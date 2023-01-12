新地25大商场推出 “食买玩通关三重赏”迎旅客



香港, 2023年1月12日 - (亚太商讯) - 随着旅客入境条件放宽及中港两地实施首阶段通关，新鸿基地产发展有限公司（新地）特意推出 “通关三重赏”迎旅客，旅客在出发前预留$1,000电子礼券包，到埗后可以在商场实时使用。此外，新地联同银联推出冬日消费赏，顾客有机会获取总值高达$3,250奖赏。新地以食、买、全方位回赠吸引入境旅客，于新一年为香港迎来新商机，促进经济。

新地25大商场推出“通关三重赏”迎旅客，食、买、玩全方位奖赏总值高达$3,250

新地商场推出兔年新春装置及 “食买玩通关三重赏”欢迎各国旅客，图为新城市广场。

新地商场推出兔年新春装置及 “食买玩通关三重赏”欢迎各国旅客，图为上水广场。

新地商场推出兔年新春装置及 “食买玩通关三重赏”欢迎各国旅客，图为屯门V City。

毋须消费即享$1,000电子礼券包 采预留证更方便旅客

由1月16日起，旅客可透过“新地商场会员计划”微信小程序登记成为The Point会员，率先免费预留$1,000电子礼券包，方便旅客到埗后随时到指定商场领取使用，预留制让稍迟抵港的旅客不用担心电子礼券包会一早换罄。电子礼券包涵盖多个受欢迎的商户优惠，类别包括美容、个人护理及健康产品、珠宝、钟表及配饰、影音/电子产品、餐饮等；例如顾客可以凭券于指定商户消费满$200，即可享$100立减优惠。



免费换领天际100门票买一送一优惠券

除了预留礼券包外，旅客亦可于 “新地商场会员计划”微信小程序同时免费预留天际100门票买一送一优惠券，与同行亲友登上天际100观景台，从高空探索香港迷人景致，增添香港游的乐趣。



银联消费尊享高达$2,250迭加奖赏

此外，由即日起至1月31日，顾客于25个新地商场凭银联卡、银连手机闪付或银联二维码累积即日消费满指定金额，即可换领 “银联‧新地商场冬日消费赏”—满$1,800可获$50 Point Dollar；满$3,500可获$100 Point Dollar；满$10,000可获$100 Point Dollar及HK$200新地商场礼品卡一张。整个推广期内每位The Point会员可于所有参与商场限换领上述奖赏各5次，享高达$1,250 Point Dollar 及总值HK$1,000新地商场礼品卡。



新地商场地理位置便利各地入境旅客

“新地商场”邻近各大入境口岸及跨境巴士上落点，并接驳港铁网络，瞬间即达。农历新年临近，各商场推出兔年新春装置及消费奖赏，让旅客感受浓厚节日气氛。



25个“新地商场”遍布港九新界各区，特色商户、美馔佳肴及休闲玩乐设施一应俱全，包括观塘APM、屯门卓尔广场、置富南区广场、将军澳东港城、北角汇、沙田HomeSquare、屯门锦荟坊、上水广场、葵芳新都会广场、上水新都广场、新蒲岗Mikiki、旺角MOKO新世纪广场、柴湾新翠商场、沙田新城市广场、将军澳中心、将军澳天晋汇、大埔超级城、荃湾荃锦中心及新领域广场、荃湾广场、大埔新达广场、屯门V City、南昌V Walk、铜锣湾WWWTC 世贸中心商场、元朗YOHO MALL形点及元朗广场。



香港与内地恢复通关，新地透过港漂圈、多个港漂网红及跨境旅游媒体、广深媒体微信大号等推广新地商场最新优惠活动及崭新设施，冀吸引更多旅客。



所有电子礼券包、积分及礼品卡奖赏或优惠券数量有限，先到先得。



有关优惠详情，请密切留意各商场宣传品及网页、The Point手机应用程序、网页、“新地商场会员计划”官方微信账号及微信小程序、Facebook专页。





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