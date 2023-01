Wednesday, 4 January 2023, 10:31 HKT/SGT Share: 亿华通:1/3超高研发占比,成就燃电科技领航者

香港, 2023年1月4日 - (亚太商讯) - 2022年作为中国燃料电池示范城市群正式获批后的首个示范年,全国多地的产业链上下游开始逐步完善,氢能产业优势逐渐凸显。与此同时,氢车已经从项目落地阶段过渡到氢车批量推广阶段,各类车型在国内氢能产业发展中均呈现一片欣欣向荣的态势。

数据来源:各企财报、招股说明书

自主大功率氢燃料电池发动机G20+

亿华通2022年大事记

值得关注的是,国内“氢能第一股”亿华通在2022年可谓是一马当先,在产品与应用方面大展拳脚、成绩斐然,公司股票已开始在港交所公开发售,即将开启 “A+H”上市双布局模式,为产业发展注入“新动力”。



依托超高的研发投入以及强大的科技创新力,亿华通引领产品持续迭代,在应用合作方面不断扩张。在成立十周年之际,勇立潮头引领产业发展,书写出独特的“亿华通篇章”。



专注研发,超高研发投入锻造企业核心竞争力

当前,氢能等绿色能源在市场上愈发火热,越来越多的企业投身布局。但因氢能仍处于产业发展初期,仍面临盈利难、自我造血能力弱等困境。不过随着整个能源市场空间的增加,氢能业务盈利曙光渐现。



研发投入作为技术主导型企业的竞争壁垒,是建立护城河优势的关键因素,也是企业打造自身第二增长曲线的主要手段。对此,亿华通眼光长远,始终将研发与技术创新置于其可持续发展的重要位置,通过持续加大研发投入、引进研发人才,不断完善研发管理体系等方式保持企业核心竞争力。



根据亿华通2022年第三季度报告显示,2022年前三季度研发投入1.3亿元,同比增加11.56%,研发投入占营业收入的比例为33.35%。经过多方对比(如下图),这一数据超过业内大部分企业,足见亿华通“专注研发”的决心。



截至2022年6月30日,亿华通拥有590多项专利,包括210项发明专利、360项实用新型专利以及20项外观设计专利。同时,在科技部、北京市科委、上海市科委等重大专项的支持下,通过完成国家科技专项课题形成了丰富的科研成果和技术储备。



经过不懈钻研,该公司还成功突破了高功率密度燃料电池系统集成、车载氢系统集成、燃料电池系统低温快速启动、空气流量与压力解耦控制、水含量闭环控制等多项行业技术“卡脖子”难点。目前,该公司旗下产品的关键性能均达到国际领先水平并在商业化实践中进行了广泛的应用。



同时,亿华通已经建立起了一支专业成熟且经验丰富的研发团队,形成了完备的预研、开发和生产体系布局,并积极与业内知名高校、整车企业、科研机构等深入合作,共同引领燃料电池系统行业发展。



匠人精神,用实力铸就荣誉

在成立至今的十多年间,亿华通始终秉承精益求精的匠心精神,现已经形成了深厚的技术积累,产品功率覆盖30kW至240kW,应用场景从单一的公交领域,已扩展至环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输、大宗货物等多场景应用。



在产品研发方面,亿华通逐步找到了适合自己的“剥洋葱”技术路线:从燃料电池的整体出发,循序渐进完成了燃料电池动力系统总成、燃料电池系统、燃料电池电堆以及主要电堆部件双极板的自主开发与制造。



本着“预研一代、开发一代、推广一代”的方式,亿华通陆续推出了HD系列、YHT系列、G系列、G80Pro、G120等多款自主开发的燃料电池产品,填补了国内燃料电池技术应用空白领域。尤其是G20+这款产品,作为国内首款额定功率达到240kW的车用燃料电池系统,标志着我国燃料电池技术应用拓展到长途、重载领域,实现了燃料电池技术对不同道路应用场景的全覆盖。



值得一提的是,基于当前燃料电池系统多应用场景的布局,亿华通还启动了叉车、船舶、固定电源新应用拓展的开发。



2022年以来,亿华通更是通过示范运行、联合承接国家课题、合作开发燃料电池车型等方式,与宇通、丰田、福田、中通、吉利等30家车企建立了良好的长期合作关系,积累了大量优质客户资源和良好的品牌声誉,技术能力受到广泛认可。



在科技部、北京市科委、上海市科委等重大专项的支持下,亿华通还通过完成国家科技专项课题形成了丰富的科研成果和技术储备。2022年9月,亿华通被北京市知识产权局认定为2022年度北京市知识产权示范单位。



亿华通表示,本次认定是对亿华通在氢燃料电池领域技术创新的充分认可,日后亿华通将持续坚持自主创新与产学研各领域开放合作和深度协同,不断优化行业生态,共同推进氢能产业发展。



“点线面”战略持续推进,完善企业市场布局

近年来,亿华通为紧抓燃料电池汽车示范应用城市群政策释放的有利机遇,在市场方面,亿华通秉承“点-线-面”发展战略,重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市进行开发,搭载公司产品的燃料电池汽车已在五大城市群,北京、张家口、上海、成都、郑州及淄博等23个城市投入运营。



2022 年更是积极落实经营发展战略和规划目标,积极将研发成果向产业化转化,在2022年完成了与众多企业的合作以及多地区的市场拓展——



在亿华通的商业版图中,其全资、控股、参股子企业达到21家,涵盖氢能及燃料电池产业链多项业务,不仅在氢燃料电池领域领跑全国,在上游制氢、加氢领域也均有布局。



在产品供应体系方面,亿华通经过长期的磨合与自主培养供应商两大方式,与国内主流的零部件供应商建立了稳定的供应关系与合作开发机制。



通过自主研发形成了一整套燃料电池系统关键工序的工艺技术和操作规范,并覆盖了燃料电池系统/氢系统/关键阀件等完善的测试体系,形成了较为完整的零部件选型、验证及质量检验体系,能够充分保障产品的一致性和可靠性。



正因如此,亿华通建成了我国首条具有自主知识产权的半自动化燃料电池系统生产线,具备年产 2000 台的产能,同时其控股子公司上海神力拥有年产能 1000台电堆的生产线。目前,该公司燃料电池系统生产线二期工程也处于建设中,二期工程完工后预计年产能将达到 10000 台。



十年前,氢燃料电池市场的前景远没有如此清晰。但亿华通仍饱有鸿鹄之志,在发展路上“披荆斩棘”,始终对产业发展充满热忱。



现如今,亿华通已然成为了氢能产业的领航者,势银(TendBank)数据显示,2022年1-10月,亿华通累计上牌装车823辆、累计装机79.68MW,位列市场第一。招股说明显示,(截至最后实际可行日期)亿华通的燃料电池系统已经为中国超过2,700辆在路上行驶的燃料电池汽车提供动力,单台车辆平均行驶里程接近4万公里,累积安全运行距离超过1亿公里,累积安全运行时间超过230万小时,运营里程及时长均稳居行业前列。



值得一提的是,作为我国燃料电池系统研发及商业化的先行者,亿华通也是国内第一个以氢能为主业上市的企业,其成功上市是我国氢能产业发展史上的重要里程碑,将我国氢能产业再次推到到了大众眼前。



时光渐进,氢能产业已处于高速发展期,从氢能技术研发到产业发展布局各个方面都取得了“飞跃式”进展。通过在氢能上下游不断扩展以及全国23个城市的深耕落子,亿华通正带领产业链优秀企业共同进步,构建氢能产业发展共同体,切实为氢能源时代的到来注入更强劲的动力。



未来几年将是实现全产业链技术突破,从研发阶段转入规模化商业化示范应用的关键时期。我们相信,亿华通将坚定不移地走产业创新之路:持续不断地紧跟市场应用需求,强化场景应用和设施保证;多维度发展,积极探索新技术示范;在保持降本趋势的同时,保障产品稳定性,最终实现氢燃料电池产业的欣欣向荣,助力国家“双碳”目标早日实现。





