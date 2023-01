Tuesday, 3 January 2023, 10:03 HKT/SGT Share: 兼具成本与安全,铅炭储能业务爆发在即

香港, 2023年1月3日 - (亚太商讯) - “双碳”可以说是近两年的热点话题。在“双碳”目标下,2021年中央财经委员会第九次会议提出,要构建以新能源为主体的新型电力系统。而为了实现以新能源为主体的新型电力系统的负荷平衡,新型储能产业将发挥重要作用。



综合各项比较,铅炭储能优势突出



在新型储能中,电化学储能以效率高、响应快、建设周期短、技术适应性强等优势,近年来发展迅猛。但电化学储能中占据主导地位的锂离子电池却因为事故频发,安全性问题引人关注。在国家能源局于2022年6月底发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版) (征求意见稿) 》中,就明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;锂离子电池设备间应单层布置,宜采用预制舱式等要求。



其实电化学储能中还有铅炭电池、钠硫电池等多种电池技术路线,国家也一直鼓励新型高能铅炭电池的应用,以打造更多的安全高效储能电站。根据《储能产业研究白皮书2022》,2021年中国电力储能铅蓄电池累计装机338.0523MW,同比增长1.38%。



资料显示,铅炭电池是从传统的铅酸电池演进而来的电容型电池技术,是对铅酸电池的改良升级。由于铅炭电池无易燃物,其相比锂电池更加安全。自2021年8月份以来,伴随着新能源市场崛起,碳酸锂市场价格开始呈现飞跃式上涨,锂电池的造价成本也相应的水涨创高。而铅炭电池原材料的价格相对稳定,造价成本更低,经济效益也就更高。据测算,目前铅炭电池储能的建设成本0.95元/Wh,整体运营度电成本0.2~0.3元/KWh。综合比较,铅炭电池无论是安全性、经济性,稳定性、以及可复制性,都具有非常大的比较优势,未来会被更多的储能电站采用。



拓宽铅炭业务,天能迎市场风口



作为国内最早研发推广铅炭储能技术的企业之一,天能动力国际有限公司(“天能动力”,股票代码:0819.HK)旗下子公司,天能电池集团股份有限公司(“天能股份”,股票代码:688819.SH)于12月13日发布公告表示与长兴太湖能谷科技有限公司(“太湖能谷”)达成战略合作意向,并签署了《储能项目战略采购合作协议》。太湖能谷将在未来三年内,向天能股份采购总量不低于30GWh的铅炭电池电芯,并为天能股份的生产基地投资配套建设不超过3GWh的储能电站。



目前,天能参与建设的多个铅炭储能电站均实现了一次投运、长期稳定的设计效果和示范效应。2020年,天能参与建设的10千伏雉城储能电站,所采用的就是铅炭电池,这是浙江省首批4个在建的电网侧储能电站项目之一,也是成为全省首座电网侧储能电站,建成两年来运营平稳。



据业内人士介绍,铅炭电池储能电站的应用场景非常广泛,包括5G基站及IDC、发电侧、电网侧,以及用电侧。而天能的储能项目正在规模化大力发展阶段,发电侧配套储能市场巨大;电网侧储能具有标杆性示范项目(金陵变);用户侧储能发展迅速。公司同时兼顾国内外市场的开拓,在海外,天能与道达尔能源集团旗下帅福得合作,布局欧美公用事业和工商业侧储能,出货有保障,订单确定性较高。



根据中国电池工业协会数据,2016 年至 2018 年天能的市场占有率逐年提升,在国际铅蓄电池行业市场占有率排名前三,在国内铅蓄电池行业排名第一。作为行业龙头,天能坚持把科技研发作为第一生产力,目前拥有各类专利4200余件,累计获得中国专利奖10项,位列科创板上市企业第3位。依靠深耕行业三十多年形成的核心竞争力,完善的产品研发、生产、销售体系,以及深厚的品牌底蕴,天能持续引领动力电池+储能电池升级,推动新型储能行业可持续发展。



在国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中,提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。在国家新型储能政策的鼓舞下,铅炭储能技术可以说已被列为重要的技术方向,将在新型储能领域中大有可为。未来,天能将持续加强铅炭储能技术的系统研发,不断提升关键性能指标,努力改善铅炭储能技术的适应性和性价比,为安全储能作出新的贡献。



