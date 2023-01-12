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Thursday, 12 January 2023, 15:54 HKT/SGT
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亿华通正式登陆港股

香港, 2023年1月12日 - (亚太商讯)  - 2023年1月12日，中国领先的燃料电池系统制造商北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，成为“中国氢能A+H第一股”，股票代码为2402.HK，每股发售价为60港元，每手买卖单位为50股。

截至10:30，亿华通（2402.HK）报59.9港元，最高达到每股60.5港元，成交额6993万港元，换手率6.61%，总市值101.32亿港元。

亿华通招股书显示，此次亿华通H股全球发售17,628,000股。其中，国际发售部分获得超额认购，相当于初步可供认购的国际发售股份总数的约1.84倍；香港公开发售部分也获得了适度认购。

此次发售，亿华通所得款项净额预计约为9.83亿港元，其中两名基石投资者共认购约3.88亿港元，包括新加坡政府投资公司旗下投资平台Astonish Investment认购约2.32亿港元，嘉实基金通过子公司Harvest认购约1.55亿港元。

亿华通作为我国最早投身氢能领域的企业，始终专注于燃料电池发动机系统研发及产业化，率先实现了燃料电池系统、电堆、双极板等核心关键零部件的批量化生产，并在商业化实践中广泛应用。

此次成功上市，意味着国际资本市场对氢能产业以及亿华通燃料电池业务的认可。亿华通董事长张国强表示，亿华通将以此为契机，持续开展研发创新，加快商业化进程，并推动氢能全产业链布局，力争成长为全球氢燃料电池技术的引领者，助力实现中国双碳目标，构建绿色、可持续的低碳新生活。



话题 Press release summary

部门 能源
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