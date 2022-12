吕志和奖捐资2.5亿元人民币支持上海交通大学张江科学园发展 新校园命名为「吕志和科学园」

香港, 2022年12月20日 - (亚太商讯) - 嘉华集团(「集团」)主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士透过「吕志和奖─世界文明奖」捐资2.5亿元人民币支持上海交通大学(「上海交大」)张江科学园发展,助力国家科技事业发展。为感谢吕博士的慷慨捐助,该新校区将命名为「吕志和科学园」。签署仪式今天于香港举行,出席签署仪式的嘉宾包括以视像形式致辞的香港特别行政区行政长官李家超、前任行政长官林郑月娥、嘉华国际执行董事吕耀华、嘉华国际执行董事暨上海交大校董吕慧瑜、上海交大党委书记杨振斌以及副校长张安胜。上海交通大学校长林忠钦院士等校领导则透过网上直播参与是次签署仪式。仪式结束后,上海交大常务副校长、中国科学院院士兼张江高等研究院院长丁奎岭院士透过网上直播发表「中国前沿科技发展」专题演讲,促进沪港科技发展交流。

效果图 - 「吕志和科学园」所有工程完成后的外观

1.「吕志和科学园」一座:人工智能生物医药中心、DNA存储研究中心;2.「吕志和科学园」二座:合成科学创新研究中心;3.「吕志和科学园」三座:人工智能网络安全创新中心;4.「吕志和科学园」四座:变革性分子前沿科学中心、未来材料创制中心;5.「吕志和科学园」五座:超快科学中心;6. 科学园综合楼;7. 师生宿舍;8. 师生宿舍;9. 毗邻上海同步辐射光源

嘉华集团主席暨吕志和奖创办人吕志和博士(中)与上海交大党委书记杨振斌(左二)签署捐赠协议,由嘉华国际执行董事吕耀华(右二)、嘉华国际执行董事暨上海交大校董吕慧瑜(右一),及上海交通大学副校长张安胜(左一)一同见证。

嘉华集团主席暨吕志和奖创办人吕志和博士(前排右二)、上海交大党委书记杨振斌(前排左二),前任行政长官林郑月娥(前排右一)、上海交大副校长张安胜(前排左一) 与吕志和奖代表、上海交大校董及校方代表拍摄大合照。

嘉华集团主席暨吕志和奖创办人吕志和博士致辞。

香港特别行政区行政长官李家超以视像形式致辞。

捐赠签署仪式同时在上海交通大学「吕志和科学园」报告厅作网上直播。

携手交大培育新一代科学家,以科研造福人类



位于上海的上海交大为知名综合性大学,在国家的创新战略中担当重要角色,支持科研发展对国家前途命运以及人民生活福祉具深刻影响。2014年国家主席习近平提出希望上海发展为科技创新中心,国家发展与改革委员会、科技部策划以张江地区作为上海加快建设科创中心的关键举措和核心任务。 「吕志和科学园」地处张江,成为上海交大积极融入张江地区国家科学中心建设的重要举措,透过推动科技创新与经济社会发展深度融合,打造面向全球的前沿研究高地,进一步增强中国在相关领域的国际地位和影响力。



嘉华集团主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士表示:「上海交通大学堪称中国科技研究的表表者,作为中国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一, 120多年以来,以「饮水思源,爱国荣校」之精神,培训了无数顶尖人才。我热切期待「吕志和科学园」逐步成为全球具影响力的科创中心,并与周边其他国家大科学设施产生协同效应,尤其位于毗邻的世界五大人工光源工程之一的上海同步辐射光源,从原子及分子结构的根源性科学领域创造新物质,与其他科学园共同寻求研究新突破。」



上海交大党委书记杨振斌感谢吕博士对交大的慷慨支持,他表示:「吕志和博士以无私大爱推动人类进步,以超凡智慧鼓励科技创新。他对『吕志和科学园』建设给予无私襄助,是对国家科技创新战略布局和交大教育事业发展寄予厚望。『吕志和科学园』是上海交通大学对接张江综合性国家科学中心并参与建设具有全球影响力科创中心的前沿阵地。相信在吕志和博士及家族的持续关注下,『吕志和科学园』定将进一步焕发活力,成为前沿交叉研究的创新平台、重大科学突破的产出源泉、高端创新人才的集聚高地和产业技术成果的转化热土。」



优化科研条件以吸引及培养一流专才,巩固国家于研究领域之国际地位



张江高科技园区作为上海科创中心核心区和国家级科技高地,聚集了一批大科学设施、科学平台和一流创新型院所。 「吕志和科学园」定位成为全球具影响力的科创中心,与张江其他国家大科学设施产生协同效应,预期将推动中国多个学科跨越性发展、打造前沿交叉研究平台,成为汇聚顶尖科学家的高地。



「吕志和科学园」建筑面积达十万平方米,其中科研空间占一半,共有八幢大楼,将入驻各类科研人员约1,200人,包括约600名研究人员、博士后以及约600名博士、硕士阶段研究人员,以健康研究、生物医学工程及新材料为主要研究范畴。



七中心、一平台支撑跨学科前沿科学研究



「吕志和科学园」建设七大研究中心,包括人工智能生物医药中心、DNA存储研究中心、合成科学创新研究中心、人工智能网络安全创新中心、变革性分子前沿科学中心、未来材料创制中心及超快科学中心,建成后将充分助力张江综合性国家科学中心的建设,促进中国在物理、材料、生物、医药和网络等多个交叉学科前沿领域的原创研发与相关产业的发展。



此外,为促进七大研究中心的合作,「吕志和科学园」特别建设公共仪器平台。目前设有65台,总价1.37亿元人民币,实验室面积约1,300平方米,进一步提升元素、有机分子到分子功能分析等基础技术水准,为学校在有机化学、药学、生命科学、医学、材料科学等领域的检测和表征水平提供更深入、更广泛的技术支持。仪器全部供校内师生自主操作,以用户为导向的培训体系,并定期举办技术培训与交流。



与上海光源合作,变革分子前沿科学中心研究成果



「吕志和科学园」 毗邻被喻为世界五大人工光源工程之一的上海同步辐射光源,两者为战略合作伙伴关系,并将合作进行新分子及新材料的研究。上海光源的功能等同一台强大的「超级X光机」和「超级显微镜」,可用于医学、物理、科学等多方面研究。



例如「吕志和科学园」的变革性分子前沿科学中心依托上海光源,发展超快原位表征技术,透过分子电催化,研发新的物质或物料,应用于医药、清洁能源及绿色化工等范畴。单在2022年,变革性分子前沿科学中心研究团队的研究成果已多次被国际顶级学术期刊如《Nature》、《Science》等刊登。



增强科技创新,协助国家实施创新驱动发展战略



吕博士深深认同国家主席习近平所言「科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉」。他认为有迫切需要增强科技创新,以协助国家在实施创新驱动发展战略、加快新旧动能转换中发挥重大作用。



吕博士参与慈善公益更已近半世纪,一直以来紧随国家发展步伐于教育领域给予支持,近年较关注高端科研发展,冀能在国家崛起之过程作出贡献。继于2017年捐资1.2亿元人民币予北京大学生命科学学院后,又于2018年捐资2亿元人民币予清华大学生物医学馆兴建两栋全新大楼,致力推动生命科学发展。今再捐资2.5亿元人民币予上海交大,建设「吕志和科学园」,大力支持国家高新科技研究。



吕志和博士总结:「我四岁移居香港,经营嘉华集团近70年,见证了国家和香港在新世纪的成就,更深信『取诸社会,用诸社会』。科技发展一日千里,此乃人类未来文明的命脉,今有幸支持交通大学建设『吕志和科学园』,冀凭借全面崭新的设备以及一流人材,对上海以至全中国科研发展作出贡献,并与国际科研机构合作交流,进一步加强国家科研在世界舞台的角色。」



关于「吕志和奖」

「吕志和奖-世界文明奖」由吕志和博士于2015年创办,是一年一度的国际性跨界创新奖项,旨在促进世界文明,并激励世人建构更和谐的世界。奖项基于「促进世界资源持续发展」、「促进世人福祉」以及「倡导积极正面人生观及提升正能量」三大目标,表扬为人类文明作出恒久卓越贡献的人士或团体。



如欲获取更多详情,请浏览:www.luiprize.org



关于嘉华集团

嘉华集团于1955年由吕志和博士于香港创立,至今已成为业务多元化之跨国综合企业,主要从事房地产开发与投资、大型娱乐度假设施、酒店及建筑材料,投资遍及中国内地、香港、澳门、东南亚及各地主要城市。集团旗下包括两间香港上市公司──嘉华国际集团有限公司(股份代号:00173)及银河娱乐集团有限公司(股份代号:00027,为恒生指数成份股)、仕德福国际酒店集团和嘉华建材有限公司,附属公司逾200间。



公司网址:http://www.kwah.com



