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|Tanaka Holdings Co., Ltd.
|Dec 20, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业对旨在确立日本的医疗风险企业生态系统的风险投资基金“DMC1号投资事业有限责任组合”进行出资
|Aug 30, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业开始接受100％应用贵金属回收材料“RE系列”的金（Au）键合丝的订单
|June 23, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业确立了有助于提高半导体的微细化和持久性的钌成膜新工艺
|June 8, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业宣布贵金属资源中，而100%使用回收材料的"RE系列"
|Mar 24, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业开发可通过更高的分散稳定性调制更高浓度的"金纳米球壳粒子"
|Jan 12, 2022 10:00 HKT/SGT
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田中电子工业在中国杭州市新建第二工厂
|Oct 20, 2021 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业 开发了用于丝网印刷的“低温共烧纳米银膏材”
|Sept 8, 2021 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业：对美国的医疗器械风险基金“Ambix Life Science Fund”进行出资
|Nov 5, 2020 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属：“2020年度 催化剂工业协会技术奖”获奖
|Oct 5, 2020 13:00 HKT/SGT
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田中贵金属：作为液态钌前驱物实现了世界级行业标准蒸汽压力数值 开发了CVD/ALD用前驱物“TRuST”
|Dec 16, 2019 13:30 HKT/SGT
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田中贵金属工业在印度开设新据点
|Apr 9, 2019 11:30 HKT/SGT
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田中贵金属纪念财团公布“贵金属相关研究补助金”得奖者名单
|Sept 12, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业株式会社开发了使用银纳米墨水的70℃低温烧结技术和有效利用蚀刻制程的银金属全膜成形技术
|July 10, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业增设FC催化剂开发中心，生产能力将提高为目前的7倍
|Apr 24, 2018 11:00 HKT/SGT
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实际验证提高柔性触摸屏的弯曲耐久性，在金属网格薄膜的单面双层配线构造上展开应用
|Apr 3, 2018 00:00 HKT/SGT
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田中贵金属开始提供深紫外LED用带金锡的石英玻璃罩“SKe-Lid”样品
|Mar 29, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属纪念财团公布“贵金属相关研究补助金”得奖者名单
|Feb 28, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属工业参展FC EXPO 2018
|Jan 10, 2018 10:00 HKT/SGT
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田中贵金属开始提供新开发的高质量Au蒸镀材料“SJeva”样品
|June 5, 2017 19:00 HKT/SGT
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日本电镀工程株式会社(EEJA)开发出开拓下一代电子工程可能性的 创新型直接图案形成电镀技术
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