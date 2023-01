正利控股 (3728.HK) 抗「逆」有道 致力提高成本效益

香港, 2023年1月9日 - (亚太商讯) - 正利控股有限公司(下称「正利控股」或「本集团」股份代号 3728)一直以踏实和坚毅的形象见称,在艰巨的疫情期间仍然努力对抗逆境,坚持为股东带来利益。在最近的中期业绩报告中,成功转亏为盈,扭转上年同期营运逆势。



正利控股对集团营运一向持审慎态度,积极加强项目成本控制以及节省行政及营运开支,截至二零二二年九月三十日止六个月内,本集团全面加强控制成本,成功录得毛利升幅超过两成,重回正轨。这是有赖整个集团全体员工上下一心,同心协力达到的成果。



正利控股自去年接获多个优质的上盖建筑工程项目,大多覆盖于传统豪宅区,包括位处何文田太子道西、跑马地区、中环区及港岛半山地段等等,累计未完成工程金额超过 19 亿港元,预计此营业增值将为本集团带来丰厚利润。本集团在 2022 年内已顺利完成两项分别位于赤柱和尖沙咀的大型工程,有待今年续一妥善完成其他工程。



正利控股主席吴彩华先生表示:「本集团作为香港的总承建商,将继续专注于其核心业务,为香港建造业出力。我们看好整体市场需求,加上香港已经放宽防疫政策,预料巿场又有一番新景象。」



正利控股有限公司

正利控股有限公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司,是香港的一名总承建商,在公营和私营部门有超过23年的承建经验。正利控股及其附属公司的主要业务是在香港提供建造及顾问工程及项目管理服务。主要从事提供的业务包括底层结构建筑工程服务,上盖建筑工程服务及以总承建商身份提供维修、保养、改建及加建现有结构 (RMAA) 的工程服务等。正利控股于2017年9月18日在香港联合交易所有限公司从创业板转主板上市,股份代号为3728.hk。公司官网:http://www.chingleeholdings.com





