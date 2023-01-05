Thursday, 5 January 2023, 08:17 HKT/SGT Share: 特区建发集团旗下基金50亿人民币入股西安华南城69.35%股权 双方进一步深化合作

中国香港, 2023年1月5日 - (亚太商讯) - 华南城控股有限公司（「公司、本集团」，香港联交所股份代号：1668.HK）欣然宣布，华南国际（公司的直接全资附属公司）与特区建发集团（以下简称「特区建发」）旗下的深圳市深基壹号产业园区投资运营有限公司签订投资协议，后者同意以50亿元人民币(折合约55.8亿港元)认购「西安华南城」的69.35%新股股权，并将以现金方式支付。交易完成后，本集团持有「西安华南城」的股权由100%降至30.65%，而「西安华南城」将不再是本集团附属公司，交易须经华南城独立股东批准。是次交易认购款中的人民币28.6亿将用来归还本集团的股东贷款，这将为本集团提供额外的营运资金，并降低本集团的资本负债比率，大幅改善本集团的流动性。此次投资协议签订标志公司与特区建发的又一次深化合作，同时代表着特区建发对本集团运营和发展的大力支持。截止2022年9月30日，本次交易对价跟西安华南城的净资产账面值相约，充分展示了特区建发对本集团的资产价值以及未来发展的高度认可。



根据公司公告，西安华南城主要从事综合商贸物流及商品交易中心的开发及运营，其位于西安政府重点打造的开放型经济先导区与现代服务业核心西安国际港务区。西安华南城项目的总规划占地面积约1,000万平方米，总规划建筑面积高达1,750万平方米。截至2022年9月30日，西安华南城已购得总规划建筑面积约417万平方米的土地，并已完成约241万平方米建设，包括商品交易中心、物流园及其他配套设施等。此外，西安华南城投入运营的经营业态形式多样，包括五金机电、窗帘布艺、纺织服装、皮革皮草、汽摩汽配、家居建材、1668新时代广场、奥特莱斯、跨境电商、中亚与东盟产品展示中心等，其中 1668新时代广场项目被列入陕西省 2019 年及2020年重点项目。



年内，特区建发在多个方面充分发挥国资国企的战略引领作用，促使本集团长远稳定发展。首先，在人事任命方面，特区建发董事长李文雄获委任为本集团联席主席及非执董，此外万鸿涛及覃文忠先生分别获委任为公司集团副总裁及集团财务总监，同时也获委任为执行董事，本集团的高级管理层团队得以持续强化。此外，特区建发年内持续为公司提供资金支持，以改善公司经营情况及改善资金流动性。今年5月，特区建发认购事项正式完成，公司根据特别授权及认购协议向特区建发发行及配发33.5亿股新股份，所得款项总额为19.095亿港元，公司在迎来国资背景的同时，综合资金和财务实力亦大大增强。7月，集团与特区建发签订金额为12.57亿元有关第一亚太集团有限公司50%股权转让协议；同月特区建发为公司的5笔境外美元债展期维好协议（keepwell agreement）支持。11月，特区建发集团下属公司牵头发起设立总规模约110亿元人民币的股权投资基金及协同本集团与相关银行开展密切合作推动组建银团贷款，再次为本集团未来发展提供强有力的资金支持，而本次西安华南城交易为这次计划的第一步。



在业务方面，公司通过特区建发集团入股为契机，分别与7家大型企业达成战略合作，其中包括与特区建发旗下鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司及深规院达成战略合作签约，此外，在特区建发集团的引荐下，华南城亦与深圳国际控股达成合作协议，通过转让公司旗下干龙物流位于郑州和合肥两处高标物流仓储项目，有效盘活资产，进一步夯实现金流。通过一系列积极举措，华南城实现资产负债率降低为63.8%，每股净资产约为3.71港元。



关于华南城

华南城控股有限公司（简称华南城，股份代号：1668.HK）是中国领先的大型综合物流及商品交易中心开发商及运营商，企业定位为「世界综合商贸物流中心、数字中心、创新中心、生活中心」。



作为行业的领先者，华南城坚持实业报国，推进区域经济转型升级和新型城镇化建设，已发展出多元灵活的商业模式，核心业态涵盖专业批发市场、仓储物流配送、综合商业、电子商务、会议展览、生活配套及综合物业管理等。迄今开发建设并运营深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆等地项目。华南城旗下拥有核心子公司商业管理集团以及华盛商业、华南城物流集团、第一亚太物业（联营公司）、华南城小额贷款、华采通数字科技等多家品牌专业公司。



2014年，腾讯控股有限公司入股华南城，双方以各自的资源优势，开展华南城商业模式的新探索；2022年，深圳特区建发集团成为华南城单一最大股东，融入国企资源优势，华南城开启高质量融合发展新篇章。更多详情请浏览公司网站http://www.chinasouthcity.com/





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