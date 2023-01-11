Wednesday, 11 January 2023, 10:50 HKT/SGT Share: 鹰普精密：全球化布局 净利创历史新高增超43% 估值偏低值博率高

香港, 2023年1月11日 - (亚太商讯) - 巴菲特在制造业的投资个案不多，其中最大的一笔投资是2015年伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)以370亿美元约20多倍市盈率全资收购了美国精密机件公司(Precision Castparts Corp.)，说明其非常看好精密机部件行业。港股市场上，此类标的不多。



全球领先的高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商鹰普精密(01286.HK)就是该行业的稀缺性龙头标的之一，近日公司发布了盈喜公告，计划于2023年3月公布其截至2022年12月31日止财政年度的业绩报告。



盈喜公告：2022年净利超5.5亿元 同比大幅增长43%以上



作为全球十大高精密铸件和机加工零部件制造商之一的鹰普精密，经历2020年短暂的业绩调整期后，早于2021年率先摆脱疫情造成的全球经济放缓影响，取得了37.8亿元（港币，下同）的销售业绩，大幅扭亏后净利润为3.8亿元。



公司此次2022财政年度的财务盈喜，预期股东应占净利润介乎于5.5-6.0亿元之间，较上年同期的3.8亿元同比大幅增长43.6-56.7%。



公司产品终端市场多元化布局 有利于业务整体发展



公司指出，尽管乘用车业务分部销售收入下降，但航空和医疗业务分部收入增长强劲，工业和其他业务分部的收入也录得不俗的增长，令集团整体收入同比增长约15%，导致纯利大幅增长。规模经济效应是公司经营净利率上升的主因。



围绕高精密铸件和机加工零部件的制造，公司涉及的终端业务市场包括汽车、大马力发动机、工程机械、农业机械、液压设备、航空、医疗、能源及其他等行业。终端市场在多行业的布局，有利于公司业务的整体发展。



作为全球第六大熔模铸件制造商，鹰普精密旗下鹰普流体科技有限公司于2022年10月31日完成了6500万欧元对丹麦丹佛斯集团（Danfoss）旗下丹佛斯动力系统（江苏）有限公司的液压摆线马达业务的收购，公司业绩将并入集团财务报表。在本次并购交割后，“鹰普流体”除了获得有形资产、业务运营、员工以及客户关系之外，还获得了有关的所有技术和专利。公司不单借此加大对液压行业的渗透，还将凭借在美国、欧洲及亚洲的全球销售网络和全球化制造基地，以及与全球各大主机厂稳固的业务合作关系，“摆线马达业务”预期将与鹰普产生全面的战略和运营协同效应。



此外，公司于2022年8月15日以对价5927万人民币，完成了收购从事商用客机、工业燃气轮机和油气装备等高精核心部件生产的佛山美锻，进一步加强了与全球航空终端客户的合作。



全球三大洲建厂优势明显 降低潜在供应链和关税风险 巩固自身的核心竞争优势



鹰普精密(01286.HK)目前在全球建立了19间工厂，包括在中国运营12间工厂，欧洲设立了德国、捷克和土耳其共4间工厂，北美的墨西哥有3家工厂正在运作；其中鹰普墨西哥SLP园区的砂型铸件工厂和精密机加工件工厂已于2021年11月18日正式投产，熔模铸件工厂刚于2022年11月28日正式投产，航空零部件工厂和表面处理工厂预计将于2023年投入生产。



从公司全球化布局来看，作为中国最大的熔模铸件制造商，同时也是全球第六大熔模铸件制造商，不单在中国，鹰普精密在北美将很快形成从研发、模具设计及制造、铸造、热处理、精密机加工直至表面处理服务的垂直整合一站式解决方案提供商，获取“双货源生产”之效。集团在全球三大洲拥有现代化生产基地，业务营运将更灵活且能更有效地减低地缘政治带来的潜在供应链和关税风险，并大大缩短供应链时间周期，提升整体营运绩效，巩固自身的核心竞争优势。



结语



鹰普精密此次2022年度净利润盈喜为5.5-6.0亿元，净利金额创出历史新高，当前股价为2.55元，与历史最高股价5.20元相比，向上空间颇大。



目前，鹰普精密市值为46.2亿元，市盈率（TTM）约为8倍，市净率约为1.1倍，估值不高，而过去3年股息持续上升，周息率达6.0%，证明公司实力雄厚；与可资比较的海外同业上市公司市盈率如Howmet（美国上市代码：HWM）28倍相比明显偏低；与内地同业上市公司市盈率30倍以上相比，则更显投资价值，值得价值投资者对公司进行长期关注。





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