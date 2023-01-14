Friday, 13 January 2023, 18:52 HKT/SGT Share: 产业链优势显著 水果零售龙头百果园加速成长

香港, 2023年1月13日 - (亚太商讯) - 营收超百亿、门店网络遍布全国22个省市140多个城市的知名水果零售品牌百果园距港股上市仅一步之遥。1月13日，深圳百果园实业（集团）股份有限公司（「百果园」或「公司」，2411.HK）公布招股定价，最终厘定为每H股5.60港元，每手500股，将于1月16日登陆港交所。



作为中国水果零售龙头，百果园备受资本关注。公司自2015年以来，先后完成多轮融资，吸引了包括天图资本、广发信德、中金前海发展基金、招商局资本、中金智德等知名投资机构战略入股，发展前景备受资本市场认可。



产业链赋能 增强产品差异化优势



百果园通过20多年的行业深耕，整合了从种植、采购、仓储、物流到零售各环节的全产业链优质资源，建立起高效垂直一体化产业链，稳步提升产业链价值，从而为消费者提供差异化的产品及服务，增强其定价能力及盈利水平。



在水果种植端，百果园打造出一个大型标准化优质供应生态网络，对水果全生长周期进行严格质量管理，确保公司能够始终获得稳定的优质水果供应。在零售端，百果园拥有中国最大的线下零售门店网络，可为公司提供大规模的订单，并通过积累的消费数据反馈，指导供应端的产品规划、种植与采购，实现采销协同。在流通环节，公司通过垂直整合的供应链，破除传统供应链过程、中间环节过多的弊病，提升流通效率，并依托其覆盖全过程的冷链物流能力，减少耗损。



当前，中国水果消费持续升级，高质量水果需求迅速膨胀。百果园通过全产业链管理，得以有效开发及储备高质量果源，进一步巩固公司产品的差异化优势，为公司扩大市场份额提供有力保障。



业绩稳健增长 招牌类产品贡献收入比重不断提高



凭借优质的产品及服务，百果园受到消费者的青睐，实现了业绩的稳健增长。2019-2021年，百果园门店零售销售额复合年增长率达7.1%，高于中国水果零售行业同期1.8%的增速。



同期，公司收入由人民币8,976.1百万元增至人民币10,289.4百万元。毛利由人民币876.4百万元增加至人民币1,156.4百万元，毛利率则从9.8%增长到11.2%。2022年上半年，继续保持良好上升势头，收入同比增长7.0%，毛利同比增加12.7%，毛利率则上升至11.5%。



具体来看，2022年上半年，招牌、A类、B类及C类收入贡献分别为11.4%、43.7%、29.8%及0.1%。其中，价格较高、盈利能力更强的招牌类果品在2019-2021年收入复合增长率为11.5%，2022上半年同比增长9.5%，超过同期公司收入增速。此外，招牌类果品对公司收入的贡献比重也在持续增加，从2019年的9.2%，增加到2022年上半年的11.4%。



展望未来，中国水果消费仍将保持较高水平增长。根据弗若斯特沙利文预计，到2026年，中国水果零售市场将增长至1.7万亿元以上。百果园立足万亿市场，产业链优势显著，有望通过高效的产业链赋能，抓住消费者对高质量水果的需求，实现加速成长，展现强者恒强的龙头力量。





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