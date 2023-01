Thursday, 12 January 2023, 15:54 HKT/SGT Share: 亿华通正式登陆港股

香港, 2023年1月12日 - (亚太商讯) - 2023年1月12日,中国领先的燃料电池系统制造商北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“亿华通”)正式在香港联合交易所主板挂牌上市,成为“中国氢能A+H第一股”,股票代码为2402.HK,每股发售价为60港元,每手买卖单位为50股。



截至10:30,亿华通(2402.HK)报59.9港元,最高达到每股60.5港元,成交额6993万港元,换手率6.61%,总市值101.32亿港元。



亿华通招股书显示,此次亿华通H股全球发售17,628,000股。其中,国际发售部分获得超额认购,相当于初步可供认购的国际发售股份总数的约1.84倍;香港公开发售部分也获得了适度认购。



此次发售,亿华通所得款项净额预计约为9.83亿港元,其中两名基石投资者共认购约3.88亿港元,包括新加坡政府投资公司旗下投资平台Astonish Investment认购约2.32亿港元,嘉实基金通过子公司Harvest认购约1.55亿港元。



亿华通作为我国最早投身氢能领域的企业,始终专注于燃料电池发动机系统研发及产业化,率先实现了燃料电池系统、电堆、双极板等核心关键零部件的批量化生产,并在商业化实践中广泛应用。



此次成功上市,意味着国际资本市场对氢能产业以及亿华通燃料电池业务的认可。亿华通董事长张国强表示,亿华通将以此为契机,持续开展研发创新,加快商业化进程,并推动氢能全产业链布局,力争成长为全球氢燃料电池技术的引领者,助力实现中国双碳目标,构建绿色、可持续的低碳新生活。







