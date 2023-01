四环医药（0460.HK）：惠升生物成功完成A +轮融资，加速糖尿病及并发症领域布局

香港, 2023年1月4日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司( “公司”或 “四环医药”,连同其附属公司,统称“集团”;港交所股份代号:0460)欣然宣布,集团旗下非全资附属公司吉林惠升生物制药有限公司(「惠升生物」)已成功完成由吉林百兴百荣投资中心(有限合伙)(“百兴百荣”)、吉林省股权基金投资有限公司(“吉林省股权”)、吉林省科技投资基金有限公司(“吉林科投”)及无锡尚惟创业投资合伙企业(有限合伙)(“无锡尚惟”)作为A+轮投资人(“A+轮投资人”)以增资方式进行的A+轮融资(“本次增资”)。



根据本次增资协议,A+轮投资人以人民币580,000,000元(相当于港币约650,000,000元)的代价认购惠升生物新增注册资本人民币38,666,667元。本次增资结束后,惠升生物的注册资本增加至人民币37,200万元,整体投后估值为人民币55.8亿元,其中集团所占惠升生物的股权比例约为61.29%,A+轮投资人共占惠升生物的股权比例为10.4%。



领投方百兴百荣是由上海昂巨资产管理有限公司,联合吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司等多个投资人共同发起的专项投资基金,为吉林省内优质企业提供重点支持。



本次增资的资金未来将主要用于惠升生物及其附属公司上市产品的市场推广、在研产品的临床推进、补充经营流动资金等用途。惠升生物成功完成本次增资体现了各投资方对惠升生物的研发实力及产业化能力的认可,对公司在糖尿病及并发症领域所布局的全产品管线的价值创造及未来广阔市场前景的信心和期待。



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示:“我们很高兴看到百兴百荣和多家知名机构对四环医药集团战略规划和惠升生物前景的认可。四环医药坚持以自主创新研发和孵化培养高增长新业务的双轮驱动战略,顺应行业发展趋势,坚持创新引领,持续加大集团研发投入,以实现四环医药集团向创新转型发展,打造国际化制药科技企业的新格局。惠升生物是国内大型医药及医美集团四环医药旗下专注糖尿病及并发症领域的生物医药公司,相信本轮融资可以进一步助力惠升生物打造集研发、生产、销售于一体的全产业链生物制药公司,为糖尿病患者提供全程、全方位一体化的治疗解决方案,服务于患者,让健康变得更简单。”



百兴百荣负责人表示:“近年来,糖尿病患病率持续上升,已成为个人、家庭和社会面临的重大全球挑战。非常有幸参与惠升生物的首轮融资,我们高度认可惠升生物在糖尿病药物研发及并发症治疗领域的全产品部署,充分看好公司未来的价值。百兴百荣将持续助力惠升生物成长为糖尿病及并发症全面解决方案的生物医药领导者,造福全球病患。”





