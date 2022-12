Friday, 30 December 2022, 15:00 HKT/SGT Share: 金山云在港双重主要上市:聚焦主业,坚持高质量发展

香港, 2022年12月30日 - (亚太商讯) - 近期,多只中概股选择以介绍方式回归港股市场,且双重主要上市亦渐渐成为主流。12月30日,金山云(03896.HK)正式登陆港交所。此番金山云以介绍形式在港交所主板双重主要上市,不涉及新股融资。同时,金山云继续在纳斯达克主要上市地位并交易。这样既保护了已有股东不被稀释,也为潜在投资人提供更广阔的交易平台。



坚持业技融合,深拓垂直行业发展机会



随着云计算发展步入成熟期,上云主力从泛互联网行业向传统企业转移,上云需求也有了较大改变,客户需要的不再只是单纯的技术和产品,更需要紧贴其业务发展的深度服务。具有垂直领域深入理解和深厚企业级服务经验的云服务厂商拥有更大的发展机遇。



深耕云行业10年,金山云坚持技术立业,并不断拓展自身技术边界,保持与云原生、混合云、大数据等最新技术同频。在战略性选定的互联网、公共服务、医疗健康、金融等垂直领域,公司通过持续完成与垂直行业龙头企业的标杆项目,对每个选定的垂直行业形成深入理解,并将其全面融入到技术产品和服务之中,实现业技深度融合,体系化满足客户日益增长的需求,使得客群粘性提升且合作不断深化。公司的优质客户总数由2019年的243个增加至2020年的322个,并于2021年进一步增加至597个。



在强化基本盘业务优势的同时,金山云还在继续推进战略性业务调整。据招股书,小米目前是公司前三大客户,金山软件也在游戏、办公领域与金山云有所合作。且小米金山生态体系庞大,相信未来的合作空间想像力无穷。



聚焦核心稳扎稳打 盈利能力进一步提升



2021年以来,云行业整体发展充满了挑战,特别是去年下半年市场环境和客户需求增速的双重变化,金山云战略性梳理各项业务,主动进行调整,将更多资源分配到盈利较好的核心云计算产品中,以实现收入质量和利润的双升。



得益于对业务调整和效率优化的实施,金山云的盈利能力正持续改善。2022年第三季度,金山云调整后毛利率稳步上升至6.3%,公司连续两个季度经营现金流盈利。分析机构认为,这些指标体现出公司战略调整和优化的效果得以初步彰显。相信随着公司进一步推进高质量发展措施,以及随着疫情后整体经济形势回暖,预计盈利能力能在未来持续稳步提升。市场亦予以积极回应,股价自9月至12月28日上涨接近翻倍。



金山云副董事长兼CEO邹涛表示,此次在港上市是公司成立十周年的一个重要里程碑。站在新十年的起点,公司坚定高质量发展的决心。首先,我们持续进行技术投入,聚焦业务核心,回归云的本质与初心;其次,对客户和项目进行梳理,管控成本,优化利润水平,平衡收入规模与利润的收益;同时,加强生态协同,拓展战略性垂直行业优质商机。



金山云CFO何海建亦表示,赴港主要上市可以拓展更多投资人基础,有望更快加入港股通,向更多支持我们的中国内地投资人打开投资合作通道。我们还将继续保持回港中概股中少有的同股同权的架构,充分尊重及采纳公众投资人的建议。我们将继续重视ESG和数据安全等工作,以保证服务的稳定和安全。





