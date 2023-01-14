文化传信飞龙芯正式面世 活化IP拓元宇宙之路

飞龙芯是基于中文电脑之父朱邦复发明专利中文理解类脑技术，配合科大讯飞的智能语音辨识技术，研发出来的类脑晶片。类脑（Brain Inspired）就是模拟人类大脑，令到智能产品更接近人类思考，并且拥有语言、表情、行为等。飞龙芯具备类人脑理解能力，在仿人脑人工智能界取得了世界性突破。应用非常广，包括智能家居、消费电子、智能汽车、教育硬体、智能酒店及工业机械人，优点在于毋需依赖网络，自带 AI 智慧，因此能充分保护隐私，零泄露风险，而且成本相对较低。
在元宇宙世界，「飞龙芯」的类脑技术对活化文创文化起到关键的作用。文化传信在漫画创作出版超过五十年，拥有超过两百多个动漫 IP ，在大中华地区、东南亚地区读者数千万，形成庞大的社群。透过「飞龙芯」对旗下动漫 IP 的活化，结合自己的社区，建立元宇宙，从而带动玩具、游戏、娱乐、虚拟社交等业务增长。同时，中华民族五千年文化，世界历史文化，也是无限的活化资源，将会赋予文创产业新的产业价值。
芯片是每个国家向高科技转型的软实力象征，一直是以英语作为编程，而且目前主要连接互联网做到语言交互。文化传信集团经过多年研究，成功研发全球首颗中文 AI 语言理解，及目前全球唯一实现离线输入输出的中文 AI 语言理解芯片「飞龙芯」。「飞龙芯」主要有六个应用场景，包括：智能家居、消费电子、智能汽车、教育硬件、智慧酒店及工业机械人，优点在于毋需依赖网络，自带 AI 智能，因此能充分保护隐私，零泄露风险，而且成本相对较低。同时「飞龙芯」具备类人脑理解能力，在仿人脑人工智能界取得了世界性突破。
去年10月底，香港政府发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言，阐明支持香港发展虚拟资产，动漫 IP 作为虚拟资产一部分，如何将其活化以至将其融入元宇宙，成为文创业界发展的重点出路。文化传信集团凭借自身卓越科研技术，开创以中文 AI 语言理解芯片，融入集团动漫 IP ，拓展元宇宙之路。元宇宙是一个世界性大文化场景，与「元宇宙飞龙芯」结合，能「活化」中国庞大文创 IP 资源，提高人机交互沟通智能程度，强化现实和虚拟世界的互联互通，对体量庞大的文创产业起到巨大赋能作用。