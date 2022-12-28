Tuesday, 27 December 2022, 14:06 HKT/SGT Share: 坚持创新实施数字化转型 财务表现亮眼 阳光保险成功上市

香港, 2022年12月27日 - (亚太商讯) - 12月9日，阳光保险成功登陆港股，成为中国235家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一。于2004年创业至今，经过十八年的发展，凭借与生俱来的创新基因，阳光保险迅速构筑起竞争优势，创新也成为这家新兴险企在市场中实现超越的关键途径。



创新发展战略 助力公司持续成长

阳光保险能够取得优异的成绩，与其重视创新的企业文化分不开。公司通过一系列有效的产品创新、模式创新及数字化创新，全方位提升综合竞争能力，为业务持续进阶赋能，开启加速模式。



在产品创新上，阳光保险积极把握行业动态，坚持以高质量产品开拓市场，挖掘客户保险保障需求。例如，公司寿险创新开发的全家共享保额的家庭医疗险，带动了家庭客户的增长；为了满足现有客户对产品多元化及加保的需求，阳光人寿推出“阳光保（尊享版）”“阳光护（尊享版）”等产品，在上线后不到1年的时间就取得新单保费收入近人民币239百万元。



在模式创新上，阳光财险打造了EA专属门店的模式；阳光人寿打造了分层客户差异化生态服务体系。在服务创新上，阳光保险依托阳光融和医院等建立了阳光汇人伤医疗在线的服务平台，打通了伤情判断与医疗费审核的全流程，创新性解决了行业的人伤和理赔难的问题。



另外，伴随数字化浪潮，阳光保险也紧抓时代机遇，开启全面数字化转型，持续打造科技能力。据保险行业协会数据，2020年中国保险机构的信息科技投入合共人民币351亿元，占同年营业总收入的比例为0.6%。而在这一年，阳光保险科技投入为10.12亿元，占同期收入合计比例为0.9%，高出行业平均水平50%。



具体来说，阳光保险建设了三大人工智能平台，充分利用大数据、云计算等新技术，围绕多场景开发了多款业务机器人，在客户洞察、精准营销、风控管理、服务及管理效能提升等方面产生了显著效果。



坚守主业发展定力 产寿险业务均衡发展

阳光保险聚焦主业，坚持专业、专注与价值发展，使其能够穿越行业发展周期，始终保持快速健康的可持续发展，也从单一的财产保险，发展到拥有产险、寿险、资产管理、医疗养老等多家经营实体、产寿险均衡发展的保险公司。



目前，阳光保险产寿险均衡发展，且寿险、产险、资管三家子公司，在各自领域都表现优异，持续为公司创造价值利润。2021年，阳光保险寿险和产险的保费收入分别突破600亿和400亿，业务的比重大约6：4，业务结构合理均衡。



2019年、 2020年及2021年，阳光保险归母净利润分别为人民币5,086百万元、人民币5,619百万元及人民币5,883百万元，年均复合增长率为7.6%。2022年上半年，公司保险业务继续稳健发展，总保费收入较去年同期增长了14.3%，表现出了强大的经营韧性。



当前，保险行业正处于关键的转型变革期。与过去四十年相比，行业发展的内在逻辑已彻底改变，粗放的高速增长的时代一去不复返。行业需要在服务国家战略、顺应人们新时代的保险保障需求中，通过自身转型实现高质量的发展。未来，阳光保险通过创新赋能，将牢牢抓住行业转型增长的发展机遇，不断满足行业转型升级过程中新生的各种保险需求，推动公司全面实现进一步腾飞。





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