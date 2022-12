中信国际电讯CPC 荣获两项2022年度亚洲通讯大奖

Monday, 19 December 2022, 15:28 HKT/SGT Share:

香港, 2022年12月19日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司(「中信国际电讯」,香港交易所股份代号:1883)全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」),欣然宣布于2022年度亚洲通讯大奖(Asia Communication Awards 2022)中荣获两项殊荣,凭借AI可视化安全解决方案(AI Visual Security)勇夺「网络安全奖(Cyber Security Award)」,与认知物件辨识系统(Cognitive Object Recognition System,简称CORS)获得「人工智能创新奖项(AI Innovation Award)」,充分肯定了中信国际电讯CPC多年来深研前沿技术的努力,势以创新力量取得丰硕成果,开创行业未来。



中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来表示:「 中信国际电讯CPC很荣幸2个创新项目分别在 “网络安全奖”和“人工智能创新奖”类别,同时获得2022年度亚洲通讯大奖 。是次获奖不但是对我们的一个肯定,更是表扬团队勇于创新的文化和核心价值。面对急速进化的网络安全威胁,创新能力及稳健的安全挑战应对能力至关重要,此次佳绩彰显了我们专业团队努力不懈、融合丰富资源及经验为企业重塑创新解决方案。」



AI可视化安全解决方案「眼见为实」,颠覆网络安全生态

凭借AI Visual Security方案,中信国际电讯CPC于 2022年度亚洲通讯大奖获得了网络安全奖。透过融合前沿的颠覆性技术,AI Visual Security方案以其「快而准(“Quick to Catch”)」的识别功能,重新建构「眼见为实(“Seeing is believing”)」的信息安全模式。在人工智能及电脑视觉技术的支持下,AI Visual Security方案让企业「看得见(SEEING)」潜在威胁,「快速(QUICKLY)」识别恶意程序变体,迅速「拦截(CATCH)」恶意程序家族,保护当下企业遭受复杂的恶意程序攻击,同时维护未来安全风险。 AI Visual Security方案充分融合了专利的人工智能算法,多年的IT营运实战经验及深入的行业专业知识, 以前所未有的高效性能重塑行业的「视觉能力」。



AI驱动的物件辨识技术将颠覆各行各业

中信国际电讯CPC的认知物件辨识系统(COR)由AI驱动,运用了突破性的算法和技术改善对象映射(Object mapping),因而荣获人工智能创新奖项。认知物件辨识技术在智能行业应用方面取得了重大突破,重新构建了智慧医院及智慧仓库等多个行业运作模式,跨越传统商业价值。得奖项目融合了人工智能、大数据分析及深度学习构建创新的机器学习模型,最快在93毫秒内能识别、定位和统计物件,准确率高达99%。得益于此模型,认知物件辨识技术通过机器学习辨识物理外观、标记变形及功能缺陷,助力驱动智慧医院转型重塑,为手术后的工具库存检查流程提升效率,减少人为错误。



在智慧仓库方面,认知物件辨识技术颠覆了仓库的运作模式,通过自主研发的流动应用程序让企业能够随时使用手机扫描设备条码,不但提升客户终端设备管理(Customer End Equipment Management, CEEM),更能有效追踪设备位置、维修状态、库存转移,同时让工程师可改善流程,提高准确度。前瞻的人工智能技术融合创新演算法,实现了智慧仓库平台的设备可视性及技术规格计算能力,协助工程师为维修设备时能准确地识别正确部件,让整体营运效率大幅提升,如设备库存检查及仓库管理的时间节省了近90%,体现真正降本增效,优化客户体验。



蓝先生续指:「作为服务在地、连接全球的数智通讯服务供应商,我们秉承以客为本的宗旨,坚守『创新‧不断』的企业理念,致力拓展高质量服务贴合客户所需。我们期待以新兴技术、创新能力和领导力为企业赋能,突破传统价值,加速数码转型,创造一个可持续的未来。」



关于亚洲通讯大奖

亚洲通讯奖创立于2011年,旨在表扬该地区领先的通讯服务供应商和电讯运营商,以及针对该地区提供产品和解决方案的 OEM制造商、供应商和其他服务提供商。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司(香港交易所股份代号:1883),公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案,包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案,为全球跨国企业提供综合数码解决方案, 满足不同行业的ICT服务需求。



凭借「创新‧不断」的服务理念,中信国际电讯CPC积极利用创新技术,将人工智能、扩增实境、大数据,物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值,协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益,成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。



中信国际电讯CPC以「服务在地,连接全球」的优势,承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及2个全天候运作的安全运作中心,服务遍布约150个国家,无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局,多年不断深耕各个行业与领域经验,一系列国际标准服务认证(SD-WAN Ready,ISO 9001、14001、20000、27001 及27017),确保为企业提供国际化标准及服务资源,专业在地服务及交付能力,优质的客户体验和服务质量,成为领先的综合信息智能化服务供货商。

请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



媒体查询:

Catherine Yuen (阮颖珊)

中信国际电讯CPC

电话 (852) 2170 7536

电邮 catherine.yuen@citictel-cpc.com





