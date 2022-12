Monday, 26 December 2022, 19:56 HKT/SGT Share: 港股IPO成功上市 阳光保险“文化治司”贯穿发展主线

香港, 2022年12月26日 - (亚太商讯) - 12月9日,阳光保险集团股份有限公司(“阳光保险”或“公司”;股份代码:6963.HK)敲响上市铜锣,正式登陆港交所买卖,华泰国际、中金公司、瑞银集团及建银国际为联席保荐人。



以文化建设为指引 筑牢企业动力引擎

阳光保险是一家快速成长的民营保险服务集团,致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。成立不到3年,即完成了集团化组建,跻身当时国内第七大保险集团;成立不到5年,便跻身中国企业联合会及中国企业家协会发布的中国企业500强及中国服务业企业500强,成为了金融行业的一支新锐力量。



高度重视文化建设是阳光保险迅速发展的“致胜法宝”。据了解,在公司成立之前,创业团队便用了四个月时间专门研究讨论阳光文化,并在之后的发展中始终追求 “让人们拥有更多的阳光”的使命,坚守“文化治司、文化强司”的发展方针,恪守“文化是阳光之魂,是实现公司战略的行动指南”的经营理念,在实践中持续推进文化落地。



自此,文化力量逐步覆盖阳光保险整体的各领域、各业务线,形成了独具阳光特色的、体系化的企业文化指南——《阳光之道》,并逐渐成为公司日后前行的旗帜。阳光保险通过文化的建设和引领,让一批认可并坚持价值发展理念的阳光人聚集到一起,形成了一股团结的力量,使阳光保险一出世,在当时普遍粗放经营的保险市场上,呈现出鲜明而独具的特色。同时,在文化指引下,无数阳光人为公司勾勒了新增长曲线,铸就了发展动力引擎,进一步巩固了公司于业内的领先地位。



聚焦保险主业 坚守发展定力稳中求进

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。阳光保险则始终秉承保险为民的宗旨,一如既往坚持以实业的心态做金融,坚守保险主业的发展定力,稳中求进,有效对冲行业低迷时期的经营困境。招股书数据显示,截至2022年6月30日止六个月,公司的总保费收入为人民币629.52亿元,归属于母公司股东的净利润为人民币17.27亿元。



依托于聚焦保险主业、坚守发展定力的一贯坚持,阳光保险创新性实现各主要子公司交叉合作,整合内部资源优势开拓市场,在价值发展道路上形成了均衡发展的业务格局。据悉,于2019年、2020年及2021年,同时持有公司财产险及人身险保单的客户贡献的保费收入合计分别为人民币70.34亿元、人民币74.45亿元及人民币74.95亿元,占总保费收入的比例分别为8.0%、8.0%及7.4%。



不难看出,重视文化建设和聚焦保险主业为阳光保险的行稳致远提供了良好助推力,构筑了厚实的护城河壁垒。成功于港交所主板挂牌的阳光保险,既是中国第79家保险企业,也是除众安这类纯互联网保险公司之外,继2004年中国平安(02318.HK)港股上市后,18年来唯一一家登陆香港资本市场的民营保险公司,且自此成为中国235家保险企业中的十家上市险企及八家传统直保上市公司之一。



值得注意的是,阳光保险作为为数不多的保险上市标的,此次能够成功赴港上市,一方面体现其标的的优质性;另一方面也为保险行业的再次勃发释放了积极信号。身为保险领域的“新兴势力”,阳光保险兼具市场活力与高度发展定力,长远前景不容小觑。此外,同样期待未来有更多的保险企业加入香港资本市场!





话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network