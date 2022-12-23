天能动力荣获第六届中国卓越IR评选「最佳ESG」大奖

|Sept 30, 2022 11:07 HKT/SGT
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天能携手AC汽车，加速发力汽车后市场
|Aug 27, 2022 09:10 HKT/SGT
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天能动力上半年归属净利润增加约14.96%至约人民币7.60亿元
|June 21, 2021 10:39 HKT/SGT
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天能动力（00819）氢燃料电池首次配套工信部第345批公告
|June 4, 2021 15:46 HKT/SGT
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天能动力（00819）之分拆公司天能股份（688819）被纳入富时中国A400指数
|Apr 8, 2021 17:16 HKT/SGT
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天能动力（0819.HK）纳入恒生沪深港智能及电动车指数
|Mar 30, 2021 18:26 HKT/SGT
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天能积极配合国家碳中和目标 助推经济绿色高质量发展
|Mar 27, 2021 18:06 HKT/SGT
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天能动力2020年全年业绩再攀高峰
|Mar 15, 2021 10:00 HKT/SGT
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天能积极配合国家碳达峰、碳中和“3060目标” 助推经济绿色高质量发展
|Mar 12, 2021 10:00 HKT/SGT
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天能动力（0819.HK）助力我国实现制造业强国梦
|Jan 29, 2021 14:11 HKT/SGT
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天能动力预期子公司天能股份2020年净利润显著增长
|Dec 16, 2020 17:53 HKT/SGT
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天能动力分拆电池板块业务于上交所科创板上市获通过
|Dec 9, 2020 17:43 HKT/SGT
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天能动力荣获2020「金责奖」- 最佳环境（E）责任奖
|Sept 2, 2020 17:35 HKT/SGT
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港股天能动力（0819.HK）2020年上半年业绩逆势上扬
|Sept 1, 2020 12:58 HKT/SGT
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天能动力在困境中化“危”为“机”，业绩实现大幅增长
|Aug 31, 2020 11:22 HKT/SGT
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天能动力2020年中期业绩再攀高峰
|July 20, 2020 10:55 HKT/SGT
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喝酒吃药行情不再？消费黑马天能动力（0819.HK）被大机构盯上？
|June 8, 2020 12:30 HKT/SGT
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总理点赞“地摊经济” 天能动力再迎重大利好（0819.HK）
|June 1, 2020 17:40 HKT/SGT
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外资机构轮番做空国内龙头股：是吃相难看，更是大国博弈的战略试探
|June 1, 2020 10:08 HKT/SGT
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像天能动力（0819.HK）这样优秀企业 都有这个共同特点
|May 27, 2020 10:30 HKT/SGT
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后疫情时代新经济 天能动力（0819.HK）前景可期