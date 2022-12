Friday, 23 December 2022, 15:53 HKT/SGT Share: 天能动力荣获第六届中国卓越IR评选「最佳ESG」大奖

香港, 2022年12月23日 - (亚太商讯) - 中国新能源电池行业的领军企业 - 天能动力国际有限公司(「天能动力」或「公司」及连同其附属公司「集团」;股份代号:819.HK) 欣然宣布,公司于第六届中国卓越IR评选中荣获「最佳ESG」大奖。



天能动力一直非常重视ESG理念。自2014年起,公司发布第一份社会责任报告,开始每年主动向投资者汇报ESG的工作成果。近年来,在全球能源转型与国内「双碳」目标下,天能动力恪守创新变革新发展理念,立足绿色能源解决方案商的定位,坚持「以客户为中心,以市场为导向」,坚定不移走安全、理性的高质量可持续发展道路。目前,公司以高端环保电池为核心业务,同时在储能方面拥有绿色高能铅炭电池、锂离子电池、氢燃料电池等一系列解决方案,并努力绿色智能制造产业园和智能物流平台,倾力构筑绿色发展生态圈。



于可再生资源循环利用领域,天能动力坚持绿色、低碳、循环发展理念,围绕电池主业,开展废旧铅蓄电池及锂离子电池回收利用业务,构建电池全生命周期价值链。公司持续加快大循环事业的全局布局,除已在15个省取得了回收试点资质外,还通过在线平台,为合作客户赋能并创造价值。未来,公司铅蓄电池回收循环产业还将不断拓展海外市场。



「中国卓越IR年度评选」是由Roadshow China路演中及其旗下子品牌卓越IR联合主办,表彰优秀的上市公司及IR工作者为推动整个行业创新及高效做出的贡献,已成为国内聚焦上市公司IR领域最专业的奖项之一。「最佳ESG」大奖旨在嘉奖2022年度ESG体系建设、ESG信息披露、ESG沟通实践中有突出表现的IR团队。



关于天能动力国际有限公司

天能动力国际有限公司(「天能」或「公司」)及其附属公司(「集团」)是中国新能源电池行业的领军企业,创始于1986年。天能于2007年在香港交易及结算所有限公司(「港交所」)主板上市(股份代号 00819.HK)。经过三十多年的发展,集团现已成为以电动轻型车动力电池制造与服务为主,集新能源动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、电动特种车动力电池等多品类电池的研发、生产、销售,及废旧电池回收和可再生资源循环利用、绿色智能制造产业园、智能物流平台等为一体的能源集团。在2021年7月公布的2021年《财富》中国500强排行榜中,天能位居净资产收益率(ROE)榜第17名。





