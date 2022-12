全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团之股份于香港联交所主板挂牌上市

香港, 2022年12月23日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」)的股份今天于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板正式挂牌买卖,股份代号为6929。

业聚医疗名誉主席兼创始人钱学雄先生(右)和董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生(左)敲响铜锣,标志集团正式于香港交易所主板上市

董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生(右)致送纪念品予香港交易所代表

业聚医疗慷慨捐赠港币三百万元予香港交易所慈善基金,获得股份代号「6929」。董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生(右)向香港联交所赠予支票

(由左至右):业聚医疗集团控股有限公司:周静忠,执行董事兼业务发展主管;陈泳成,执行董事、财务总监兼公司秘书;谭丽芬,独立非执行董事;刘桂祯,执行董事兼营运总监;钱学雄,名誉董事长兼创办人;钱永勋,董事长、执行董事兼行政总裁;楼家强,独立非执行董事;陈业强,独立非执行董事

关于业聚医疗集团控股有限公司

业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。总部位于中国香港,业聚医疗的产品销往全球超过70个国家和地区。根据灼识咨询报告,就2021年PCI球囊的销量而言,集团亦是唯一一家总部设在中国,且在包括日本(排名第二)、欧洲(排名第四)及美国(排名第六)在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的销量而言,集团在日本市场排名第三,在美国市场排名第四。集团亦专攻冠状动脉支架产品,并积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。业聚医疗现于全球拥有超过180项授权专利。集团内部研发团队有逾20年积累的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。



如需了解更多详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/





