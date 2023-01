Thursday, 12 January 2023, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 收购欧洲 CRO——加强全球运营

新加坡 , 2023年1月12日 - (亚太商讯) - Novotech 今天宣布收购 EastHORN,这是一家欧洲 CRO,在欧洲大陆多个具有重要战略意义的地点拥有临床、医疗和监管专业知识。此次收购是 Novotech 全球扩张计划的一部分。 EastHORN 成立于 2004 年,拥有 250 多名员工。



此次收购意味着生物技术客户可以在欧洲和美国获得 Novotech 独特且无与伦比的早期至晚期 CRO 服务套件,并专注于亚太地区,该公司在亚太地区以提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。



Novotech 首席执行官 John Moller 博士说:“此次收购是一项战略举措,旨在进一步扩大我们的 CRO 业务,并为生物技术客户提供亚太、北美和欧洲的国内专业知识,以实施他们的全球药物开发计划。EastHORN 和 Novotech 已合作多年,我们在生物技术药物开发方面共享卓越的临床文化。 EastHORN 保留其品牌,现在是一家 Novotech 公司,并将整合到我们的系统和流程中,以便客户受益于与全球 CRO 的合作。客户现在可以访问我们卓越的欧洲基础设施和本地知识。站点关系和访问不同的患者群体。”



EastHORN 执行主席 Iain Gordon 说:“我 15 年前开始在 Novotech 从事临床项目,他们的服务质量和以客户为中心的方法一直给我留下深刻印象。 EastHORN 已与 Novotech 密切合作十多年,在 Novotech 团队中有很多朋友。对于我们团队和我的同事来说,这是自然而然的下一步,我很高兴成为 Novotech 全球业务的一部分,以支持生物技术客户的临床项目。特别是,我们现在可以让我们的客户接触到 Novotech 在亚太地区和美国的专家团队,包括项目管理、监管、临床、医学和生物识别,而我们团队的欧洲专业知识可以为 Novotech 客户在欧洲推进临床开发。我们与类似规模的生物技术公司和中小型制药公司合作,并在相同的治疗领域拥有丰富的经验,因此这是一种极好的文化和战略契合。”



Novotech 拥有数十年的生物技术药物开发经验、卓越的研究中心和研究人员关系、接触大量患者群体以及专注于解决问题、所有权和灵活性的项目管理方法。对高级培训和技术系统的持续投资相结合,提供专业的全方位服务生物技术临床研究机构解决方案。



Novotech 最近获得了重要的 CRO 奖项,包括 Frost & Sullivan 颁发的年度亚太生物技术 CRO,被评为世界领先 CRO 中的前 10 名 CRO,入围著名的 Scrip 奖项,并且刚刚被授予基因与细胞疗法卓越奖。在亚太地区,Novotech 与主要医学研究机构签订了 50 多项领先的合作伙伴协议,为赞助商提供独家优惠。



关于Novotech健康控股

Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO,拥有综合实验室和 I 期设施,提供药物开发咨询和临床开发服务。Novotech具有明显优势,可以为在亚洲及美国及欧洲进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



媒体联系人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network