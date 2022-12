覆盖「研发-生产-商业化」的综合性生物制药公司 博安生物H股全球发售

香港, 2022年12月19日 - (亚太商讯) - 由绿叶制药集团有限公司(股份代号:2186)分拆的山东博安生物技术股份有限公司(「博安生物」或「公司」)宣布全球发售及于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市之详情。



公司将全球发售10,694,800股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中9,625,200股H股将用于国际发售(包括优先发售项下的534,800 股预留股份,可予重新分配且视乎超额配股权行使与否而定),余下1,069,600股H股将用于公开发售(可予重新分配),发售价为19.8港元,每手200股,一手入场费为3,999.92港元。全球发售所得款项净额的约59.5%将用于核心产品的研发,约31.4%将用于管线中其他产品的研发,约6.1%将用于商业化目的,约3.0%用于将营运资金及其他一般企业用途。



是次香港公开发售及优先发售于今日(12月19日)开始,预计公司将于12月30日于香港联交所主板挂牌上市。UBS Securities Hong Kong Limited与安信融资(香港)有限公司为联席保荐人;UBS AG Hong Kong Branch与安信国际证券(香港)有限公司为整体协调人。



博安生物于2013年成立,是一家综合性生物制药公司,致力于在中国及海外开发、制造及商业化优质生物制品,专注于包括肿瘤、代谢、自身免疫及眼科等主要治疗领域。经过多年积累,博安生物以丰富且风险平衡的产品组合、覆盖「研发-生产-商业化」的综合性生物制药平台,以及不断成熟的商业化能力构建起自身独特的竞争优势。



打造丰富且风险平衡的产品组合

凭借高效的内部创新能力,博安生物的所有产品均为自主研发。目前,其产品管线中已构建了多个于全球拥有已授权专利的创新抗体候选药物和生物类似药候选药物的产品组合,既为公司短期的商业化提供明确路径,也为其长期的可持续发展奠定良好基础。截至2022年12月9日,博安生物拥有6款生物类似药候选药物或药物产品及8款创新抗体候选药物。



自2021年起,博安生物以两年上市两款新产品的速度相继实现博优诺®(贝伐珠单抗注射液,BA1101)、博优倍®(地舒单抗注射液,BA6101)的商业化。首款产品博优诺®针对庞大的癌病治疗需求,于2021年5月推出市场后,截至2021年年底的8个月内实现约人民币1.59亿元的销售收入,2022年上半年的销售收入已达到约人民币2.21亿元。根据弗若斯特沙利文报告,贝伐珠单抗于2025年在中国的销售额预计约为人民币157亿元。



博安生物的第二款产品博优倍®(地舒单抗注射液,BA6101)在2022年11月于中国获批上市,针对具有骨折高危风险的绝经后女性骨质疏松症患者。截至2022年12月9日,博优倍®(BA6101)是唯一在中国获批的普罗力®(地舒单抗)生物类似药,在商业化方面具有优势。除了率先在中国上市,公司也在欧洲开展该药物的临床试验。根据弗若斯特沙利文报告,用于骨质疏松症的地舒单抗在中国的市场规模预期于2030年达到约人民币78亿元。



此外,博安生物另有多个临近商业化阶段的候选药物,包括:肿瘤领域的BA1102(地舒单抗注射液,安加维®生物类似药)、眼科领域的BA9101(阿柏西普眼内注射液,艾力雅®生物类似药)、代谢领域的BA5101(度拉糖肽注射液,度易达®生物类似药),在中国均已处于III期临床试验,其中BA1102也在欧盟处于I期临床阶段。公司预计,未来两年内将陆续提交多个候选药物的生物制品许可申请。



在创新抗体的开发上,公司策略性地专注于具有庞大市场潜力的新制剂。例如:公司自主研发的ADCC增强型Claudin18.2靶向的全人源单克隆抗体BA1105,有望成为同类治疗转移性胰腺癌、晚期胃癌及食管胃交接部腺癌的最佳靶向药物;抗CD25全人源单克隆抗体BA1106为国内首款开始临床试验的、治疗实体瘤的抗CD25抗体;和自身免疫治疗领域的抗IL-4Rα长效分子抗体BA2101,主要用于治疗特异性皮炎、哮喘、鼻窦炎、瘙痒、荨麻疹。



具备专有研发技术,覆盖「研发-生产-商业化」

博安生物产品管线的高效推进得益于其技术平台的优势与积淀。博安生物拥有一个综合性生物制药平台,由专注于肿瘤、代谢、自身免疫及眼科的先进研发技术及强大的生产、商业化能力赋能。



博安生物在烟台、南京和波士顿三地的研发团队构建了三大技术平台。一方面,公司基于全人抗体转基因小鼠BA-huMab®及噬菌体展示技术平台,提高开发全人源单克隆抗体产品的研发效率。博安生物也是中国少数拥有自主转基因小鼠平台的企业之一。而另一方面,在单抗产品基础上,公司通过双特异T-cell Engager技术平台以及ADC技术平台递进开发双特异性抗体、ADC等特色领域,形成丰富的产品组合。



不仅如此,博安生物以强大的CMC能力为整个药物开发及商业化生产过程中的高质量及成本效率保驾护航,能够缩短药物开发时间及加快上市速度。



两年上市两款产品,商业化能力不断成熟

依托首款产品博优诺®(BA1101)的成功上市,博安生物已建立起广泛的商业化网络和成熟的商业化能力。博优诺®(BA1101)于2021年5月上市后,迅速被纳入中国30个省、自治区和直辖市的医疗保险覆盖范围。截至2022年12月9日,公司的经销网络已覆盖1,299家中国目标医院及机构。不仅如此,通过博优诺®(BA1101)的商业化,博安生物打通了「研发-生产-商业化」各个环节,为其后续候选药物的上市和销售网络打下基础。



第二款产品博优倍®(BA6101)在2022年11月于中国获批上市后,已于当月底开始面向全国销售。公司已从生产、准入、销售等各个环节做好准备,将持续提升博优倍®(BA6101)的用药可及性。



此外,博安生物积极携手业内优秀的合作伙伴,借助他们丰富的资源,将产品的临床价值和市场潜力最大化。例如公司授予阿斯利康中国在各省市及自治区的多个县域地区独家推广博优诺®;公司与欧康维视就BA9101在中国的产品开发、推广及商业化展开合作等。



生物药产业前景广阔,博安生物获资本青睐

在癌症患者医疗需求增长但未获满足、负担能力及医疗保健意识不断增强、有利的政府政策及研发资金投入增加的带动下,中国生物制品市场在过去几年增长迅速。根据弗若斯特沙利文报告,中国生物制品市场按销售收入计预期于2021年至2030年将按复合年增长率12.7%增长,于2030年达至约人民币11,991亿元。



不仅如此,全球生物制品市场亦呈现广阔的市场前景。根据弗若斯特沙利文报告,全球生物制品市场按销售收入计预期于2021年至2030年将按复合年增长率10.3%增长,于2030年达到约8,148 亿美元。



在行业快速增长的同时,生物药市场也有一定的准入壁垒,包括需要具备研发、制造及商业化的专业知识、巨大的资本投入、严格的监管、长期且复杂的开发过程、于制造及供应链管理方面的高要求等。



得益于在研发、生产及商业化等各个环节的综合优势,博安生物自2020年起至今已完成A系列和B系列融资,投资方包括多家国内及国际知名的投资机构。



另外,公司成功引入3名基石投资者,包括上海证券交易所上市公司江苏艾迪药业股份有限公司(股份代号:688488)的创办人傅和亮先生、知名基金Harvest Great Bay Investment SP及于香港联交所主板上市的制药企业——中国生物制药有限公司(股份代号:1177),认购的发售股份总数为7,594,000 股发售股份,假设超额配股权未获行使,占全球发售的发售股份约71.01%。这将有助提升公司上市的知名度,吸引投资者的兴趣并刺激需求。



博安生物主席、执行董事兼首席执行官姜华女士表示:「博安生物是中国为数不多的能够覆盖由最初产生候选药物到最终提交生物制品许可申请及商业化的整个产品开发流程研发的生物制药公司之一。我们将把握目前公司蓬勃发展的势能,进一步加快在研产品在中国和海外市场的临床开发,丰富创新抗体组合,深化商业化能力及内部制造能力,探索更多对外合作,进一步推动公司从Biotech向Biopharma进阶,服务亟待满足的患者需求,为成为领先的生物制药公司的愿景而不懈努力。」



Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山东博安生物技术股份有限公司



全球发售资料摘要



全球发售下发售股份数目:10,694,800股H股 (视乎超额配股权行使与否而定)

香港发售股份数目:1,069,600股H股 (可予重新分配)

国际发售股份数目:9,625,200股H股 (包括优先发售项下的534,800 股预留股份,可予重新分配且视乎超额配股权行使与否而定)

发售价:每股H股19.8港元

每手买卖单位:200股H股

香港公开发售和优先发售开始时间:2022年12月19日(星期一)早上九时正

香港公开发售和优先发售截止时间:2022年12月22日(星期四)中午十二时正

(白表eIPO服务申请于上午十一时三十分截止)

公布股份配售和发售结果:2022年12月29日(星期四)

预计上市日期:2022年12月30日(星期五)

股份代号:6955



所得款项用途:

基于发售价每股19.8港元计算及并无计及超额配股权,并经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后,估计将收取全球发售所得款项净额约152.8 百万港元。



约59.5% 或91.0 百万港元将用于核心产品的研发:

I. 约29.4% 或45.0百万港元将用于BA1102

II. 约20.3%或31.0百万港元将用于进行BA6101的海外临床开发及注册

III. 约9.8% 或15.0百万港元将用于LY-CovMab的II期临床试验成本



约31.4% 或48.0 百万港元将用于公司管线中其他产品的研发:

I. 约8.5% 或13.0 百万港元将用于候选生物类似药BA9101、BA1104 及BA5101

II. 约22.9% 或35.0百万港元将用于公司的创新候选抗体药物 BA1105、BA1201、BA-CovMab、BA1106、BA1202、BA1301及BA2101



约6.1% 或9.3 百万港元将用于商业化目的



约3.0% 或4.6 百万港元将用于营运资金及其他一般企业用途



