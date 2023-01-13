Friday, 13 January 2023, 12:12 HKT/SGT Share: 美丽田园医疗健康公布全球发售结果 每股发售股份发售价为19.32港元

香港, 2023年1月13日 - (亚太商讯) - 中国最大的传统美容服务提供商美丽田园医疗健康产业有限公司(「美丽田园医疗健康」或「公司」，股份代号：(2373.HK)，今天宣布全球发售结果，每股发售股份定价为19.32港元，股份预期将于2023年1月16日（星期一）于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板正式挂牌并进行买卖，每手买卖单位为500股。



美丽田园医疗健康的香港公开发售部分已获大幅超额认购。公司接获合共6,671份根据香港公开发售通过网上白表服务及中央结算系统EIPO服务提出的有效申请，认购合共89,670,000股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的合共4,054,000股香港发售股份约22.12倍。国际发售部亦已获适度超额认购，相当于国际发售初步可供认购的合共36,482,500股发售股份约4.7倍。



公司本次股份全球发售后，公司所得款项净额计划用于扩张及升级服务网络、进行战略并购加盟店、进一步投资于信息技术系统。公司表示，通过将近三十年的行业深耕以及资源整合，美丽田园医疗健康在中国的美丽与健康管理服务行业居于领先地位。正式登陆香港股票交易市场，是美丽田园医疗健康发展史上的重要里程碑，为公司的发展揭开崭新的一章。本次顺利上市，体现了全球投资者对公司业务发展的信任和支持，为公司的长远发展奠下厚实的基础。展望未来，美丽田园医疗健康将继续策略性扩张服务网络及营销渠道，引进新技术、新设备、新产品及扩大服务组合，继续培养、招聘及保留高素质人才，深化与上游供货商的合作，整合行业资源，持续为客户、股东与员工创造更大价值。



美丽田园医疗健康产业有限公司

美丽田园医疗健康产业有限公司(股份代号：2373.HK)在中国的美丽与健康管理服务行业居于领先地位，拥有庞大且忠诚的客户群，广泛的店铺网络，多元化服务与产品范围及高品牌知名度。按2021年收益计及根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大的传统美容服务提供商和第四大非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。公司通过美丽田园、贝黎诗、秀可儿及研源等知名及广受认可的品牌组合，提供全面的美丽与健康管理服务，涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务，跨越客户全生命周期。



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Dec 30, 2022 10:20 HKT/SGT 美丽田园医疗健康产业有限公司宣布于港交所主板上市计划 每股作价19.32港元