Friday, 16 December 2022, 08:43 HKT/SGT Share:

来源 Gotion High-tech 泰国新国轩成立 国轩欲打造电池出口东盟基地 与泰国PTT集团旗下Nuovo Plus合作成立合资公司

产品将包括电池模组及pack,适用车用及储能系统

香港, 2022年12月16日 - (亚太商讯) - 12月15日,国轩高科与泰国PTT集团旗下能源解决方案公司Nuovo Plus签订合作协议,双方合资成立泰国新国轩有限公司(暂定名,以下简称泰国新国轩),专注电池模组及Pack产品的设计、开发、制造、销售和出口,共同探索东盟新能源市场,致力于打造电池出口东盟基地。泰国PTT集团是泰国最大的国家控股能源和石油化工公司,此次合作将推进泰国全面电气化进程,助力泰国实现2065年净零排放的承诺。



15日上午,双方以视频的方式完成了此次协议的签署。根据协议约定,国轩高科旗下国轩新加坡公司与泰国PTT集团旗下Nuovo Plus有限公司达成战略合作,拟在泰国东部经济走廊地区合资建立泰国新国轩能源解决方案有限公司(NV Gotion Co., Ltd.,简称“NV Gotion”、“泰国新国轩”)。合资公司的业务包括电池模组和电池Pack的设计、开发、验证和制造,以及电池管理系统,产品适用于各类车用及储能系统。根据规划,泰国新国轩计划于泰国东部经济走廊地区建设锂离子动力电池的Pack生产线,预计到2023年第四季度,一期产线将投产并向市场提供高质量的电池产品。泰国新国轩在泰国实现电池本地化生产制造与市场开拓的同时,将积极探索东盟新能源市场,致力于打造电池出口东盟基地。



泰国PTT集团是泰国最大的国家控股能源和石油化工公司,世界500强企业,旗下Nuovo Plus是一家致力于能源解决方案的公司。泰国PTT集团首席新业务和基础设施官兼 Nuovo Plus 董事长布兰宁·拉塔纳斯巴特博士在致辞中表示:Nuovo Plus的使命是根据PTT公司“用未来能源为生活提供动力”的愿景来投资电池业务领域,推动全社会使用可再生能源。泰国新国轩在开展电池业务、加强可再生能源生产和支持电动汽车行业供应链发挥着重要的作用。合资公司的成立,将有助于提高泰国使用可持续能源的水平,有助于支持PTT集团到2050年实现净零排放和泰国到2065年实现净零排放的目标。通过此次合作,PTT集团与国轩高科发挥各自优势,发展可持续的供应链、企业、产品和营销,提高产品的成本优势和竞争力,提供专业技术支持进行研究和开发,并为客户提供一站式服务。



国轩高科董事长李缜在致辞中表达了此次合资的重要意义及对未来的期许,他表示:合作共赢,是合资公司设立的基础,相信本次合作将助力国轩高科全球布局,助力PTT集团加速新能源发展,实现共赢,为双方后续更多合作打下坚实基础;产品为王,是合资公司成功的关键,希望双方发挥各自优势,强强联合、优势互补,共同推进产品技术进步,实现性能提升,服务完善;推广应用,是合资公司发展的灵魂,合资公司将响应泰国政府发展绿色经济号召,服务泰国汽车电动化,助推泰国汽车产业国际化进程。国轩高科与PTT集团携手,以合资公司为平台,用一流的技术、一流的产品、一流的管理,让搭载泰国新国轩电池的电动车,享誉东南亚,并走向国际。





话题 Press release summary



部门 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network