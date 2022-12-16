数据显示 50% 的新试验位于亚太地区

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澳大利亚悉尼, 2022年12月16日 - (亚太商讯) - 以亚太地区为中心的生物技术专家 CRO Novotech 表示，GlobalData 和 Novotech 最新发布的行业研究报告发现，近 50% 的新试验都在亚太地区进行。
根据题为《全球生物技术现状：机遇所在》的新出版物，对亚太地区试验地点的需求强劲，2021 年启动的 27,000 多项临床试验中，近一半在亚太地区设有地点。数据显示，近12,900 项新试验的地点位于亚太地区。
在这里下载报告 https://novotech-cro.com/whitepapers/state-global-biotech-landscape-where-opportunities-lie
该报告还指出，亚太地区拥有超过 6,772 个试验点，每个试验点平均覆盖 21.36 亿人，该地区有相当大的未充分利用的能力，为该地区的跨国试验提供了增长机会。
此外，对试验增长趋势的分析发现，在截至 2022 年的 5 年分析期内，亚太地区也出现了高阶段水平的增长。
- I 期和 II 期以亚太地区为主，分别在 57% 和 49% 的试验中作为试验地点。
- 美国和欧盟在第一阶段到第三阶段保持稳定在大约 20%
- RoW 在第一阶段和第二阶段的代表性较低，但在第三阶段与美国和欧盟持平。
本月，Novotech 因其在亚太地区合同研究组织行业的最佳实践而荣获 2022 年 Frost & Sullivan 年度公司奖。自 2006 年以来，Novotech 一直是 Frost & Sullivan 亚太最佳实践奖的获得者。Frost & Sullivan 确定了那些基于对未来的远见卓识不断制定增长战略并有效应对新挑战和机遇的公司。
Frost & Sullivan 表示：“我们的方法涉及在整个价值链中部署最佳实践和战略分析。在此背景下，Frost & Sullivan 认可了 Novotech 的宝贵成就。 Novotech 以强大的领导力为重点，将以客户为中心的战略与最佳实践实施相结合，以满足全球药物开发市场未满足的需求。从可行性评估到监管提交支持、数据管理、医疗监测和项目管理，该公司为其生物技术客户提供 360 度全方位的药物开发方法。”
在回应年度公司奖的宣布时，Novotech 首席执行官 John Moller 博士说，这个奖项是对我们拥有数十年生物技术药物开发经验的整个全球团队的认可。“我们的全球客户受益于我们在亚太地区的专家团队，由于其庞大的患者群体和先进的医学研究基础设施，亚太地区是临床试验增长最快的地区。我们对高级培训和技术系统的持续投资相结合，提供专业的全方位服务生物技术 CRO 解决方案。”
Novotech 最近还为考虑在中国进行临床研究以及全球监管批准所需的相关流程的生物技术公司制作了一份新出版物。Novotech 可以提供专门设计用于支持美国 FDA 批准流程的相关监管知识和药物开发途径，避免延误和额外费用。该报告详细介绍了生物技术的监管要求，包括NDA和IND流程，以及成功获得USFDA批准途径的美国前研究指南。Novotech 在中国和美国拥有经验丰富的临床团队，可以提供相关的监管知识和药物开发途径，专门为支持美国 FDA 的审批流程而设计，避免延误和额外成本。
在此处下载白皮书 https://novotech-cro.com/whitepapers/china-biotech-landscape-opportunities-china-and-path-usfda-approval
Novotech 最近被评为世界领先合同研究组织中的前十名合同研究组织，是著名的 Scrip 奖的决赛入围者，并且刚刚获得了基因与细胞治疗卓越奖。在亚太地区，Novotech 与主要医学研究机构签订了 50 多项领先的合作伙伴协议，为赞助商提供独家优惠。
关于Novotech健康控股
Novotech 是国际公认的具有全球执行能力的领先的以亚太地区为中心的CRO。 Novotech 是一家CRO，拥有综合实验室、I 期设施和药物开发咨询服务。积累了超过3700个临床前和临床项目的经验，包括I期至IV期临床试验和生物等效性研究。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。Novotech 在 13 个地区的办事处拥有超过 2500 名员工。https://novotech-cro.com/contact
媒体联系人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亚: +61 2 8218 2144
美国: +1 415 951 3228
亚洲: +65 3159 3427
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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