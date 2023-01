君圣泰完成1.07 亿美元C/C+轮融资，加速推进在研管线的全球开发、商业化和商务拓展

中国深圳、美国马里兰州罗克维尔, 2023年1月5日 - (亚太商讯) - 君圣泰(HighTide Therapeutics Inc.)宣布完成 1.07 亿美元C/C+轮融资。本轮融资由国开金融及广东国资管理的广东中医药大健康基金领投,越秀产业基金、昱烽晟泰基金旗下百亿资本及相关企业参与投资。



本轮募集资金将用于推进君圣泰在研管线的多项临床中后期全球开发、商业化和商务拓展。公司的核心产品是以天然产物为基础、融合传统中药真实世界数据和现代药物研发理念、自主设计开发的多功能全球原创新药,拥有全球知识产权。目前,公司正在国际开展多项临床研究,相信将为全球代谢及消化系统的疾病患者提供全新的综合性治疗方案。



公司研发进展顺利,正在积极推进多项临床研发管线,包括:

-- 2型糖尿病(T2DM)的临床II 期研究即将完成;

-- 启动非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的临床IIb 期研究;

-- 基于原发性硬化性胆管炎(PSC)的临床II 期研究之正面结果,已与美国食品药品监督管理局(FDA)成功举行 “临床II期结束后” (EOP2)会议。



“继2020年底完成6,000万美元B+轮融资之后,很高兴C/C+轮进一步获得知名投资机构注资1.07亿美元。衷心感谢所有新、老投资人的信任和支持,”君圣泰创始人、首席执行官刘利平博士表示,“我们的投资者涵盖产业投资人和财务投资人,强强联合,助力公司的全球开发、商业化和商务拓展。君圣泰团队将再接再厉,早日将安全、有效的原创新药带给全球患者,将君圣泰打造成一家具有国际竞争力的创新药公司。”



广东中医药大健康基金董事长刘江波先生表示:2021年5月12日,国家领导视察南阳时强调“我们要发展中医药,注重用现代科学解读中医药学原理,走中西医结合的道路”,二十大再次明确“促进中医药传承发展”的政策。广东中医药大基金承担实施国家政策、促进产业发展的责任,基金在设立时定下的投资目标就是服务国家战略,“以中医药传承创新发展为核心理念,坚持中西医并重,加强对重点领域或薄弱环节布局,加快推进中医药现代化、产业化,推动中医药事业和产业高质量发展,推动中医药走向世界。”



君圣泰是一家非常契合基金设立初衷的投资标的,特别在中医药的传承创新及推动中医药现代化和国际化方面,君圣泰创出了一条新的路线:君圣泰是“传承精华、守正创新”,走出国际化的领军企业。今年是青蒿素发现的五十周年,君圣泰以药理活性明确的传统天然药物为基础,融合现代药物设计与开发理念研发原创新药,在中、美、欧、日等主流药品市场布局专利保护,遵从国际药物开发标准,聚焦全球缺乏有效解决方案的适应症。在国家大力推动‘中药现代化和国际化’的战略规划下,君圣泰正在开发的核心产品之一 HTD1801有望成为继青蒿素之后中医药成功走向国际的又一面旗帜,彰显中国传统医药的临床价值和对世界医学的突出贡献,并实现中医药现代化创新在国际市场的巨大商业价值。



越秀产业基金管理合伙人、总裁卢荣先生认为:建设健康中国离不开中医药,发展中医药已上升为国家战略。君圣泰扎根传统医学,基于大量天然产物已知的安全性和有效性数据,进行创造性的匹配和融合设计,开发出一系列具有多重潜力的新药项目,在美国、加拿大、澳大利亚等全球临床试验中获得了可喜的临床结果及数据。其中,开发的核心品种HTD1801是经过美国FDA认可的创新分子实体,已在全球多项临床研究中达到疗效终点,安全性良好,彰显高度可预期的成药前景。越秀产业基金基于在创新药领域的深入研究,高度认可君圣泰的研发成果,看好君圣泰的研发战略、竞争优势和商业化潜力,未来将坚定支持君圣泰持续开发具有国际竞争力的创新药,为加快推进中医药现代化、产业化做出贡献。



昱烽晟泰投资管理有限公司董事长马立雄先生强调:君圣泰具有成为全球制药巨头生物科技公司的特质:产品独一无二,为全球创新分子,已得到美国FDA认可;赛道竞品少,核心产品HTD1801针对临床未解决的代谢消化疾病,成药性高;公司运营国际化:君圣泰已在美国、加拿大、中国、澳大利亚开展国际多中心临床试验(MRCT),全球化的高管精英团队,全球化的销售;充足的资金及基于在研药品的再融资能力成为君圣泰获得长足发展的动力;几个适应症能够确实解决未被满足的临床需求,受益的患者众多,而且是慢病管理长期用药,未来良好的商业化必给公司带来长期稳定的现金流。我们坚定看好君圣泰在该领域的长期深耕和巨大发展潜力,确信君圣泰公司产品能造福全球患者,将会成为生物医药板块的领军企业,并为投资者创造长远稳健收益。



相关机构简介



关于君圣泰(HighTide Therapeutics Inc.)

君圣泰是一家全球一体化的临床阶段生物技术公司,专注代谢性疾病、消化系统疾病等领域的重大未满足临床需求。在经验丰富的国际化高管团队和世界一流的科学顾问委员会的领导下,公司立足源头创新,以患者的综合临床获益和整体健康改善为目标,开发“First-in-Class”多靶点原创新药。



基于自主知识产权,公司已构建丰富的产品管线,在全球推进多项中、后期临床试验,开发2型糖尿病(T2DM)、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、严重高甘油三酯血症(SHTG)及原发性硬化性胆管炎(PSC)等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体,被美国FDA授予2项“快速通道资格认定”、1项“孤儿药资格认定”,并获得国家“十三五”“重大新药创制”科技重大专项支持。



欲知更多资讯或沟通潜在合作,敬请访问 https://hightidetx.com 或垂询 pr@hightidetx.com, ir@hightidetx.com



关于广东中医药大健康基金

作为国内首支由国资发起设立的中医药基金,广东中医药大健康基金2021年在国家中医药管理局的指导下,由国家开发银行全资子公司国开金融、广东省国有资本运营平台广东恒健和广州开发区联合发起设立,总规模300亿元,首期规模50亿元。基金充分发挥国家开发银行开发性金融优势与广东省体系资源优势,助力中医药产业相关技术的研发、转化和产业化推广,同时适度扩展中医药产业内涵和外延,围绕中医药产业向我国大健康领域输送优良的产品及服务供给。



关于越秀产业基金

作为越秀金控旗下的私募投资基金管理平台,越秀产业基金自2011年成立至今累计基金管理规模超千亿元。在生物医药领域,公司以深度研究驱动投资,不断整合生物医药产业资源,赋能被投企业,助力打造良好的生物医药产业生态圈,目前累计投资生物医药企业超50家,包括圣诺医药(2257.HK)、科望医药、汉康生物、君圣泰、越洋医药、慕恩生物、引航生物、嘉越医药、序康医疗等各细分领域优质企业。





