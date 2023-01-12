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来源 Avance Clinical Avance Clinical 庆祝GlobalReady成功 超过40家生物技术客户进入计划

旧金山 , 2023年1月12日 - (亚太商讯) - 超过 40 家生物技术客户现在正在利用 Avance Clinical 的 GlobalReady 计划，该计划提供简化的临床开发，从澳大利亚的早期阶段扩展到北美的后期阶段。所有这些都由一个 CRO 和跨越两个地区的专门团队完成。



Avance Clinical 在 2023 年生物技术展示会上宣布了这一消息，该团队将通过 PartnershipOne 召开会议。Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 表示：“鉴于 GlobalReady 的早期成功采用，我们预计我们一半以上的生物技术客户将在未来六个月内加入该计划。”



GlobalReady 生物技术客户主要是来自美国和亚洲的生物技术公司，预计未来几个月来自欧洲的客户数量会增加。Avance Clinical在过去3年连续被Frost & Sullivan评为“CRO最佳实践奖”。



首席执行官 Yvonne Lungershausen 说：“这些生物技术客户已经从我们向北美和 GlobalReady 的扩张中受益。 这种 GlobalReady 模型旨在扩大生物技术公司的投资，使他们能够以更少的支出实现更大的临床开发里程碑，所有这些都以 FDA 接受的数据为保证。GlobalReady 为我们在澳大利亚和新西兰进行早期研究的生物技术客户提供了进入美国继续其临床开发计划的无缝旅程，同时保留了同样高质量的 CRO，从而减少了时间和成本，并提供了 FDA 认可的高质量数据。此外，在澳大利亚，43.5% 的临床支出回扣极具吸引力，为我们的客户提供了利用我们北美运营专业知识和团队的机会，同时保持在澳大利亚的服务以最大限度地发挥回扣潜力。我们经常指出，目前有超过 280 项全球 III 期试验在澳大利亚进行了 I 期研究，这再次证明了澳大利亚数据在 FDA 和其他主要监管机构中的可接受性。”



这种无缝的 GlobalReady 之旅旨在取得成功，生物技术公司可以：

- 利用澳大利亚早期临床试验环境（没有IND 和 43.5% 的退税）

- 为后期过渡或扩展到北美 - 无需更改 CRO（保留研究知识和流程/团队）

- 在两个地区无缝实施全球剂量递增和剂量扩展试验

- 利用显着的速度和成本优势

- 确保数据质量——可转移且易于被 FDA 和其他监管机构接受



首席执行官Yvonne谈到，“我们有着非常高的回头业务率，这足以证明我们的技术以及以客户为本的临床专家可以在快节奏和强竞争的环境中脱颖而出，满足我们客户的需求。”



根据 Frost & Sullivan 对公司 CRO 奖的独立分析师审查的一部分：“Avance Clinical 仍然是值得信赖的合作伙伴，在 CRO 行业提供整体最佳服务方面赢得了声誉。凭借其强劲的整体表现，Avance Clinical 在合同研究组织行业赢得了 Frost & Sullivan 颁发的 2022 年亚太客户价值领导奖。”



更多信息：

- 了解澳大利亚临床试验优势 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

- 了解 GlobalReady 模式 这里 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

- 了解更多Avance Clinical执行临床试验的优势: enquiries@avancecro.com



关于Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。



Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有24年历史的CRO公司在过去两年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。



临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过105个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。



技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata、Oracle和Medrio都是我们的系统长期供应商。



媒体联系方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com



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