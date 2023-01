Monday, 16 January 2023, 14:08 HKT/SGT Share: 百果园今日正式登陆港交所 经营基本面良好后续发展潜力巨大

香港, 2023年1月16日 - (亚太商讯) - 2022年,港股市场情绪较为低迷,含首次公开募股、介绍上市、SPAC上市、转板在内,全年累计新上市90家公司,募资总额合计约1045.7亿港元。年末,港股市场回暖并迎来多只新股招股。其中,深圳百果园实业(集团)股份有限公司(2411.HK)已于1月13日公布其最终定价为每H股5.6港元,并于1月16日正式挂牌上市。



百果园是中国最大的水果零售经营商,并始终致力于成为消费者的首选品牌。公司主要销售水果,同时亦销售果干、果汁等果制品,目前已将产品供应范围扩展至其他大生鲜,并于2020年推出「熊猫大鲜」业务。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年水果零售额计,百果园是中国第一大水果零售商,按水果零售额计,亦在中国所有水果专营零售经营商中位列第一。



品牌建设为经营赋能 提升消费黏性优势明显



伴随着人民物质生活水平的日益提高,大众对高质量水果的需求显著提升,这要求果企在能满足消费者实时性需求的同时,更能让消费者「吃得好」。凭借前瞻性洞察力,百果园率先建立了全面、系统的以口感为导向的全品类水果产品果品质量分级体系,将水果按照糖酸度、鲜度、爽脆度、细嫩度、香味和安全性等关键指标,分为招牌、A级、B级及C级四个等级,以满足不同消费者的需求。



同时,百果园亦拥有成熟的产品品牌孵化体系。通过上游赋能以及强大的渠道力、品牌营销力,公司成功打造了具有竞争优势的自有产品品牌。截至最后实际可行日期,百果园已向市场推出公司在中国独家分销的31个招牌级及A级的自有产品品牌,有效增强了消费黏性和品牌水果竞争力。



全渠道运营触达更多消费者 未来前景光明



得益于渠道品牌建设和成熟的品类品牌孵化体系,百果园已迅速成为行业领先、快速增长的品牌。公司建立了中国最大的贴近小区、在线线下一体化及店仓一体化、及时达与次日达一体化的水果专营零售网络,为消费者提供高度便利的消费体验。目前,百果园拥有5,645家线下零售门店网络,分布在140多个城市的居民区、商业街等高人流量区域。



除线下门店外,百果园同样快速拓展在线渠道,通过在线的百果园APP、微信小程序以及天猫、京东、抖音等电商及社交商务平台上的网店以及各第三方外卖平台上的网店等销售渠道进行铺设,为消费者提供在线下单、送货到家和到店自提服务。由此,百果园已实现持续、广泛的消费者触达,迄今在所有分销渠道的会员数超过7,300万名,付费会员数超过94.6万名。



同时,为进一步拓展分销网络、扩大客户群,百果园通过全资子公司津成泰进行水果批发业务。津成泰拥有超过20年经营水果业务的历史,尤其在水果采购、储存、加工及销售方面有丰富经验,通过了ISO9001、ISO22000、BRC等一系列国际高端质量认证,产品分销香港、东南亚、中东和欧洲市场。收购津成泰使百果园获得了稳定的优质水果供应及进入成熟的国内外市场的可行性机会,有利于公司快速进军国际市场,进一步扩展百果园的业务网络,巩固于业内的领先地位。



数据显示,2019年至2021年,百果园的营收分别为人民币89.76亿元、88.54亿元和102.89 亿元;2022年上半年,营收较2021年同期的人民币55.25亿元增加7.0%至59.15亿元,业绩稳中有升。毛利率方面,2019年至2021年及2022年上半年,公司毛利率分别为9.8%、9.1%、11.2%及11.5%。



在水果消费赛道大有可为的背景之下,百果园此番上市,为港股市场再添一优质投资目标,意义非凡。未来,百果园将始终以「让天下人享受水果好生活」为使命,以「成为全球第一大果业公司」为愿景,借力登陆国际资本市场,为强化市场地位谋篇布局,携手行业实现高速健康发展。





