS管理体系,为消费者提供绿色、健康的营养食品,引导农户实现农作物种植过程中“不使用化学肥料、不使用化学农药、不使用化学激素”,助力社会可持续发展。



新的起点,新的征程,也将孕育新的希望,百果园将紧抓“零售品牌”、“批发服务”、“品类品牌”,在寻求企业更好发展同时,助力实现振兴中华果业。



历经20余年发展,百果园集团现已成为集水果生鲜采购、种植技术支持、采后保鲜、物流仓储、标准分级、营销拓展、品牌运营、门店零售、信息科技、金融资本、科研教育于一体的大型连锁企业。2023年,相信在成为上市公司后,百果园集团也将更加公开、透明和规范,进一步做强做大做优,以“大家的果园”为载体,更好践行“让天下人享受水果好生活”。





