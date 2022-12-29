博安生物公布H股全球发售配发结果



香港, 2022年12月29日 - (亚太商讯) - 由绿叶制药集团有限公司（股份代号：2186）分拆的山东博安生物技术股份有限公司（「博安生物」或「公司」）在今天公布全球发售配发结果，公司的H股将于12月30日于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板正式挂牌并开始交易。



博安生物本次全球发售共计10,694,800股H股（视乎超额配股权行使与否而定），每股发售价为19.80港元，每手200股。香港公开发售部分获得适度超额认购，相当于香港公开发售初步可供认购之1,069,600股股份总数的2.12倍。国际发售部分亦获得轻微超额认购，相当于国际发售初步可供认购之9,625,200股股份总数的1.52倍（包括优先发售项下的385,470 股预留股份，视乎超额配股权行使与否而定）。



于本次全球发售中，公司成功引入3名基石投资者，包括上海证券交易所上市公司江苏艾迪药业股份有限公司（股份代号：688488）的创办人傅和亮先生、知名基金Harvest Great Bay Investment SP及于香港联交所主板上市的制药企业——中国生物制药有限公司（股份代号：1177），认购的发售股份总数为7,594,000 股发售股份，占全球发售的发售股份约71.01%（假设超额配股权未获行使），禁售期为6个月。



基于发售价每股19.80港元计算及并无计及超额配股权，经扣除就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，公司自全球发售所得款项净额估计约为152.8百万港元。其中，款项净额的约59.5%将用于核心产品的研发，约31.4%将用于管线中其他产品的研发，约6.1%将用于商业化目的，约3.0%用于将营运资金及其他一般企业用途。



博安生物主席、执行董事兼首席执行官姜华女士表示：「我们很高兴公司即将于香港联交所主板上市。我们亦衷心感谢广大投资者对公司的信任与支持。于香港联交所主板上市不仅让公司进一步涉足国际资本市场，更为公司的长远发展奠定厚实的基础。未来，博安生物将继续致力于以专业技术服务人类健康，进一步加快在研产品在中国和海外市场的临床开发，丰富创新抗体组合，深化商业化能力及内部制造能力，探索更多对外合作，为成为领先的生物制药公司的愿景而不懈努力。」



关于山东博安生物技术股份有限公司

山东博安生物技术股份有限公司（「博安生物」或「公司」，股份代号：6955）于2013年成立，是一家综合性生物制药公司，致力于在中国及海外开发、制造及商业化优质生物制品，专注于包括肿瘤、代谢、自身免疫及眼科等主要治疗领域。经过多年积累，博安生物以丰富且风险平衡的产品组合、覆盖「研发-生产-商业化」的综合性生物制药平台，以及不断成熟的商业化能力构建起自身独特的竞争优势。目前，博安生物拥有两款商业化产品，即博优诺®（贝伐珠单抗注射液，BA1101）及博优倍®（地舒单抗注射液，BA6101）。截至2022年12月9日，公司拥有6款生物类似药候选药物或药物产品及8款创新抗体候选药物。



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