【中港两地通关】新地12大商场斥资$1,000万迎内地客

香港, 2023年1月9日 - (亚太商讯) - 中港两地经已通关,内地旅客在停摆多年后终于得以复苏,料新春将有大量两地家庭团聚。为吸纳内地客,新地十二大商场(东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心、PopWalk天晋汇、Mikiki、屯门卓尔广场、屯门锦荟坊、荃锦中心、新领域广场、 life@KCC 及 joy@KCC )中不少商场邻近开放口岸及跨境巴士途经地点,随着关口开放及跨境巴士恢复营运,特别向来港的内地旅客送出价值高达HK$1,000万的消费奖赏,当中包括商场购物及餐饮电子赠券、奖品礼遇、倍数积分等,同时亦特别向持有访港旅客抵港签证送出电子赠券,并网罗旗下过百商户推出主打抵港内地客的电子优惠券及商店优惠。内地客源加上春节将至,将进一步刺激市民消费气氛,新地12大商场预计新春黄金档期销情大增,营业额及人流将按年录得25%及20%的增幅。

新地12大商场斥资$1,000万迎内地客。

与落马洲仅一站之隔的上水广场,推出迎春赏New Year Rewards消费回赠活动送高达HK$7,680商场电子券。

东港城推出珠宝钟表消费可获5倍积分优惠,于场内珠宝商户消费满HK$5,000,可获5倍积分,换取高达$800 Point Dollar。

将军澳中心推出新春星级赏迎接内地旅客,会员于推广期于场内消费满指定金额可获消费赠券及免费泊车券。

锦荟坊与深圳湾口岸仅需30分钟车程,料将成为口岸旅客的重点,特别推出旅客尊享礼遇。

新鸿基地产(销售及租赁)代理有限公司董事钟秀莲指中港通关加上春节在即对商场言是期待已久的一大喜讯,将带动新春两地家庭的团聚,大大刺激内地旅客来港消费的意欲。新地十二大商场旗下包括与深圳最为接近的上水广场,多个商场亦位处口岸的30分钟生活圈,重开关口将带来可观销情;随着跨境巴士班次的陆续恢复,内地旅客将可更便利抵达各商场。商场特别推出主打内地旅客的消费优惠,包括派逾千万的电子消费券,同时吸纳他们成为会员加强日后消费圈。她预料,通关加上新春黄金档期,商场营业额及人流大幅回升25%及20%,当中以珠宝商户将最为受惠,营业额有望大增28%。



旅客签证即可享优惠 大送倍数积分

新地十二大商场推出高达HK$1,000万的消费奖赏,其中上水广场距离落马洲仅一站之隔,推出迎春赏New Year Rewards消费回赠活动送高达HK$7,680商场电子券;屯门卓尔广场及锦荟坊与深圳湾口岸只需30分钟车程,料将成为口岸旅客的重点,特别推出旅客尊享礼遇,出示有效的访港旅游证件并即场登记成为The Point会员,即赏HK$100商场零售电子赠券,并推出消费回赠优惠高达HK$2,400。



受惠于跨境巴士陆续恢复班次,直达的东港城、将军澳中心及PopWalk天晋汇纷推优惠吸内地客群。其中东港城推出珠宝钟表消费可获5倍积分优惠,于场内珠宝商户消费满HK$5,000,可获5倍积分,换取高达$800 Point Dollar。将军澳中心则推出新春星级赏迎接内地旅客,会员于推广期于场内消费满指定金额可获消费赠券及免费泊车券。PopWalk天晋汇亦推出电子消费优惠,最高可获 $2,140电子优惠券回赠。



港岛东北角汇、位于荃湾的荃锦中心及新领域广场亦推出「消费王」推广,吸引旅客趁新春作大额消费,送出新款手机,平板计算机、多功能气炸烘烤炉及商场电子赠券等名贵礼品。北角汇更推出美妆商户消费可获10倍积分优惠,吸引爱美一族。





