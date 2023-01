Wednesday, 4 January 2023, 10:52 HKT/SGT Share: 有前景更有“钱景”,亿华通即将进阶为“中国氢能A+H第一股”

香港, 2023年1月4日 - (亚太商讯) - 什么样的公司值得投资?



服务北京冬奥会的燃料电池客车,搭载亿华通氢燃料电池发动机

搭载亿华通240kW氢燃料电池的福田49T重卡

亿华通自主大功率氢燃料电池发动机G20+

答案有很多,但都能用一句话总结:有前景的,有“钱景”的。



说到有前景,与国家“双碳”战略发展方向高度一致的新能源,尤其是新能源汽车,包括光伏、风电、氢能源等,无疑都是行业景气度向上、发展前景比较明确的好行业。



那么,在这些有前景的好行业中,什么样的上市公司才更有“钱景”呢?氢能行业算一个,而即将登陆港股,马上将从“中国氢能第一股”进阶为“中国氢能A+H第一股”的亿华通又是当仁不让的“好股”。



多级政策持续驱动 氢能向上势不可挡



2022年3月23日,国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,该规划明确了氢能的能源属性,是未来国家能源体系的重要组成部分,是绿色低碳转型的重要载体,是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。规划还提出,到2025 年,我国燃料电池车辆保有量约达到5万辆,这是一个什么概念?2021年,全国燃料电池汽车销量仅千余辆,截止到2022年7月份,全国燃料电池汽车保有量刚过万辆,换言之,氢能产业发展中长期规划的后3年多时间将有4万辆的发展空间。



实际上,《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》只是国家层面对氢能行业一大波“利好信号”中的一个而已,据不完全统计,我国已发布50余项国家级产业政策和规划、百余项地方产业专项政策,这些都为我国氢能产业发展营造了良好的发展环境。



持续的、多级的政策推动,氢能行业也在持续向上发展。不夸张地说,当普通民众开始关心氢能行业的时候,我国氢能行业已形成涵盖制、储、运、加、用及关键核心零部件研发制造各环节的完整产业生态链,从而带动了产品的成熟,以及成本的快速下降。举个例子,2008年,一辆载客70人的12米氢燃料电池公交车售价约180万美元,冷启动受限,百公里氢耗26kg,续航却只有150km;2022年,搭载亿华通氢燃料电池系统的福田12米燃料电池公交车可载客90人,百公里氢耗7.11kg,续航超过500km,售价150万人民币。值得一提的是,这款车可以在-35℃环境下冷启动。不相信?今年北京冬奥会上,在张家口赛区服务的就有这款车。



2022年北京冬奥会共投放近1200辆氢燃料电池汽车,其中搭载亿华通燃料电池系统车辆724台,占比60%。开创全球首次大批量使用氢燃料汽车服务大型国际赛事的先河。据了解,为满足冬奥期间北方严寒地区低温启动、陡坡行驶等场景需求,亿华通联合车企在牙克石进行极寒测试,氢燃料电池客车在-30℃的环境下,放置超过8小时后,进行超低温冷启动测试,116秒成功启动。这种低温启动的优异性能,对我国北方地区规模化推广氢燃料电池汽车具有重要示范意义。



这对投资者来说意味着什么?自主核心零部件技术的明显进步,为我国燃料电池汽车批量商业化推广奠定了基础,愈发成熟的氢能行业或许就快迎来收获期了。



有无“钱景”?看“护城河”有多宽



发展氢能如今已成为全球共识,极具发展前景的氢能行业自然会让越来越多的企业欲来分一杯羹。制、储、运、加,及其他零部件相关企业先不说,仅看燃料电池系统这一条细分赛道,在工信部最近发布的第365批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中共有32款燃料电池汽车,为这些产品配套的燃料电池系统生产企业多达18家,其中有10家是2020年后成立的,甚至有一家成立于2022年5月份,氢燃料电池系统行业目前有多“热闹”不言自明。



行业是热闹了,但是有“钱景”的却不多。按照巴菲特的“护城河”理论,好的企业是“由很深、很危险的护城河环绕的城堡”,实际上这是对企业在其所属行业内拥有核心竞争力的一个形象比喻,大概相当于中国股民口中的“行业龙头”,亿华通在氢燃料电池系统领域有这个地位吗?只能说,当仁不让。



亿华通目前已掌握了燃料电池系统及关键零部件的十大核心技术,早早地实现了燃料电池系统以及核心电堆的批量化生产,并在商业化实践中广泛应用,量产能力和商业化实践积累行业领先。在发展壮大的过程中,亿华通累计获得超过590项专利,包括210项发明专利、360项实用新型专利以及20项外观设计专利,主持或参与41项行业国家标准的制定,拥有22个正在开发的科研项目,荣获13项国内与国际奖项及殊荣……



能有上述代表亿华通行业地位的成绩,与亿华通坚持对自主研发的持续投入密不可分,根据年报披露的信息,亿华通在2020年和2021年研发投入占当年营业收入的比例分别为22.02%和26.2%;2022年前三季度,这一比例上升至33.35%,这是一个很恐怖的比例,研发投入占产值的1/3!对研发持续的、高占比的投入可以说也是亿华通在燃料电池系统领域持续领航的重要原因。



也正是因为“起跑”较早,亿华通的产品迭代史几乎就是中国燃料电池系统的发展史,目前亿华通的系列化石墨板燃料电池系统,功率覆盖30-240kW,具有完全自主知识产权,零部件国产化率高达100%,可实现陆路交通应用场景全覆盖,满足高速、长途、重载应用场景使用需求,满足公交车、团体车、卡车等多种车型需求。值得一提的是,搭载亿华通240kW氢燃料电池的福田49T重卡,续航可达1000公里,这一数据再次刷新了氢能车续航记录。



竞争加剧 不要一枝独秀 要助行业持续降本



根据2021年车用燃料电池系统总销售(上险数量)计算,亿华通在当年中国燃料电池系统市场独占30.7%的市场份额,共计销售燃料电池系统577套;目前已与国内30多家整车企业合作,共同发布了117款燃料电池汽车整车公告,产品已实现客车、货车、乘用车全覆盖。搭载亿华通燃料电池的汽车已在5个示范城市群23个城市持续运营,累计工作里程超过1亿公里,积累了丰富的运营数据及经验。



一枝独秀自然不是一个行业健康发展的模式。据灼识咨询报告,中国燃料电池系统注册企业总数由2016年的约62个增加至2021年的超140个,复合年增长率达到17.7%,更有数据显示,与燃料电池相关的注册企业总数由2016年的627个增加至2021年的1440个。实际上,参与者数量的急剧增加,让燃料电池行业竞争加剧,发展也随之提速。区别在于,有的是被动提速,有的是主动提速。亿华通无疑是后者。



据业内人士透露,2019年,亿华通来自海外供货商的原材料采购金额占比超过15%,2020年这个比例不足上一年的一半;到了2021年,该比例仅有约1%。目前,亿华通燃料电池系统及核心部件电堆完全自主生产,不仅能保证核心部件来源稳定,还因为自身可观的市场份额,帮助整个燃料电池行业提质降价。据北京亿华通科技股份有限公司董事长张国强预测,当我国燃料电池汽车规模达到十万辆级别,发动机成本可降至1000元/kW,低于锂电价格;当市场规模达到百万辆级别,燃料电池发动机成本甚至可降至200元/kW,低于传统内燃机价格。



根据张国强的预测,燃料电池系统后期的降本除了需要企业自身在技术上持续努力外,更多的还是要通过规模化来拉动。目前的产业政策和配套政策已经很明朗,如果说百万辆级别尚远,但十万辆级别真的几乎已是触手可及。



结语:走向国际 前景更宽广



在推动亿华通赴港上市问题上,张国强曾表示:“亿华通始终坚持做大做强燃料电池系统,同时,围绕燃料电池系统产业链上下游方向开展相关投资”。登陆港股,意味着资本实力的增强,资本更国际化,更能满足持续的产品研发和经营活动的需求。



目前,亿华通香港IPO已通过港交所聆讯并开始在香港公开发售。可以预见,未来“A+H”的亿华通,将成为中国氢能走向国际的一面旗帜。





