优然牧业打造奶牛养殖行业ESG最佳实践 斩获金紫荆奖“最佳ESG实践上市公司”奖

香港, 2022年12月22日 - (亚太商讯) - 近日,由北京上市公司协会、香港中国企业协会、香港中资证券业协会、香港中国金融协会等机构共同举办,被资本市场誉为“上市公司的奥斯卡奖”的中国证券金紫荆奖颁奖典礼上,优然牧业斩获金紫荆奖“最佳ESG实践上市公司”大奖。



作为全球最大的原料奶供应商,优然牧业养殖奶牛近45万头,饲料业务服务全国超过1/4的奶牛。2021年,优然牧业实现营收153.46亿元,是行业内最有实力的企业。优然牧业在行业内率先研究奶牛减碳技术、粪污综合循环利用和新能源利用等碳减排研究,并且在保护生物多样性、保障奶牛福利等可持续发展等方面做出积极贡献,打造了奶牛养殖行业ESG最佳实践,于今年9月成功加入联合国全球契约组织。



目前,优然牧业已经搭建了覆盖乳业上游全产业链的碳核算模型,推进碳信息系统建设。先后承接了国家科技部与内蒙古自治区开展的“科技兴蒙”项目中的《规模化牧场养殖过程碳中和、碳减排综合技术研究与应用》,以及宁夏《奶牛养殖碳排放监测预警平台构建及低碳减排循环养殖模式示范应用》,开展低碳减排研究,推动畜牧养殖碳中和。



通过奶牛营养研究降低奶牛碳排放



在低碳饲料研究方面,优然牧业率先在行业内开始研究低碳且高品质饲料产品,通过体外仿生技术,评估不同生产条件下,不同品质饲料的碳排放量。公司还研发了能氮平衡技术、酶工程营养调控技术、氨基酸平衡技术等健康、低碳养殖关键技术,通过提高奶牛饲料利用率,减少奶牛瘤胃发酵过程的温室气体排放量,实现源头减碳。



研究奶牛碳减排育种技术,培育低碳核心牛群



作为全球最大的原奶奶供应商,优然牧业近45万头庞大的牛群如何降低碳排放,一直是其技术研究的重点。优然牧业研究建设了奶牛碳排放育种数据库,通过开展奶牛全基因组数据中甲烷等碳排放量相关的重要基因或分子标记挖掘研究,培育低碳核心牛群,并结合性控技术进行快速扩繁,达到育种改良,实现奶牛生产性能快速提升,单产达到14吨以上,打造全球领先的高产低碳牧场。



实现粪污综合利用变废为宝最佳实践



优然牧业自成立以来,一直坚持“种养结合”的经营模式,通过粪污综合循环利用,将奶牛养殖与牧草种植有机协同,形成绿色循环可持续发展模式。



优然牧业依据南北方气候特点,自主研究与开发了全混式沼气厌氧发酵工艺和全自动智能好氧发酵工艺。牧场将粪污发酵排出的气体进行回收利用,并通过沼气发电的形式,实现能源利用,低碳减排,固态部分无害化后作为卧床垫料回填卧床。液态部分经过发酵制成有机肥还田,能够增加土壤有机质,改良土壤肥力,为优质牧草种植提供了充足的资源保障。通过养殖和种植相互促进的绿色经营模式,实现“从一棵草到一杯奶”的低碳可持续发展。



利用新能源逐步实现“零碳牧场”



为实现资源化高效循环利用,节能降耗,优然牧业牧场将新能源不断应用,并率先在国内运用光伏和沼气发电。



其中,光伏发电项目充分利用牧场空置场地资源,铺设光伏组件,通过光伏发电可解决牧场运营40%的用电量。在中南部区域牧场还应用了沼气发电项目,仅一座万头牧场年产沼气量约625万立方,实现全量发电,年发电量可达1150万度,能够解决牧场运营60%的用电量。优然牧业通过配置光伏发电项目和沼气全量发电,推动清洁能源发电,逐步实现绿电循环的“零碳牧场”,从而实现了降低费用投入和绿电自用的双赢。



以育种技术优势为生物多样性保护做贡献



在保护物种与生态系统的可持续发展方面,优然牧业通过自身育种技术优势,建立了包括牛、鹿、奶山羊等动物的高效克隆技术体系,为保护内蒙古高原生物多样性与种质资源提供了技术支持。



作为中国最大的奶牛育种企业,优然牧业的赛科星研究院与内蒙古大学合作建立了种质资源库,并已经收集蒙古高原地区特有、适应性强、抗病抗逆优势明显的牛、羊、马等家畜、野生动物品种资源168个、超过3万个资源样品(包括细胞、精液、胚胎等),同时重点收集并养殖了蒙古牛、蒙古羊、蒙古马等20余种特有家畜品种,开展相关遗传与育种应用研究。后期将利用干细胞基因编辑、克隆繁育等现代生物育种技术应用,为保护生物多样性提供基础遗传物质材料和关键技术支撑。



建立动物福利六大标准呵护奶牛全生命周期



一直以来,优然牧业将动物福利建设作为工作核心之一,专门研究建立了奶牛福利六大标准,包括“适宜奶牛生活的舒适饲养环境”、“保证奶牛的休息、娱乐、社交、自由活动空间”、“数字化可穿戴设备监测奶牛健康,提前保健护理”、“自由采食营养、新鲜的饲料;饮水到达人饮水标准”、“应用无人智能设备,减少奶牛应激”以及“将奶牛福利标准纳入员工养殖理念和操作流程”,形成了一套完整的奶牛福利管理体系。同时借助优然牧业自主开发的智慧牧场管理系统,实时监控牧场奶牛生理特征及牧场饲养环境等各环节,对奶牛的全生命周期进行精准管理,全面提升奶牛福利。



此次荣获“最佳ESG实践上市公司奖”后,优然牧业表示,未来将持续在全产业链低碳发展、节能降耗、生物多样性保护、动物福利建设等业务领域深耕,始终走绿色发展道路,通过自身努力和与社会各界地共同协作,继续为行业可持续发展贡献智慧和力量。





