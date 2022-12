Wednesday, 28 December 2022, 10:56 HKT/SGT Share: 业绩稳健、连续派息!海通恒信立足租赁本源积极践行EGS

香港, 2022年12月28日 - (亚太商讯) - 据财华网报道,作为行业知名的千亿资产融资租赁平台,海通恒信近来发展备受瞩目。







海通恒信是海通证券旗下唯一的融资租赁服务平台,是海通证券的重要的战略业务板块。



2022年以来,面对较多不确定因素,海通恒信实现了业绩与资产规模的健康稳健增长,并坚持多年来为股东提供稳定可靠的派息,凸显企业投资价值。



千亿资产融资租赁平台,服务实体经济



海通恒信成立于2004年,后于2014年被海通证券通过全资子公司海通国际控股有限公司收购,开创了国内券商收购融资租赁企业的先河。



2019年6月,海通恒信成功登陆香港联交所主板,成为境内首家上市的券商背景融资租赁公司,资本规模获得持续壮大。



目前,海通恒信下设公共服务业务总部、建筑建设业务总部、先进制造事业部、数字环保事业部、医疗健康事业部、资产交易及结构化融资部、项目管理事业部七大业务部门,并在北京、广东、浙江、香港等地设立多家分公司和附属公司。



旗下主要子公司有海通恒信小微融资租赁(上海)有限公司、海通恒运融资租赁(上海)有限公司、海通恒信国际融资租赁(天津)有限公司、海通恒信租赁(香港)有限公司。



公司坚持投行思维,通过加强与母公司海通证券、金融同业、产业生态圈等合作伙伴的多方资源协同与跨界联动,为大中型企业客户、小微企业及零售客户等提供创新型、定制化、综合性的金融服务。



秉持服务实体经济的主线,海通恒信积极对接更广泛、多元的产业,包括先进制造、交通物流、城市公用、能源环保、工程建设、文化旅游、医疗健康等,助力实体经济发展。



平衡多元的经营布局和投资组合也为公司长期可持续发展提供保障,海通恒信有效落实“一大一小、一体两翼”的发展战略,在境内外实现广泛的市场区域及客户覆盖,形成了独具券商特色的资源与资产协调配置、规模与收益均衡发展的优势。



资产规模稳健成长,连续多年派息稳定



背靠海通证券等多方资源,以及扎实的业务经营,海通恒信的业绩和资产规模处于稳健的成长期。



2022年前三季度,海通恒信实现营业总收入62.61亿元(单位人民币,下同),同比增加2.94%;归属于母公司的净利润11.42亿元,同比增加10.45%;基本每股收益0.14元。



截至2022年9月末,公司总资产达1184.15亿元,较上年末增长3.20%,其中,流动资产为572.92亿元,非流动资产为611.24亿元。



报告期末,公司现金及现金等价物的期末余额为66.33亿元,现金流充沛稳定。



2022年上半年,海通恒信实现营业总收入约40.92亿元;实现期间溢利约7.65亿元,期间溢利同比增长11.7%。



截至2022年6月30日,公司的不良资产率为1.07%,不良资产拨备覆盖率为257.49%,保持安全水平,风险整体可控。



上半年公司净利差持续扩大,由2021年同期的2.95%增长至3.06%;加权平均净资产回报率上升0.41个百分点,达9.05%。



上市以来,海通恒信保持稳健发展的同时进行了连续且稳定的派息,极大维护了众多股东的利益,更凸显了企业投资价值。



2022年9月,海通恒信股东大会批准派发2022年中期股息每10股人民币0.4元,并于2022年11月18日完成支付。



在近年新冠疫情冲击、经济不确定性增加等不利外部环境下,海通恒信仍然保证了稳定的分红收益率,让股东能够获取到连续、稳定投资回报,可谓业界少有。



事实上,自2019年6月上市以来,海通恒信为提高股东的投资回报,自上市当年起每年均维持半年度和年度两次分红,目前已经连续多年维持稳定派息,哪怕是在大环境极其不利的情况下风雨无阻。



数据显示,自2019年上市以来,海通恒信每相隔半年进行一次分红,以分红所属期间合并计算,已分别于2019年度、2020年度、2021年度共计派发股息每10股人民币0.94元、0.53元、0.77元(税前金额,下同);2022年已派发中期股息每10股人民币0.4元。



自上市起,海通恒信每股已累计分红金额为每10股人民币2.64元,令公司众多股东充分享受到海通恒信成长的盈利红利。



深入开展ESG,探索绿色金融



ESG治理作为整合环境、社会、治理多维因素,近年来被视为一种可持续发展的价值观,成为衡量企业可持续发展的重要标准。



尤其是在金融领域,ESG为金融领域创新转型发展提供了新机遇和新的投资策略,也为金融企业践行可持续发展提供了可衡量的标准和参考。



海通恒信在ESG方面十分重视,并将其纳入战略发展目标中。2022年,海通恒信实现了完成海通恒信ESG管治架构搭建、取得优异ESG评级、荣获ESG奖项等多项工作成果,将ESG嵌入业务全流程,推动公司ESG长足发展。



海通恒信将ESG管理提升至战略层面,于2022年1月设立了自上而下的ESG管治架构,由董事会负责监督ESG工作并承担整体责任,同时在董事会层面设立环境、社会及管治委员会(“ESG委员会”),并下设环境、社会及管治工作组(“ESG工作组”),各司其职推进公司ESG事务的具体落实,保障公司ESG工作的持续有效开展。



2022年一季度,海通恒信首次获得商道融绿给予的ESG评级A-,评级表现优异,该评级结果表明公司ESG治理属于较为优秀水平。



公司首次主动参与ESG管理类奖项参评,于2022年9月参加了由上海浦东思盟企业社会责任促进中心发起、复旦管院提供学术支持的“2022年社会价值共创案例评选参评”评奖活动,并于11月正式荣获“ESG治理示范奖”大奖。



在对ESG探索和实践中,海通恒信积极探索绿色金融创新实践,为绿色发展进一步开拓增长空间,助推经济社会绿色转型与高质量发展有机融合。



10月27日,海通恒信租赁2号ABCP绿色定向资产支持票据荣获“银租联动重大绿色低碳项目”;海通恒信ESG挂钩银团项目荣获“银租合作绿色低碳创新案例”。



公司还积极把握“碳达峰、碳中和”发展机遇,探索新能源发展机会。



2022年6月,海通恒信与东风乘用车公司签署“东风风神E70海通恒信联名款新能源车”定制合作协议,标志着双方正式开展多领域深度合作,共同为客户提供更优质的出行体验和金融服务。



10月21日,东风风神E70海通恒信联名定制款车型-首批车辆交付,成为海通恒信践行绿色发展、助力低碳出行的重要举措。



站在千亿资产规模起点,海通恒信将始终秉持“金融服务实体经济”的初心,立足租赁本源,融聚多方资源,为客户提供一站式金融服务,助力新兴产业发展和中国产业升级;同时公司也将不断优化资产结构,扩大绿色金融范围,推进数字化转型,践行ESG可持续发展,为社会创造更多价值。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network