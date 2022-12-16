Prenetics收购行动基因 首次公开招股后首宗并购交易 势扩大癌症基因组学之份额



香港, 2022年12月16日 - (亚太商讯) - 全球领先的基因及诊断检测公司Prenetics Global Limited（纳斯达克：PRE）（「Prenetics」或「公司」）将收购行动基因多数股权，预付代价包括19.9百万股Prenetics普通股及2,000万美元现金（「交易」）。行动基因是一家专注于精准肿瘤学的亚洲基因组学公司，业务遍及香港、台湾、日本、新加坡、泰国及英国。这是Prenetics自上市以来首宗并购交易，是次交易将扩大其在癌症基因组学领域之份额，对构建端到端健康生态系统的愿景又迈进一步。随着收购顺利进行，由2023年1月1日起，行动基因主席莫树锦教授将加入Prenetics科学咨询董事会。



行动基因拥有先进的癌症基因组学和生物资讯分析技术，并拥有多元化诊断技术平台，提供广泛的临床服务产品，覆盖亚太地区。2021年11月，行动基因与善觅有限公司（「善觅」）合并。这两家公司均曾获得科技园公司精英企业计划的资助。科技园公司致力为园区公司构建强大的科技生态圈，为其提供成长及发展空间。科技园公司旗下培育超过200间医疗科技初创以及国际医疗科技研究中心。



在香港科技园和政府的持续支持下，Prenetics将有望能扩展到大湾区及其他地区的医疗科技市场。财务方面，预计行动基因的收入于2022财年至2026财年将以复合年增长率60%上升。Prenetics预计，行动基因将在2023年贡献约2,500万至3,000万美元的收入。



收购完成后，透过利用行动基因在组织及液体活检中的次世代定序和生物资讯分析技术，Prenetics将以严谨的科学技术为患者在整个癌症过程中提供测试。这亦将巩固Prenetics于价值逾800亿美元的全球精准肿瘤学市场的地位。



Prenetics行政总裁兼联合创始人杨圣武先生表示：「作为自上市以来的首宗并购交易，这对Prenetics而言为非常重大的举措，我们势将扩大我们在癌症基因组学领域的份额。使检测和大众对癌症基因组学的认知普及化一直是我们的目标，我们相信，莫教授及行动基因团队的加入将可让Prenetics提供所需的信息，以提供最佳的个性化癌症护理，同时带领公司更上一层楼。最后，我们亦正积极密切讨论符合Prenetics及股东利益的其他并购机会。」



行动基因主席莫树锦教授表示：「我们很高兴与Prenetics双双连手。行动基因自2014年成立以来，在预防和诊断癌症领域不断致力创新并取得突破。我们的旗舰产品ACTOnco+为肿瘤学家和癌症患者在选择治疗方式时提供了宝贵的生物标记资讯。我相信这项交易将加强两家公司的财务实力、商业和研发能力，推动增长。」



香港科技园公司行政总裁黄克强先生表示：「我们很高兴见证是次里程碑，这为香港锐意打造成为卓越的生物医学科技投下了信心一票。早在去年，两间位于香港科学园内医疗科技先驱行动基因和善觅进行合并。今次毕业于科技园培育计划的Prenetics宣布收购两间公司，正印证了过去二十年间，我们建立的优秀创科生态圈和转化研究基础设施所作出的贡献。凭借政府大力支持和独有的优势，香港欢迎世界各地的创新研发者在此发展，加速成就未来。」



根据协议的条款，Prenetics 已同意透过发行19.9百万股Prenetics的A类普通股及支付2,000万美元现金支付。收购完成后，Prenetics将收购行动基因多数股权。有关交易的更多资讯，请参阅以下连结：



https://prenetics.gcs-web.com/static-files/fd50a409-45b7-4827-96e0-1c207ccca5aa



关于Prenetics Global Limited (纳斯达克：PRE)

成立于2014年，Prenetics是全球主要的基因及诊断检测公司，透过专注于消费者健康、临床护理和医疗和癌症基因组学的三大支柱，致力实践去中心化医疗保健行业的使命，把健康带到全球数以百万计的群众身边，无论何时何地，任何人士都会得到全面并且简易的相关服务。在具远见的创业家杨圣武先生的领导下，Prenetics业务跨越全球九个地区，包括英国、香港、印度、南非和东南亚等。Prenetics开发了消费版基因检测产品和早期大肠癌筛查测试；提供新型冠状病毒核酸测试、快速在家诊断检测和医学基因检测。如欲了解更多有关Prenetics的信息，请参阅: www.prenetics.com。



关于行动基因 / 善觅

行动基因是一家创新驱动的癌症解决方案供货商，在台北、香港、新加坡、东京、曼谷和英国均设有办事处。凭借其次世代基因定序（NGS）技术、CAP认证的实验室、经验丰富的生物讯息团队以及专利AI算法，公司得以为医疗专业人员提供最佳的癌症治疗方案、免疫治疗评估、癌症复发和耐药性监测及癌症风险评估服务。透过上下合作，公司旨在将基因信息转化为可实行的癌症治疗方案（Turn Genomics into Action）。有关行动基因的详情请浏览www.actgenomics.com。



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