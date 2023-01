Monday, 16 January 2023, 19:52 HKT/SGT Share: 碧瑶中标环保署价值3,700万港元服务合约 为新界西提供厨余收集服务

香港, 2023年1月16日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司(“碧瑶”或“集团”;股份编号: 01397.HK)欣然宣布,集团获得香港特别行政区政府环境保护署(“环保署”)批出一份为期两年,价值约3,700万港元的服务合约,将由2023年4月起于新界西提供厨余收集服务。



赢得此次环保署合约突显碧瑶在香港厨余收集服务市场的领导地位。迄今环保署批出四份可回收厨余收集服务合约中,集团中标两份(包括此合约及去年获得之九龙区合约)。根据此合约,碧瑶将于合约期内收集约共12,000-20,000吨厨余。为致力提高厨余的收集和回收量,碧瑶将派遣集团专业团队连接社区,与持份者进行宣传及教育推广,并建立一个全面的收集网络,方便公众轻松回收厨余。收集到的厨余将送往大屿山小蚝湾的O.PARK1(香港首个有机资源回收中心),转化为可再生能源。



根据环保署发布的最新统计资料,2021年香港每天平均有3,437吨厨余被弃置于堆填区。厨余是弃置于堆填区的都市固体废物中最大部份(占30%)。根据香港特区政府公布的《香港资源循环蓝图2035》,香港致力于2035年前实现“零废堆填”。碧瑶作为本港废物回收市场的领导者,决心通过提供包括厨余收集在内各项回收服务,协助香港实现愿景。



碧瑶行政总裁吴玉群女士表示:“继去年中标九龙区的厨余收集合约后,碧瑶很荣幸获得这份新界西区的厨余收集合约。新合约不仅象征着碧瑶对帮助香港增加厨余收集量的决心,更重要的是肯定了碧瑶作为香港市场领导者,通过提供全面回收服务,解决香港可持续发展难题。



都市固体废物收费计划于今年下半年推出,将带动公众回收包括厨余在内等废物,以减少堆填区压力。香港回收市场预计将会快速增长。作为香港最大的回收服务供应商之一,碧瑶具备有利位置获取‘零废堆填’带来的巨大市场商机,进一步强化集团于香港的领导地位。”



碧瑶绿色集团简介:

碧瑶绿色集团(股份编号:01397) 成立于 1980 年,是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一,提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务,包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治(ESG)的表现,以推进集团的可持续发展,以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





