Tuesday, 27 December 2022, 13:54 HKT/SGT Share: 卫龙宣布定价:辣味休闲食品赛道龙头 盈利能力领先行业

香港, 2022年12月27日 - (亚太商讯) - 小食品,照样也能做出大生意。12月14日,备受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌卫龙美味全球控股有限公司(“卫龙”,股份代号:9985.HK)每股定价10.56港元,预计将于12月15日正式登陆香港资本市场。摩根士丹利、中金公司、瑞银集团为联席保荐人。



卫龙是中国辣条行业的开创者与领导者,专注于将中国传统美食打造成消费者可随时随地享用的休闲食品。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌;就品牌知名度而言,是25岁及以下年轻人心目中休闲食品的第一品牌。



持续推进产品升级 稳居休闲食品行业榜首



以传统美食辣条为基础,卫龙在深耕调味面制品市场的同时,持续拓展其他赛道,通过推出新产品、升级现有产品及引入新的产品种类,以满足消费者不断变化的需求,优化消费者体验,逐渐从单一的调味面制品行业龙头成长为整个辣味休闲食品行业的领先者。



目前,卫龙已成功拓展了蔬菜制品、豆制品等新细分品类,并陆续推出风吃海带、亲嘴烧、麻辣麻辣等系列多种品牌。2021年,公司调味面制品和蔬菜制品两大品类年零售额超过人民币10亿元,其中有4个单品年零售额超过5亿元。其“风吃海带”在上市后一年内零售额达到人民币1亿元。在传统的调味面制品领域,卫龙通过升级配方、生产及包装技术不断提升其调味面制品的口味及稳定性,并推出新的调味面制品产品。



通过多元化的产品及品牌组合,卫龙得以逐步扩大用户客群,佔据客户心智、增加客户忠诚度,并进一步提高市场竞争力,巩固行业领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年零售额计,卫龙在中国所有辣味休閒食品企业中排名第一,市场份额达到6.2%,是第二大企业的3.9倍。在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类,卫龙的市场份额均排名第一。



盈利能力强劲 广泛销售及经销网络为业务赋能



得益于较高的品牌知名度、广泛的用户喜爱以及多元化的产品及品牌组合,卫龙实现了营收的快速增长。2019年、2020年及2021年,公司的收入分别为人民币33.85亿元,人民币41.20亿元、人民币48.00亿元,年复合增长率达到19.1%,远远超过同期中国休闲食品行业4.2%的年複合增长率。2022年上半年,公司的收入为人民币22.61亿元。



得益于深入渗透中国市场的广泛销售及经销网路,公司业务获得飞速发展。截至2022年6月30日,公司与超过1,830家线下经销商合作,覆盖了中国约735,000个零售终端。截至2022年6月30日,公司的产品通过经销商出售给不同国家或地区的超过140个购物商场、商超及连锁便利店运营商。根据弗若斯特沙利文的资料,全国范围内卫龙的潜在目标零售终端超过300万,未来管道发展空间巨大。



中长期看,中国辣味休闲市场依然大有可为。根据弗若斯特沙利文的资料,中国辣味休闲食品行业2026年零售额将达到人民币2,737亿元,2021年至2026年年复合增长率为9.6%,高于同期中国非辣味休闲食品行业6.0%的增速。卫龙作为行业龙头,品牌美誉度深入人心,未来有望在其强大的品牌孵化能力以及新品推出能力支持下,稳步扩大其市场份额。





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Dec 26, 2022 19:47 HKT/SGT 品牌、产品、渠道、供应链全面升级,国民品牌卫龙冲刺港股 Dec 6, 2022 15:36 HKT/SGT 卫龙上市在即:品牌影响力强劲业绩增速亮眼 有望乘风而起