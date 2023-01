Monday, 16 January 2023, 17:50 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托「Love · Play · Farm」收成日 联乘The Coffee Academics推出全港首创有机薄荷柠檬特饮

宣扬「厨余到农场到餐桌」概念

香港, 2023年1月16日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」)(股份代号:2778)一直在推动可持续发展方面不遗余力。信托于朗豪坊商场开展有机耕作及小区参与的农圃 「Love · Play · Farm」,并于1月14日举办「Love · Play · Farm」收成日,首次推出全港独有与The Coffee Academics联乘推出的有机薄荷柠檬特饮,宣扬「厨余到农场到餐桌」的概念。信托藉此机会邀请早前曾参与租户工作坊的租户,及曾参与壁画活动的小朋友等莅临朗豪坊商场一同见证这重要时刻。

全港首创「Love · Play · Farm」Mint Lemonade有机薄荷柠檬水特饮,贯彻「厨余到农场到餐桌」概念

信托邀请早前曾参与租户工作坊的租户,及曾参与壁画活动的小朋友等莅临朗豪坊商场,一同见证「Love · Play · Farm」收成日的重要时刻

曾参与壁画活动的小朋亲自采收茄子、羽衣甘蓝等蔬菜,感受收成的喜悦及成果

小朋友在园艺专家指导下了解到关于有机耕作的技巧及护理,包括播种、施肥及浇水

信托去年邀请年青本地艺术家Zue Chan,由她带领一班来自天水围弱势家庭的小朋友与同事之子女合作完成户外壁画,让艺术融入朗豪坊商场,并为「Love · Play · Farm」活动揭开序幕。壁画背后的意义重大,除了提升视觉吸引力外,也象征着信托在连接不同社会群体方面的不懈努力。信托亦希望藉着绘画壁画的活动,启发他们对环保的意识。



与此同时,信托利用朗豪坊商场的优越地理位置开展有机都市农庄工作坊,让租户亲尝有机耕作的滋味,栽种的时令植物包括羽衣甘蓝、椰菜花及茄子等。租户在经验丰富的园艺专家指导下,了解到关于有机耕作的技巧及护理,包括播种、施肥到浇水,在种植的过程中充满惊喜。是次收成日,租户亲自采收蔬菜植物,感受收成的喜悦及成果。值得一提的是,信托在朗豪坊商场的农圃种植几棵全港罕有的咖啡树,开创先河。



此外,信托亦联乘The Coffee Academics,将回收咖啡渣转化成土壤肥料。信托与The Coffee Academics把农圃种植得来的薄荷叶收成,并制成为全港首创的Mint Lemonade有机薄荷柠檬水特饮,名副其实贯彻「厨余到农场到餐桌」概念。信托亦捐赠240罐有机薄荷柠檬水给予圣雅各布福群会及基督教灵实协会,带领社会各界活出绿色生活。



冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:「『Love · Play · Farm』收成日能够顺利举行,须感谢一众租户高度的支持和参与。展望未来,我们除了专注可持续发展外,也一直期盼能与不同持份者合作,致力推动减废减碳的方案,互相产生协同效应。我们将继续提升持份者的整体福祉,一同感受可持续发展带来的长远裨益。」



有关冠君产业信托 (股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015 年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



网站:www.championreit.com





话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network