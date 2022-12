冠君产业信托旗下朗豪坊商场举办迪斯尼与彼思 ─ Fluffy Festival

Tuesday, 20 December 2022, 20:57 HKT/SGT Share:

香港, 2022年12月20日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」)(股份代号:2778)为迎接圣诞节的来临,于朗豪坊商场推出一系列促进人流的推广活动以促进消费。朗豪坊商场于2022年有30间新店开幕,出租率达100%,是疫情下香港少数能维持全数租出的大型购物商场。

朗豪坊商场举行的迪斯尼与彼思 - Fluffy Festival大受顾客欢迎

商场邀请了宠物主人参加「Fluffy Christmas Party」,推广宠物友善的购物环境

市民的生活模式及消费习惯已经随着疫情的发展而改变,有见及此,朗豪坊商场亦调整经营策略,不断完善商场内的租户组合,现时餐饮服务比例约占两成,致力为本地顾客提供多元化的购买、餐饮及休闲生活体验。近期朗豪坊商场有多间新餐厅登场,分别为主打台湾火锅放题的#HAP好呷台湾火锅,装修新颖,身在香港也能享受台湾风味的火锅。此外,以豪华露营为主题的Campsite将于圣诞后开幕,餐厅提供各种西式菜肴,并结合天然食材,让食客可在露营特色的环境下,来一场崭新的饮食体验。喜欢「迪斯尼」的朋友们,就一定不能错过全港第一间香港迪斯尼授权的崭新零售体验自拍馆 ─ Good Moment,多个迪斯尼场景配上扩增实境(AR)科技为顾客提供非一般的娱乐体验。



朗豪坊商场4楼通天广场正举办迪斯尼与彼思 ─ Fluffy Festival推广活动,场内设有全港首创的6米高迪斯尼彼思毛毛球圣诞树,而是次设有「Chill Fluffy」期间限定店,售卖近300款迪斯尼Fluffy系列新产品,开卖以来大受欢迎。



朗豪坊商场为宠物友善商场,欢迎顾客带着宠物同行。顾客只需把毛孩放进商场提供的宠物车或自备宠物袋,便可一起同游朗豪坊,让主人享受与宠物购物的乐趣。为了宣扬人与宠物共融的讯息,商场邀请了宠物主人参加「Fluffy Christmas Party」,主人可与他们心爱的宠物们一起拍照,留下美丽的倩影。另一方面,商场亦与香港拯救猫狗协会,于朗豪坊办公大楼5楼的Eaton Club举办狗狗领养日,鼓励大家「以领养代替购买」动物,延续无私的爱。



为了迎接圣诞新年黄金消费档期,朗豪坊准备了20,000份丰富礼品供顾客抽奖,是次大抽奖将会跟圣诞活动产生协同作用,凭借此独特的销售体验刺激商场人流并带动消费。此外,LANGHAM BEAUTY推出了「三重赏优惠」,为顾客带来连串惊喜,包括特设的「圣诞心意卡免费投寄活动」,透过店内的圣诞邮筒,可以免费投寄心意卡,向亲友表达节日的祝福。除此之外,顾客消费满500港元,就可以尊享「LANGHAM BEAUTY 圣诞倒数月历」的免费服务;消费满300港元,更可到巨型扭蛋机带走丰富礼品。



冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:「凭借朗豪坊的优越地理位置、定期更新的租户组合及独特的推广活动,商场多年来一直备受租户和顾客的青睐,更已被外界公认为年青顾客的时尚社交及购物热点。在疫情期间,信托积极通过弹性的租赁策略,与租户并肩合作开拓商机及带来长远价值。」



