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来源 NIP Group 星竞威武与NIP完成合并 全球化进程加速

香港, 2023年1月10日 - (亚太商讯) - 中国领先的数字体育集团星竞威武宣布，公司以股权置换的方式完成了对瑞典知名电子竞技俱乐部Ninjas in Pyjamas（简称「NIP」）的并购。双方将共同组建星竞威武集团（NIP Group），何猷君出任星竞威武集团董事长兼联席CEO，NIP电子竞技俱乐部原CEO Hicham Chahine出任星竞威武集团联席CEO并继续管理NIP。



通过与NIP的合并，星竞威武集团将全面拓展海外业务，成为覆盖中国、欧洲、南美市场的全球性综合数字体育集团。本次合并也是迄今为止全球电子竞技行业规模最大的跨国并购之一。基于合并后的商业计划，NIP将正式进军LPL英雄联盟职业联赛，原「V5电子竞技俱乐部」将以NIP的全新身份征战2023英雄联盟职业联赛春季赛，eStar电子竞技俱乐部将继续独立运营。



截至目前，作为全球最具规模和影响力的综合性数字体育集团之一，星竞威武集团旗下已拥有知名电子竞技俱乐部品牌eStar与NIP，覆盖英雄联盟、王者荣耀、绝对武力：全球攻势、虹彩六号：围攻行动等多个主流电竞项目，在全球社交媒体平台拥有近4000万粉丝，并在武汉和深圳设有主场，在瑞典斯德哥尔摩和巴西圣保罗设有办公室。在深耕电子竞技赛道的同时，星竞威武集团聚焦数字体育产业链建设，持续探索多元化业务布局。公司旗下子公司MAG红鲤文化、大威翔龙是国内领先的赛事运营机构和内容服务商，Shinobi Studio为海外体育俱乐部提供内容生产和电竞团队管理服务，数字体育人才经纪机构eStar娱乐累计签约主播超万名，覆盖斗鱼、虎牙以及抖音等主流直播平台。



成立于2000年6月的NIP，总部位于瑞典斯德哥尔摩，是全球最早布局电子竞技赛道的先驱者之一，也是全球最具影响力和号召力的电子竞技俱乐部之一。NIP电子竞技俱乐部布局绝对武力：全球攻势、虹彩六号：围攻行动、特战英豪、FIFA国际足盟大赛等主流电竞项目，并在社交平台拥有超过500万粉丝。值得一提的是，NIP是绝对武力（CS）竞技史上最知名、最成功的战队之一，被CS粉丝亲切地称为「信仰队」。



星竞威武和NIP的结合早有渊源。对此，何猷君表示：「早在2020年，星竞威武就开始了和NIP的接洽，我们很高兴能够与NIP达成最终合并。NIP是一个拥有超过20年历史的电竞品牌，能够给公司提供非常优质的品牌资产增持，有助于我们实现『成为全球最受欢迎、最具价值的数字体育集团』的愿景。双方将充分实现优势互补和资源共享，全面开启星竞威武集团的全球化布局。」



Hicham Chahine表示：「我们非常高兴看到NIP和星竞威武合并成为星竞威武集团。NIP与星竞威武各具特色，此次合并将能够覆盖更广泛的电竞用户和需求。从今天开始，我们将以全新的身份征战LPL英雄联盟职业联赛。星竞威武集团的成立代表着第一个真正意义上的全球性电子竞技组织诞生了。」



关于星竞威武集团：

星竞威武集团（NIP Group）是一家是以电子竞技俱乐部业务为核心，电竞赛事、数字体育人才经纪等多元化业务并行发展的全球性综合数字体育集团。作为全球最具规模和影响力的综合性数字体育集团之一，星竞威武集团旗下业务覆盖中国、欧洲、南美等国家和地区，拥有知名电子竞技俱乐部品牌eStar与Ninjas in Pyjamas（简称「NIP」），在全球社交媒体平台拥有近4000万粉丝，并在武汉和深圳设有主场，在瑞典斯德哥尔摩和巴西圣保罗设有办公室。



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