Tuesday, 3 January 2023, 10:03 HKT/SGT Share: 兼具成本与安全，铅炭储能业务爆发在即

香港, 2023年1月3日 - (亚太商讯) - “双碳”可以说是近两年的热点话题。在“双碳”目标下，2021年中央财经委员会第九次会议提出，要构建以新能源为主体的新型电力系统。而为了实现以新能源为主体的新型电力系统的负荷平衡，新型储能产业将发挥重要作用。



综合各项比较，铅炭储能优势突出



在新型储能中，电化学储能以效率高、响应快、建设周期短、技术适应性强等优势，近年来发展迅猛。但电化学储能中占据主导地位的锂离子电池却因为事故频发，安全性问题引人关注。在国家能源局于2022年6月底发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版) (征求意见稿) 》中，就明确提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；锂离子电池设备间应单层布置，宜采用预制舱式等要求。



其实电化学储能中还有铅炭电池、钠硫电池等多种电池技术路线，国家也一直鼓励新型高能铅炭电池的应用，以打造更多的安全高效储能电站。根据《储能产业研究白皮书2022》，2021年中国电力储能铅蓄电池累计装机338.0523MW，同比增长1.38%。



资料显示，铅炭电池是从传统的铅酸电池演进而来的电容型电池技术，是对铅酸电池的改良升级。由于铅炭电池无易燃物，其相比锂电池更加安全。自2021年8月份以来，伴随着新能源市场崛起，碳酸锂市场价格开始呈现飞跃式上涨，锂电池的造价成本也相应的水涨创高。而铅炭电池原材料的价格相对稳定，造价成本更低，经济效益也就更高。据测算，目前铅炭电池储能的建设成本0.95元/Wh，整体运营度电成本0.2~0.3元/KWh。综合比较，铅炭电池无论是安全性、经济性，稳定性、以及可复制性，都具有非常大的比较优势，未来会被更多的储能电站采用。



拓宽铅炭业务，天能迎市场风口



作为国内最早研发推广铅炭储能技术的企业之一，天能动力国际有限公司（“天能动力”，股票代码：0819.HK）旗下子公司，天能电池集团股份有限公司（“天能股份”，股票代码：688819.SH）于12月13日发布公告表示与长兴太湖能谷科技有限公司（“太湖能谷”）达成战略合作意向，并签署了《储能项目战略采购合作协议》。太湖能谷将在未来三年内，向天能股份采购总量不低于30GWh的铅炭电池电芯，并为天能股份的生产基地投资配套建设不超过3GWh的储能电站。



目前，天能参与建设的多个铅炭储能电站均实现了一次投运、长期稳定的设计效果和示范效应。2020年，天能参与建设的10千伏雉城储能电站，所采用的就是铅炭电池，这是浙江省首批4个在建的电网侧储能电站项目之一，也是成为全省首座电网侧储能电站，建成两年来运营平稳。



据业内人士介绍，铅炭电池储能电站的应用场景非常广泛，包括5G基站及IDC、发电侧、电网侧，以及用电侧。而天能的储能项目正在规模化大力发展阶段，发电侧配套储能市场巨大；电网侧储能具有标杆性示范项目（金陵变）；用户侧储能发展迅速。公司同时兼顾国内外市场的开拓，在海外，天能与道达尔能源集团旗下帅福得合作，布局欧美公用事业和工商业侧储能，出货有保障，订单确定性较高。



根据中国电池工业协会数据，2016 年至 2018 年天能的市场占有率逐年提升，在国际铅蓄电池行业市场占有率排名前三，在国内铅蓄电池行业排名第一。作为行业龙头，天能坚持把科技研发作为第一生产力，目前拥有各类专利4200余件，累计获得中国专利奖10项，位列科创板上市企业第3位。依靠深耕行业三十多年形成的核心竞争力，完善的产品研发、生产、销售体系，以及深厚的品牌底蕴，天能持续引领动力电池+储能电池升级，推动新型储能行业可持续发展。



在国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中，提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。在国家新型储能政策的鼓舞下，铅炭储能技术可以说已被列为重要的技术方向，将在新型储能领域中大有可为。未来，天能将持续加强铅炭储能技术的系统研发，不断提升关键性能指标，努力改善铅炭储能技术的适应性和性价比，为安全储能作出新的贡献。



关于天能动力国际有限公司

天能动力国际有限公司（“天能”或“公司”）及其附属公司（“集团”）是中华人民共和国（“中国”）新能源电池行业的领军企业，创始于一九八六年。天能于二零零七年在香港交易及结算所有限公司（“港交所”）主板上市（证券代码00819.HK）。经过三十多年的发展，本集团现已成为以电动轻型车动力电池制造与服务为主，集新能源动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、电动特种车动力电池等多品类电池的研发、生产、销售，及废旧电池回收和可再生资源循环利用、绿色智慧制造产业园、智慧物流平台等为一体的能源集团。在2021年7月公布的二零二一年《财富》中国500强排行榜中，天能位居净资产收益率（ROE）榜第十七名。





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